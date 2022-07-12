РФШ
Действующий чемпион Латвии с минимальным счётом уступил ХИКу в первом матче 1-го раунда Лиги чемпионов (0:1). Хотя РФШ ни в чём не уступал финскому чемпиону. За 90 минут игрового времени латвийские футболисты нанесли 5 ударов в створ соперника и подали 2 угловых.
Во 2-м тайме поединка РФШ атаковал активнее оппонента, но спасти матч так и не удалось.
У латвийского клуба ещё сохраняются шансы на проход в следующую стадию Лиги чемпионов. Для этого дома нужно обыграть ХИК с разницей в 2 гола или одержать минимальную победу и перевести игру в овертайам.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
На внутренней арене команда из Латвии идёт на 2 месте. После 20 туров РФШ набрал 45 очков и отстаёт от лидера лиги «Валмиеры» на 5 очков. Следующую игру в чемпионате страны клуб проведёт на выезде. В соперниках — «Метта/ЛУ» (16 июля).
Неудачник пары РФШ-ХИК покинет Лигу чемпионов и переберётся в 3-й отборочный раунд Лиги конференций.
ХИК
ХИК — второй клуб чемпионата страны и действующий победитель Финляндии. Ближайшая игра запланирована на 16 июля. Матч 14-го тура против ВПС состоится при родных болельщиках.
В чемпионате команда из Хельсинки отстает от лидера турнира — команды КуПС на 3 очка.
Однако в приоритете скандинавов Лига чемпионов. ХИК смог одолеть РФШ в домашнем поединке. Единственный и победный гол забил Мануэль Мартич. Австрийский полузащитник отличился на 11-й минуте.
Победитель пары РФШ-ХИК во 2-м раунде Лиги чемпионов сыграет с чемпионом Чехии — командой «Виктория» Пльзень.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на победу РФШ за 2.36, на ничью за 3.24, а на ХИК — за 3.00.
Абсолютно две равные команды. В первом матче первого отборочного раунда соперников разделил всего 1 гол. Ответный поединок, пожалуй получится верховым. РФШ придётся открываться. А ХИКу искать счастья в котратаке.
Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 за 2.21