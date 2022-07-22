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    «Кристал Пэлас» одержит победу в товарищеском матче

    «Кристал Пэлас» — «Лидс». Прогноз, ставка (к. 2.53) на футбол, товарищеский матч, 22 июля 2022 года

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    Вильфрид Заа
    «Кристал Пэлас» на своем поле сыграет против «Лидса» в рамках товарищеского матча. Поединок состоится 22 июля, начало — 13:05 (мск). «Кристал Пэлас» — «Лидс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 22 Июля 2022 года
    Кристал Пэлас
  • Лондон
    •  Кристал Пэлас 13:05 Лидс Лидс
  • Лидс
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    «Кристал Пэлас»

    «Орлы» в прошлом сезоне АПЛ заняли 12-е место в турнирной таблице и смогли набрать при этом 48 очков за 38 туров чемпионата. Команда забивала в ворота своих соперников 50 раз, а пропускала — 46.

    Лондонский коллектив летом подписал вратаря сборной Англии Сэма Джонстона и 18-летнего полузащитника Малькольма Эбиовея, за которого кроме «Кристал Пэласа» боролся так же «Манчестер Юнайтед».

    Коэффициенты матча Кристал Пэлас — Лидс

  • 1
  • 2.50
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 2.50
  • Ставка
    •

    В межсезонье «орлы» успели провести шесть контрольных поединков, проиграв в них два раза таким командам как «МЮ» (3:1) и «Ливерпуль» (0:2), еще раз сыграли вничью и добыли три виктории, переиграв «Ипсвич» 4:2 из первой лиги, «Миллуолл» 5:4 из Чемпионшипа и «Гиллингем» (2:3).

    Беспроигрышная домашняя серия «Крисал Пэласа» длится уже 11 матчей подряд во всех турнирах.

    «Лидс»

    «Павлины» же в прошлом розыгрыше АПЛ с большим трудом сохранили свою прописку в элитном дивизионе, набрав 38 очков после 38 матчей и опередив на три пункта зону вылета. Команда забивала 42 раза, а пропускала — 79.

    «Лидс» сохранил себе место в АПЛ в последнем игровом дне первенства, обыграв на выезде «Брентфорд» со счетом 2:1, а в то же время их конкуренты допустили осечки.

    Этим летом «павлинов» покинул лучший нападающий команды Рафинья, который подписал контракт с испанкой «Барселоной».

    Так же «Лидс» провел три товарищеских матча в нынешнее межсезонье. В первом поединке «павлины» одолели представителя Чемпионшипа «Блэкпул» со счетом 0:4, а после этого так же смогли переиграть австралийский клуб «Брисбен Роар» со счетом 1:2.

    А вот в последнем товарищеском матче уже с представителем АПЛ «Астон Виллой» «Лидс» потерпел поражение с минимальным счетом 1:0.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры одинаково оценивают шансы соперником и дают равный коэффициент на победу каждого — 2.55, а ничью предлагают взять за 3.74.

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    Прогноз - «Лидс» находится в не самой лучшей форме как показал последний сыгранный матч команды, тем более клуб покинул «Рафинья», который как раз и забивал за «павлинов». А вот «Кристал Пэлас», наоборот, демонстрирует неплохие результаты и очень давно не проигрывает на домашней арене.

    Ставка - Победа «Кристал Пэласа» — за 2.53.

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    «Кристал Пэлас» — «Лидс»: прогноз, ставка (2.53), статистика, коэффициенты матча 22.07.2022. Прогнозы на футбол. «Кристал Пэлас» одержит победу в товарищеском матче
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