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    Техасское дерби останется за «Остином»

    «Остин» — «Хьюстон Динамо». Прогноз, ставка (к. 1.82) на футбол, МЛС, 13 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Остин» — «Хьюстон Динамо»
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    «Остин»
    В ночь на 13 июля в очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Остин» на своем поле примет «Хьюстон Динамо». Игра начнется в 04:00 по мск. «Остин» — «Хьюстон Динамо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. MLS 13 Июля 2022 года
    Остин
  • США. MLS
    •  Остин 04:00 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо
  • Хьюстон
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    «Остин»

    «Остин» по итогам 19 проведенных туров регулярки идет на втором месте в Западной конференции, набрав 34 очка, отставая всего на два балла от лидера в лице «Лос-Анджелеса».

    В своей последней проведенной встрече техасцы обыграл на выезде «Атланта Юнайтед» со счетом 3:0. И данная виктория стала для них четвертой за последние пять встреч первенства при одной мировой.

    Из восьми последних поединков в рамках МЛС «зелено-черные» только один раз остались без набранных очков. Также в этот период они два раза сыграли вничью и пять поединков выиграли.

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    Что касается домашней статистики «Остина», то он вот уже как три матча он на своем поле выиграть не может, раз уступив и дважды сыграв вничью. Перед этим клуб выиграл шесть игр при одной мировой.

    «Хьюстон Динамо»

    В настоящий момент «Хьюстон Динамо» с 22 зачетными пунктами расположился на 11 место в Западной конференции. От зону плей-офф клуб отстает на пять пунктов.

    В минувшем туре первенства «оранжевые» расписали домашнюю мировую с «Далласом», сыграв 2:2. Перед этим же они проиграли пять встреч из шести и добился одной победы в данном отрезке.

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    • Вне родных стен коллектив уступил в пяти поединках из шести последних при одной победе. Причем в четырех проигрышных матчах он пропускал каждый раз по два гола.

    В четырех очных поединках этих клубов в рамках МЛС трижды сильнее был «Остин» и только раз виктория была на стороне «Хьюстон Динамо».

    Прогноз и ставка на «Остин» — «Хьюстон Динамо»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Остина» предлагают — 1.82.

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    На викторию «Хьюстон Динамо» дают — 4.11, ничья оценена — в 4.04.

    В дерби Техаса рекомендуем ставить на викторию «Остина», который в последнем отрезке демонстрирует очень приличный уровень игры, а вот «оранжевые» пребывают не в лучшей форме.

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    «Остин» — «Хьюстон Динамо»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 13.07.2022. Прогнозы на футбол. Техасское дерби останется за «Остином»
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