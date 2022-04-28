Бразильский «Палмейрас» в 3-м туре группового этапа Кубка Либертадорес на выезде сыграет против эквадорского «Эмелека». Встреча пройдет в ночь на 28 апреля, начало — в 03:00 по мск. «Эмелек» — «Палмейрас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эмелек»

«Эмелек» — серебряный призер прошлого чемпионата Эквадора. В финале плей-офф он проиграл борьбу за золото «Индепендьенте дель Валье», уступив ему по сумме двух игр 2:4 (1:1 и 1:3).

В новом же внутреннем первенстве «электрики» после десяти туров находятся на третьей позиции. Отставание от лидера составляет четыре балла. Отметим, что сейчас у них 7-матчевая беспроигрышная серия, в которой было ори виктории.

В Кубке Либертадорес клуб из Гуаякиля оба своих проведенных матча свел вничью по 1:1, поочередно поделив очки с боливийской «Индепендьенте Петрольерос» и с венесуэльской«Депортиво Тачира».

«Палмейрас»

«Палмейрас» — победитель последних двух розыгрышей Кубка Либертадорес. В минувшем сезоне он в финале турнира обыграл соотечественников из «Фламенго».

В текущем соревновании самого престижного кубкового турнира континента «поросята» смогли крупно выиграть в Венесуэле у местного клуба «Депортиво Тачира» со счетом 4:0, забив в каждом из таймов по два мяча.

В третьем туре бразильцы выиграли еще увереннее, разгромив дома «Индепендьенте Петрольерос» со счетом 8:1, причем пропустив первыми в этой игре и завершив первый тайм 1:1.

Накануне «Палмейрас» одолел на своей арене «Коринтианс» со счетом 3:0 в рамках чемпионата страны, где он с пятью баллами после четырех игр идет восьмым.

Прогноз и ставка на «Эмелек» — «Палмейрас»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Палмейраса» предлагают — 1.93.

На викторию «Эмелека» дают — 4.10, ничья оценена — в 3.42.

«Палмейрас» не безгрешен в обороне, особо в гостевых матчах. Вот и в Эквадоре бразильцам будет трудно удержать ворота на замке. В общем, прогнозируем здесь обмен голами.