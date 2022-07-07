ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    НеймарСамый дорогой игрок мира Неймар сейчас никому не нужен Криштиану РоналдуРоналду и еще пять идеальных новичков для «Челси» Сергей СемакЛето «Зенита»: подготовка к походу за второй звездой
  • 03:43
    • Фрибет 2500 рублей в Фонбете на Суперкубок России
  • 00:42
    • Ибрагимович согласовал однолетний контракт с «Миланом»
  • 23:52
    • ЦСКА может подписать Газинского
    Все новости спорта

    «Фламенго» свое не упустит

    «Фламенго» — «Толима». Прогноз (к. 2.24), ставки на футбол, Копа Либертадорес, 7 июля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Фламенго» — «Толима»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Габриэл Барбоза
    «Фламенго» и «Толима» проведут ответный поединок в рамках 1/8 финала Копа Либертадорес. Встреча состоится 7 июля в 03:30 мск. Результат первой игры 1:0 в пользу хозяев. «Фламенго» — «Толима»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Кубок Либертадорес. Плей-офф 07 Июля 2022 года
    Фламенго
  • Кубок Либертадорес. Плей-офф
    •  Фламенго 03:30 Толима Толима
  • Кубок Либертадорес. Плей-офф
    •

    «Фламенго»

    «Стервятники» выиграли последние три матча, пропустив только в одном из них. Забить им сумел только «Сантос», который был обыгран со счетом 2:1 в чемпионате Бразилии.

    Кроме победы над «Толимой» хозяева также взяли верх над «Америкой МГ» (3:0). Всего за прошедший месяц команда одержала 4 победы.

    «Фламенго» выиграл все домашние матчи Копа Либертадорес. Всего в этом турнире сейчас у клуба 6 побед и ничья.

    Все прогнозы на футбол

    Перед ответкой у «Фламенго» две сухие домашние победы подряд.

    «Толима»

    На стадии завершения группового этапа гости одержали пару важных побед и даже поборолись за лидерство в группе, выиграв у «Атлетико Минейро» 2:1.

    На сейчас статистика команды в турнире состоит из трех побед, двух ничьих и двух поражений.

  • Трансферный дайджест. 28 июня — 4 июля
  • Уйдет ли Роналду из МЮ, новая шумиха вокруг Неймара и другие трансферные слухи недели
  • Вчера

    • «Толима» выиграла один матч из трех последних. Ей удалось обыграть «Атлетико Насьональ» в финале плей-офф колумбийской Апертуры. Однако из-за поражения 1:3 в первом поединке по сумме двух встреч гости оказались в проигрышной ситуации.

    Пока что у «Депортес» нет поражений в гостевой серии турнира.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры дают гостям мало шансов на успех — 1.49 на «Фламенго» и 6.80 на «Толиму».

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Хозяева выиграли три последних матча и решительно настроены на продолжение борьбы в Копа Либертадорес, где у них почти 100-процентный результат.

    Скорее всего, «Толиме» ничего не светит и «Фламенго» доведет дело до логического завершения, одержав еще одну победу. Рекомендуемая ставка — победа «Фламенго» и тотал больше 2.5 за 2.24.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.02
  • Прогноз на матч Чжэцзян Профешионал — Далянь Про
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Чанчунь Ятай — Шаньдунь Тайшань
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Гарин — Кирьос
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Тобол — Ференцварош
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Фриц — Надаль
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Тобол — Ференцварош
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Интер Турку — Дрита
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Буде-Глимт — Клаксвик
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч ХИК — РФШ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Дюделанж — Тирана
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Зриньски — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Марибор — Шахтёр Солигорск
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  6.25
  • Экспресс дня 6 июля
  • Сегодня в 21:15
    •  1.91
  • Прогноз на матч Слован — Динамо Батуми
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Фламенго» — «Толима»: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 07.07.2022. Прогнозы на футбол. «Фламенго» свое не упустит
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры