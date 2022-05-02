«Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле против «Брентфорда» в рамках 35-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 2 мая, начало — в 22:00 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ после 35-ти сыгранных матчей, в которых набрал 55 очков. Отставание от идущего четвертым «Арсенала» составляет уже пять очков, при этом конкурент провел на две игры меньше.

В общем, теперь почти официально — «Манчестер Юнайтед» может забыть о Лиге чемпионов, в лучшем случае в следующем сезоне ему светит групповой этап Лиги Европы.

Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Брентфорд 1 1.70 X 4.10 2 4.50 Ставка

В конце апреля «МЮ» сыграл вничью с «Челси» — 1:1. С учетом всех обстоятельств теперь это можно назвать почти грандиозным успехом, поскольку команда Ральфа Рангника на фоне конкурентов выглядит, мягко говоря, так себе. Кстати, от поражения «красных дьяволов» спас, конечно же, Криштиану Роналду.

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Перед этим у «МЮ» проиграл «Ливерпулю» (0:4) и лондонскому «Арсеналу» (1:3) — эти матчи подтвердили, что с приходом Рангника команда просто развалилась.

«Брентфорд»

«Брентфорд» тем временем находится на 12-й строчке, имея в своем активе 40 очков после 34-х матчей.

Команда Томаса Франка ударно провела апрель, набрав в четырех матчах десять очков.

После побед над «Челси» (4:1 на «Стэмфорд Бридж»!), «Вест Хэмом» (2:0) и «Уотфордом» (2:1) новичок АПЛ сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (0:0).

Примечательно, что на этом отрезке одним из лучших был Кристиан Эриксен. После всего, что с ним случилось, датчанин снова играет на высочайшем уровне.

«Брентфорд» выиграл три из четырех предыдущих матчей на выезде в рамках чемпионата Англии.

Прогноз и ставка

На «МЮ» в этом матче можно поставить за 1.77, ничью букмекеры предлагают за 4.15, а победу «Брентфорда» — за 4.60.

«МЮ», по правде говоря, просто удручает своей игрой. Такое впечатление, что с тех пор, как Рангник стал главным тренером, команда сознательно старается играть как можно хуже. В общем, это действительно катастрофа.

Ставка — победа «Брентфорда» за 4.60. Бодрый середняк реально способен поставить на колени главное разочарование сезона. Достаточно вспомнить триумфальную встречу «Брентфорда» с «Челси» — «МЮ» на такое точно неспособен.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Брентфорда» больше 1,5 за 3.12.