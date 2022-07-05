«Лех» на своём поле сыграет с «Карабахом» в рамках 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Матч пройдёт 5 июля и начнётся в 21:00 по мск. Битва чемпионов Польши и Азербайджана пройдёт на городском стадионе в Познани. «Лех» — «Карабах»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лех»

Чемпион Польши в ожидании нового футбольного сезона. «Лех» начнёт этот футбольный год с Лиги чемпионов. Болельщики польского клуба ждали этого события целых 7 лет. Столько времени понадобилось «железнодорожникам», чтобы вернуть титул сильнейшего клуба Польши.

Лучшее выступление в турнирах УЕФА — сезон 2010/11. В групповом этапе Лиги Европы «Лех» одолел именитый «Ювентус» и обошёл итальянцев в турнирной таблице.

Тогда польские футболисты вместе с «Манчестер Сити» шагнули в 1/16 финала. В плей-офф «Лех» по сумме двух матчей уступил португальской «Браге» (1:2). Хотя дома польский клуб добился минимальной победы. Но это им не помогло.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В групповом этапе Лиги чемпионов «Лех» ещё не играл. Прошлый евросезон команда пропустила. А в 2020-м «железнодорожники» выступили в групповом этапе Лиги Европы. Компанию им составили бельгийский «Стандарт», шотландский «Рейнджерс» и португальская «Бенфика». В шести матчах тогда была одержана всего одна победа над бельгийцами (3:1). Итог выступления — 4 место и вылет из еврокубков.

Внимание клуба сосредоточено на все турниры, на внутренние в том числе. 9 июля команде играть в Суперкубке Польши против «Ракува». А 16 июля стартует новый розыгрыш чемпионата Польши.

«Карабах»

Эта команда на своём опыте знает, что такое Лига чемпионов. В основной сетке «скакуны» играли один раз. Случилось это в 2017-м году. «Карабах» в то время переиграл всех в отборочном цикле. Были обыграны: грузинская «Самтредия» (6:0), молдавский «Шериф» (2:1) и датский «Копенгаген» (2:2 — по голам на выезде).

В групповом этапе чемпион Азербайджана сенсационно сыграл вничью дважды с мадридским «Атлетико» (1:1, 0:0). А также уступил «Челси» (0:10) и «Роме» (1:3).

В минувшем сезоне «Карабах» играл в Лиге конференций. Азербайджанская команда дошла до 1/16 финала турнира. Дорогу дальше преградил французский «Марсель» — в двух поединках — два поражения (1:3, 0:3). В основной сетке сыграли уверенно на фоне «Базеля», «Омонии» и «Кайрата».

Старт нового сезона в чемпионата Азербайджана для «Карабаха» стартует 9 августа. А пока главная цель на лето — выйти в групповую стадию Лиги чемпионов.

В случае успеха двухматчевой дуэли «Карабах» может сразиться во 2-м раунде с чемпионом Швейцарии — «Цюрихом».

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на победу «Леха» за 2.10, успех «Карабаха» за 3.50, а на ничью за 3.10.

Сложный прогноз и шикарная вывеска двух достойных соперников. Оба клуба хороши собой и имеют шанс выйти во 2-й раунд Лиги чемпионов. Мы думаем, команды покажут верховой футбол и порадуют болельщиков атакующей и результативной игрой.

Дерзкая ставка — тотал больше 4,5 за 7.20