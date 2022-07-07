«Фламенго» и «Толима» проведут ответный поединок в рамках 1/8 финала Копа Либертадорес. Встреча состоится 7 июля в 03:30 мск. Результат первой игры 1:0 в пользу хозяев. «Фламенго» — «Толима»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фламенго»

«Стервятники» выиграли последние три матча, пропустив только в одном из них. Забить им сумел только «Сантос», который был обыгран со счетом 2:1 в чемпионате Бразилии.

Кроме победы над «Толимой» хозяева также взяли верх над «Америкой МГ» (3:0). Всего за прошедший месяц команда одержала 4 победы.

«Фламенго» выиграл все домашние матчи Копа Либертадорес. Всего в этом турнире сейчас у клуба 6 побед и ничья.

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Перед ответкой у «Фламенго» две сухие домашние победы подряд.

«Толима»

На стадии завершения группового этапа гости одержали пару важных побед и даже поборолись за лидерство в группе, выиграв у «Атлетико Минейро» 2:1.

На сейчас статистика команды в турнире состоит из трех побед, двух ничьих и двух поражений.

«Толима» выиграла один матч из трех последних. Ей удалось обыграть «Атлетико Насьональ» в финале плей-офф колумбийской Апертуры. Однако из-за поражения 1:3 в первом поединке по сумме двух встреч гости оказались в проигрышной ситуации.

Пока что у «Депортес» нет поражений в гостевой серии турнира.

Прогноз и ставка

Букмекеры дают гостям мало шансов на успех — 1.49 на «Фламенго» и 6.80 на «Толиму».

Хозяева выиграли три последних матча и решительно настроены на продолжение борьбы в Копа Либертадорес, где у них почти 100-процентный результат.

Скорее всего, «Толиме» ничего не светит и «Фламенго» доведет дело до логического завершения, одержав еще одну победу. Рекомендуемая ставка — победа «Фламенго» и тотал больше 2.5 за 2.24.