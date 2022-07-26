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    Помешают ли шведки Англии выйти в финал домашнего Евро?

    Англия — Швеция. Ставка (к. 2.14) и прогноз на футбол, женский Евро-2022, 26 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Англия — Швеция
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    Сборная Англии
    В 1/2 финала женского чемпионата Европы-2020 сборная Англии сыграет с командой Швеции. Встреча пройдет 26 июля в английском Шеффилде и начнется в 22:00 по мск. Англия — Швеция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Англия

    Англичанки, как хозяйки Евро-2022, не проходили отбор, но провели три товарищеских поединка в июне, в которых разгромили Бельгию (3:0), Нидерланды (5:1) и Швейцарию (0:4).

    На старте группового этапа Евро команда довольно скромно выиграла у Австрии (1:0), однако уже во втором туре разгромила Норвегию, забив 8 безответных мячей.

    Гарантировав себе выход в плей-офф, англичанки сыграли со слабейшей командой турнира Северной Ирландией в ротационном варианте, победив со счетом 5:0.

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    В четвертьфинале сборная Англии с трудом одолела Испанию. Пропустив после перерыва, «Львицы» на последних минутах перевели игру в экстра-таймы, где и добились победы — 2:1 д.в.

    Швеция

    За восемь туров квалификации Евро-2022 «желто-синие» записали на свой счет семь побед и ничью, что в итоге принесло первую позицию в группе. Забив 40 голов, шведки пропустили лишь дважды.

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    • В первом поединке Евро в Англии сборная Швеции сыграла вничью с Нидерландами (1:1), следом за чем команда вырвала победу у Швейцарии (2:1).

    Завершили групповой этап шведки разгромом Португалии (5:0), в котором было все — дубль Филиппы Ангелдал, автогол и пенальти. Швеция вышла в четвертьфинал с первого места.

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    В четвертьфинале шведская команда также не без труда одолела команду Бельгии, забив единственный гол уже в компенсированное время — 1:0.

    Прогноз и ставка

    На победу Англии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.85, на ничью в основное время — 3.60, а на победу Швеции — 4.30.

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    На проход Англии в полуфинал дают коэффициент 1.42, а на успех Швеции — 2.85

    Обе команды стали куда осторожнее действовать в плей-офф. Прогноз: Англия не проиграет низовой матч. .

    Интересны варианты ставок «Обе забьют — нет» за 1.78 и ТМ 2,5 за 1.71.

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    Англия — Швеция: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 26.07.2022. Прогнозы на футбол. Помешают ли шведки Англии выйти в финал домашнего Евро?
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