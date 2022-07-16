«Ахмат» сыграет на своем поле со «Спартаком» в рамках 1-го тура чемпионата России. Матч пройдет 16 июля, начало — в 20:00 мск. «Ахмат» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ахмат»

Грозненцы давно имеют репутацию середняка РПЛ. Вот и в нынешнем сезоне команда будет пробовать бороться за еврокубки.

Правда, сейчас «Ахмат» явно изменился. Как минимум, в кадровом плане грозненская команда усилилась.

Коэффициенты матча Ахмат — Спартак 1 2.50 X 3.60 2 2.70 Ставка

Из пополнения стоит отметить Владимира Ильина, Юрия Журавлева и, особенно, Гамида Агаларова. Эти исполнители пойдут явно в кассу команде.

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Матчи с москвичами для «Ахмата» всегда складываются неудачно. Из пяти последних очных поединков грозненцы добыли лишь одну ничью при четырех поражениях.

«Спартак»

«Спартак» вновь переживает мучительный этап перестройки. Гильермо Абаскаль у руля не впечатляет, да и состав ослабел.

Вот и в Суперкубке России «красно-белые» откровенно провалились. «Спартак» был разгромлен со счетом 4:0.

Главным усилением «Спартака» стал Антон Зиньковский. Также поможет команде опытный Мацей Рыбус.

Стартовать команде Абаскаля также важно с победы. Наверняка атаковать спартаковцы будут самым активным образом.

Ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Ахмат» за 2.67, на ничью за 3.66, а на «Спартак» — за 2.72.

«Ахмат» неплохо усилился в межсезонье.

«Спартак» по игре и составу смотрится на голову сильнее грозненцев .

Действующий чемпион наверняка будет активно атаковать с первых минут матча. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 4.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.35. Для остальных — более умеренный прогноз.