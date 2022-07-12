ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тайсон ФьюриФьюри продолжает игнорировать Усика. Украинец уверен, что «Цыганский король» боится проиграть Славиша ЙокановичЛето «Динамо»: строительство обороны в сжатые сроки Гильермо АбаскальРазница в классе. «Зенит» показал Абаскалю уровень «Спартака»
  • 19:19
    • Джокович победил Кирьоса и стал победителем «Уимблдона»-2022
  • 21:56
    • «Локомотив» сыграл вничью с «Динамо» в матче с шестью голами
  • 19:56
    • Карацев оказался в числе подозреваемых по участию в договорных матчах
  • 17:51
    • Названа причина задержки подписания контракта Кристиана Эриксона с «МЮ»
  • 17:41
    • Шарль Леклер выиграл Гран-при Австрии. Ферстаппен стал вторым, Хэмилтон — третий
  • 17:37
    • Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта может перейти в «Барселону», контракт согласован
  • 17:23
    • Голкипер «Ростова» Егор Бабурин перейдёт в «Торпедо» на правах аренды
    Все новости спорта

    Соперники устроят голевую феерию?

    РФШ — ХИК. Прогноз, ставка (к.2.21) на футбол, квалификация Лиги чемпионов, 12 июля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на РФШ — ХИК
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    ХИК — участник квалификации Лиги чемпионов
    Рижская футбольная школа сыграет на своём поле с клубом ХИК. Это будет ответный поединок первого отборочного раунда Лиги чемпионов. Матч пройдёт 12 июля и начнется — в 18:30 по мск. РФШ — ХИК: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 12 Июля 2022 года
    РФШ
  • Рига
    •  РФШ 18:30 Хельсинки Хельсинки
  • Лига чемпионов. Квалификация
    •

    РФШ

    Действующий чемпион Латвии с минимальным счётом уступил ХИКу в первом матче 1-го раунда Лиги чемпионов (0:1). Хотя РФШ ни в чём не уступал финскому чемпиону. За 90 минут игрового времени латвийские футболисты нанесли 5 ударов в створ соперника и подали 2 угловых.

    Во 2-м тайме поединка РФШ атаковал активнее оппонента, но спасти матч так и не удалось.

    У латвийского клуба ещё сохраняются шансы на проход в следующую стадию Лиги чемпионов. Для этого дома нужно обыграть ХИК с разницей в 2 гола или одержать минимальную победу и перевести игру в овертайам.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    На внутренней арене команда из Латвии идёт на 2 месте. После 20 туров РФШ набрал 45 очков и отстаёт от лидера лиги «Валмиеры» на 5 очков. Следующую игру в чемпионате страны клуб проведёт на выезде. В соперниках — «Метта/ЛУ» (16 июля).

    Неудачник пары РФШ-ХИК покинет Лигу чемпионов и переберётся в 3-й отборочный раунд Лиги конференций.

    ХИК

    ХИК — второй клуб чемпионата страны и действующий победитель Финляндии. Ближайшая игра запланирована на 16 июля. Матч 14-го тура против ВПС состоится при родных болельщиках.

    В чемпионате команда из Хельсинки отстает от лидера турнира — команды КуПС на 3 очка.

  • Топ-7 замен Роналду в «Манчестер Юнайтед»
  • Кого могут подписать манкунианцы?
  • 09/07/2022

    • Однако в приоритете скандинавов Лига чемпионов. ХИК смог одолеть РФШ в домашнем поединке. Единственный и победный гол забил Мануэль Мартич. Австрийский полузащитник отличился на 11-й минуте.

    Победитель пары РФШ-ХИК во 2-м раунде Лиги чемпионов сыграет с чемпионом Чехии — командой «Виктория» Пльзень.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на победу РФШ за 2.36, на ничью за 3.24, а на ХИК — за 3.00.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Абсолютно две равные команды. В первом матче первого отборочного раунда соперников разделил всего 1 гол. Ответный поединок, пожалуй получится верховым. РФШ придётся открываться. А ХИКу искать счастья в котратаке.

    Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 за 2.21

    Ещё прогнозы на спорт
    2.07
  • Прогноз на матч Шэньчжэнь — Бэйцзин Гоань
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.62
  • Прогноз на матч Хэнань Суншань Лунмэнь — Чанчунь Ятай
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.46
  • Прогноз на матч Вавринка — Каррено-Буста
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Австрия — Северная Ирландия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Хаммарбю — Гетеборг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.05
  • Прогноз на матч Хельсингборг — Юргорден
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Англия — Норвегия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.78
  • Экспресс дня 11 июля
  • Сегодня в 22:15
    •  2.10
  • Прогноз на матч Дефенса и Хустисия — Альдосиви
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Интернасьонал — Америка Минейро
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Аргентинос Хуниорс — Тигре
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч США (Ж) — Мексика (Ж)
  • Футбол
  • Завтра в 05:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Карацев — Сонего
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Гастон — Басилашвили
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    РФШ — ХИК: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 12.07.2022. Прогнозы на футбол. Соперники устроят голевую феерию?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры