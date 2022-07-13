«Остин»
«Остин» по итогам 19 проведенных туров регулярки идет на втором месте в Западной конференции, набрав 34 очка, отставая всего на два балла от лидера в лице «Лос-Анджелеса».
В своей последней проведенной встрече техасцы обыграл на выезде «Атланта Юнайтед» со счетом 3:0. И данная виктория стала для них четвертой за последние пять встреч первенства при одной мировой.
Из восьми последних поединков в рамках МЛС «зелено-черные» только один раз остались без набранных очков. Также в этот период они два раза сыграли вничью и пять поединков выиграли.
Что касается домашней статистики «Остина», то он вот уже как три матча он на своем поле выиграть не может, раз уступив и дважды сыграв вничью. Перед этим клуб выиграл шесть игр при одной мировой.
«Хьюстон Динамо»
В настоящий момент «Хьюстон Динамо» с 22 зачетными пунктами расположился на 11 место в Западной конференции. От зону плей-офф клуб отстает на пять пунктов.
В минувшем туре первенства «оранжевые» расписали домашнюю мировую с «Далласом», сыграв 2:2. Перед этим же они проиграли пять встреч из шести и добился одной победы в данном отрезке.
Вне родных стен коллектив уступил в пяти поединках из шести последних при одной победе. Причем в четырех проигрышных матчах он пропускал каждый раз по два гола.
В четырех очных поединках этих клубов в рамках МЛС трижды сильнее был «Остин» и только раз виктория была на стороне «Хьюстон Динамо».
Прогноз и ставка на «Остин» — «Хьюстон Динамо»
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Остина» предлагают — 1.82.
На викторию «Хьюстон Динамо» дают — 4.11, ничья оценена — в 4.04.
В дерби Техаса рекомендуем ставить на викторию «Остина», который в последнем отрезке демонстрирует очень приличный уровень игры, а вот «оранжевые» пребывают не в лучшей форме.