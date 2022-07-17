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    Швеция не оставит Португалии шансов?

    Швеция — Португалия. Прогноз (к. 1.82), ставки на футбол, женский Евро-2022, 17 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Швеция — Португалия
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    Фридолина Рольфе
    В третьем туре группы С женского Евро-2022 состоится встреча сборных Швеции и Португалии. Команды встретятся 17 июля в 19:00 мск. Швеция — Португалия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Швеция

    Шведок устроит и ничья. Они имеют 4 очка и занимают второе место. Хотя победа позволит команде побороться за лидерство.

    В первом туре Швеция сыграла вничью с лидером группы С Нидерландами. Матч завершился со счетом 1:1. Во втором поединке шведская команда выиграла у аутсайдера квартета Швейцарии со счетом 2:1.

    Итого, беспроигрышная серия «желто-синих» достигла отметки в 14 матчей. На этом Евро с учетом квалификации команда ни разу не проиграла, одержав 8 побед и дважды сыграв вничью.

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    Последний трех матчах с участием шведского коллектива забивалось как минимум два гола.

    Португалия

    Португалки должны только побеждать, так как перед плей-офф они сильно отстают от лидеров. На их счету один балл. Они занимают третье место.

    Португальская команда достаточно много забивает, но и пропускает не меньше. Результаты это подтверждают — 2:2 со Швейцарией и 2:3 с Нидерландами.

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    • Португалия не может выиграть уже третий матч подряд. Сюда добавляет ничья в товарищеском поединке с Австралией, который завершился вничью 1:1.

    «Красно-зеленые» не смогли выиграть в последних четырех матчах Евро с учетом квалификации.

    Прогноз и ставка

    Швеция фаворит букмекеров за 1.37. Победа Португалии оценивается коэффициентом 7.80.

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    В этом году шведки уже обыгрывали соперника. Они разгромили Португалию в Кубке Алгарве со счетом 4:0.

    Учитывая то, как пропускает португальская команда, стоит ожидать крупного счета, а также, вероятно, победы Швеции. Ставка — победа Швеции и тотал больше 2.5 за 1.82.

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    Швеция — Португалия: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 17.07.2022. Прогнозы на футбол. Швеция не оставит Португалии шансов?
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