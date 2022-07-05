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    Справится ли «Пюник» с чемпионом Румынии?

    «Пюник» — «ЧФР Клуж». Прогноз, ставка (к.3.50) на футбол, Лига чемпионов, 5 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Пюник» — «ЧФР Клуж»
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    «Пюник»
    Во вторник, 5 июля «Пюник» стартует в квалификации Лиги чемпионов. Чемпион Армении сразится с мощным румынским клубом ЧФР. Первый матч 1-го отборочного раунда пройдет в Ереване на республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна. Начало встречи — в 19:00 по мск. «Пюник» — «ЧФР Клуж»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 05 Июля 2022 года
    Пюник
  • Ереван
    •  Пюник 19:00 ЧФР Клуж ЧФР Клуж
  • Лига чемпионов. Квалификация
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    «Пюник»

    Команда из Еревана возвращается на международную арену. «Пюник» — чемпион Армении. Титул лучшего клуба страны вырвал у «Арарат-Армении», опередив соперника на очко. В еврокубках «Пюник» не играл 3 года.

    Последнее участие под эгидой УЕФА — образца 2019-го. Армянские футболисты дошли до 3-го отборочного раунда Лиги Европы. На своем пути «фениксы» смели македонский «Шкупи» и чешский «Яблонец». Дальше не пропустили англичане из «Вулверхэмптона» (0:8).

    «Пюник» словно «феникс», возродился из пепла. Команда из Еревана вернулась в Лигу чемпионов спустя 7 лет. В 2015-м году команда пробилась во 2-й отборочный раунд. На этой стадии армяне потерпели неудачу в дуэли с новежским «Мольде».

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Рекорд клуба — 2-й раунд Лиги чемпионов и Лиги Европы. Футболисты «Пюника» нацелены установить новую планку. Для начала нужно пройти чемпионов Румынии.

    «Пюник» — самый титулованный клуб Армении. На счету ереванской команды — 15 титулов.

    «Клуж»

    «ЧФР Клуж» — восьмикратный чемпион Румынии. Последние пять лет «железнодорожники» представляют свою футбольную ассоциацию в Лиге чемпионов.

    В минувшем сезоне команда добралась до группового этапа Лиги конференций (третий по значимости турнир УЕФА) и заняла 4 место в квартете. Было участие в плей-офф Лиги Европы и 3-м раунде Лиги чемпионов.

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    • ЧФР — трижды участник группового этапа Лиги чемпионов (2008,2010,2012). В разные годы добивались громких побед над «Ромой» (2:1) и «Манчестер Юнайтед» (1:0). В 2009-м чемпион Румынии играл в основной сетке Лиги Европы.

    Лучшее достижение в еврокубках — 1/16 финала Лиги Европы. Весной 2020-го «Клуж» завершил двухматчевую дуэль с «Севильей» (1:1). Но за счёт гола на выезде, дальше прошёл испанский клуб.

    «Пюник» или «Клуж». Победитель дуэли во 2-м отборочном раунде Лиги чемпионов сыграет с сильнешим в паре «Дюделанж» (Люксемубрг) — «Тирана» (Албания).

    Прогноз и ставка

    Букмекерские котировки на матч: на победу «Пюника» предлагают — 12.50, на победу «Клужа» дают — 1.25, ничью оценивают — в 4.90.

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    Наш прогноз: «Пюник» вполне удобный соперник для чемпиона Румынии. Класс команды ЧФР, да и опыта игры в еврокубках больше. Прогнозируем, что игра получится верховой.

    Предлагаем сделать ставку на тотал больше 3,5 за 3.50

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    «Пюник» — «ЧФР Клуж»: прогноз, ставка (3.50), статистика, коэффициенты матча 05.07.2022. Прогнозы на футбол. Справится ли «Пюник» с чемпионом Румынии?
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