Во вторник, 5 июля «Пюник» стартует в квалификации Лиги чемпионов. Чемпион Армении сразится с мощным румынским клубом ЧФР. Первый матч 1-го отборочного раунда пройдет в Ереване на республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна. Начало встречи — в 19:00 по мск. «Пюник» — «ЧФР Клуж»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Пюник»

Команда из Еревана возвращается на международную арену. «Пюник» — чемпион Армении. Титул лучшего клуба страны вырвал у «Арарат-Армении», опередив соперника на очко. В еврокубках «Пюник» не играл 3 года.

Последнее участие под эгидой УЕФА — образца 2019-го. Армянские футболисты дошли до 3-го отборочного раунда Лиги Европы. На своем пути «фениксы» смели македонский «Шкупи» и чешский «Яблонец». Дальше не пропустили англичане из «Вулверхэмптона» (0:8).

«Пюник» словно «феникс», возродился из пепла. Команда из Еревана вернулась в Лигу чемпионов спустя 7 лет. В 2015-м году команда пробилась во 2-й отборочный раунд. На этой стадии армяне потерпели неудачу в дуэли с новежским «Мольде».

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Рекорд клуба — 2-й раунд Лиги чемпионов и Лиги Европы. Футболисты «Пюника» нацелены установить новую планку. Для начала нужно пройти чемпионов Румынии.

«Пюник» — самый титулованный клуб Армении. На счету ереванской команды — 15 титулов.

«Клуж»

«ЧФР Клуж» — восьмикратный чемпион Румынии. Последние пять лет «железнодорожники» представляют свою футбольную ассоциацию в Лиге чемпионов.

В минувшем сезоне команда добралась до группового этапа Лиги конференций (третий по значимости турнир УЕФА) и заняла 4 место в квартете. Было участие в плей-офф Лиги Европы и 3-м раунде Лиги чемпионов.

ЧФР — трижды участник группового этапа Лиги чемпионов (2008,2010,2012). В разные годы добивались громких побед над «Ромой» (2:1) и «Манчестер Юнайтед» (1:0). В 2009-м чемпион Румынии играл в основной сетке Лиги Европы.

Лучшее достижение в еврокубках — 1/16 финала Лиги Европы. Весной 2020-го «Клуж» завершил двухматчевую дуэль с «Севильей» (1:1). Но за счёт гола на выезде, дальше прошёл испанский клуб.

«Пюник» или «Клуж». Победитель дуэли во 2-м отборочном раунде Лиги чемпионов сыграет с сильнешим в паре «Дюделанж» (Люксемубрг) — «Тирана» (Албания).

Прогноз и ставка

Букмекерские котировки на матч: на победу «Пюника» предлагают — 12.50, на победу «Клужа» дают — 1.25, ничью оценивают — в 4.90.

Наш прогноз: «Пюник» вполне удобный соперник для чемпиона Румынии. Класс команды ЧФР, да и опыта игры в еврокубках больше. Прогнозируем, что игра получится верховой.

Предлагаем сделать ставку на тотал больше 3,5 за 3.50