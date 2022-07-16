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    «Ахмат» и «Спартак» подарят голевую феерию

    «Ахмат» — «Спартак». Дерзкая ставка за 5.35 на матч РПЛ 16 июля 2022 года

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    Мацей Рыбус
    «Ахмат» сыграет на своем поле со «Спартаком» в рамках 1-го тура чемпионата России. Матч пройдет 16 июля, начало — в 20:00 мск. «Ахмат» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 16 Июля 2022 года
    Ахмат
  • Грозный
    •  Ахмат 20:00 Спартак Спартак
  • Москва
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    «Ахмат»

    Грозненцы давно имеют репутацию середняка РПЛ. Вот и в нынешнем сезоне команда будет пробовать бороться за еврокубки.

    Правда, сейчас «Ахмат» явно изменился. Как минимум, в кадровом плане грозненская команда усилилась.

    Коэффициенты матча Ахмат — Спартак

  • 1
  • 2.50
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 2.70
  • Ставка
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    Из пополнения стоит отметить Владимира Ильина, Юрия Журавлева и, особенно, Гамида Агаларова. Эти исполнители пойдут явно в кассу команде.

    Все прогнозы на РПЛ

    Матчи с москвичами для «Ахмата» всегда складываются неудачно. Из пяти последних очных поединков грозненцы добыли лишь одну ничью при четырех поражениях.

    «Спартак»

    «Спартак» вновь переживает мучительный этап перестройки. Гильермо Абаскаль у руля не впечатляет, да и состав ослабел.

    Вот и в Суперкубке России «красно-белые» откровенно провалились. «Спартак» был разгромлен со счетом 4:0.

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    • Главным усилением «Спартака» стал Антон Зиньковский. Также поможет команде опытный Мацей Рыбус.

    Стартовать команде Абаскаля также важно с победы. Наверняка атаковать спартаковцы будут самым активным образом.

    Ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Ахмат» за 2.67, на ничью за 3.66, а на «Спартак» — за 2.72.

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    «Ахмат» неплохо усилился в межсезонье.

    «Спартак» по игре и составу смотрится на голову сильнее грозненцев.

    Действующий чемпион наверняка будет активно атаковать с первых минут матча. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 4.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.35. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Ахмат» — «Спартак»: прогноз, ставка (5.35), статистика, коэффициенты матча 16.07.2022. Прогнозы на футбол. «Ахмат» и «Спартак» подарят голевую феерию
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