«Фламенго»
«Стервятники» выиграли последние три матча, пропустив только в одном из них. Забить им сумел только «Сантос», который был обыгран со счетом 2:1 в чемпионате Бразилии.
Кроме победы над «Толимой» хозяева также взяли верх над «Америкой МГ» (3:0). Всего за прошедший месяц команда одержала 4 победы.
«Фламенго» выиграл все домашние матчи Копа Либертадорес. Всего в этом турнире сейчас у клуба 6 побед и ничья.
Перед ответкой у «Фламенго» две сухие домашние победы подряд.
«Толима»
На стадии завершения группового этапа гости одержали пару важных побед и даже поборолись за лидерство в группе, выиграв у «Атлетико Минейро» 2:1.
На сейчас статистика команды в турнире состоит из трех побед, двух ничьих и двух поражений.
«Толима» выиграла один матч из трех последних. Ей удалось обыграть «Атлетико Насьональ» в финале плей-офф колумбийской Апертуры. Однако из-за поражения 1:3 в первом поединке по сумме двух встреч гости оказались в проигрышной ситуации.
Пока что у «Депортес» нет поражений в гостевой серии турнира.
Прогноз и ставка
Букмекеры дают гостям мало шансов на успех — 1.49 на «Фламенго» и 6.80 на «Толиму».
Хозяева выиграли три последних матча и решительно настроены на продолжение борьбы в Копа Либертадорес, где у них почти 100-процентный результат.
Скорее всего, «Толиме» ничего не светит и «Фламенго» доведет дело до логического завершения, одержав еще одну победу. Рекомендуемая ставка — победа «Фламенго» и тотал больше 2.5 за 2.24.