«Ахмат»
Грозненцы давно имеют репутацию середняка РПЛ. Вот и в нынешнем сезоне команда будет пробовать бороться за еврокубки.
Правда, сейчас «Ахмат» явно изменился. Как минимум, в кадровом плане грозненская команда усилилась.
Коэффициенты матча Ахмат — Спартак
Из пополнения стоит отметить Владимира Ильина, Юрия Журавлева и, особенно, Гамида Агаларова. Эти исполнители пойдут явно в кассу команде.
Матчи с москвичами для «Ахмата» всегда складываются неудачно. Из пяти последних очных поединков грозненцы добыли лишь одну ничью при четырех поражениях.
«Спартак»
«Спартак» вновь переживает мучительный этап перестройки. Гильермо Абаскаль у руля не впечатляет, да и состав ослабел.
Вот и в Суперкубке России «красно-белые» откровенно провалились. «Спартак» был разгромлен со счетом 4:0.
Главным усилением «Спартака» стал Антон Зиньковский. Также поможет команде опытный Мацей Рыбус.
Стартовать команде Абаскаля также важно с победы. Наверняка атаковать спартаковцы будут самым активным образом.
Ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Ахмат» за 2.67, на ничью за 3.66, а на «Спартак» — за 2.72.
«Ахмат» неплохо усилился в межсезонье.
«Спартак»
Действующий чемпион наверняка будет активно атаковать с первых минут матча. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 4.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.35. Для остальных — более умеренный прогноз.