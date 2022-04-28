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    «Поросята» пропустят в Эквадоре?

    «Эмелек» — «Палмейрас». Прогноз, ставка (к. 1.84) на футбол, Кубок Либертадорес, 28 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Эмелек» — «Палмейрас»
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    «Палмейрас»
    Бразильский «Палмейрас» в 3-м туре группового этапа Кубка Либертадорес на выезде сыграет против эквадорского «Эмелека». Встреча пройдет в ночь на 28 апреля, начало — в 03:00 по мск. «Эмелек» — «Палмейрас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Кубок Либертадорес 28 Апреля 2022 года
    Эмелек
  • Кубок Либертадорес
    •  Эмелек 03:00 Палмейрас Палмейрас
  • Кубок Либертадорес
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    «Эмелек»

    «Эмелек» — серебряный призер прошлого чемпионата Эквадора. В финале плей-офф он проиграл борьбу за золото «Индепендьенте дель Валье», уступив ему по сумме двух игр 2:4 (1:1 и 1:3).

    В новом же внутреннем первенстве «электрики» после десяти туров находятся на третьей позиции. Отставание от лидера составляет четыре балла. Отметим, что сейчас у них 7-матчевая беспроигрышная серия, в которой было ори виктории.

    В Кубке Либертадорес клуб из Гуаякиля оба своих проведенных матча свел вничью по 1:1, поочередно поделив очки с боливийской «Индепендьенте Петрольерос» и с венесуэльской«Депортиво Тачира».

    «Палмейрас»

    «Палмейрас» — победитель последних двух розыгрышей Кубка Либертадорес. В минувшем сезоне он в финале турнира обыграл соотечественников из «Фламенго».

    В текущем соревновании самого престижного кубкового турнира континента «поросята» смогли крупно выиграть в Венесуэле у местного клуба «Депортиво Тачира» со счетом 4:0, забив в каждом из таймов по два мяча.

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    • В третьем туре бразильцы выиграли еще увереннее, разгромив дома «Индепендьенте Петрольерос» со счетом 8:1, причем пропустив первыми в этой игре и завершив первый тайм 1:1.

    Накануне «Палмейрас» одолел на своей арене «Коринтианс» со счетом 3:0 в рамках чемпионата страны, где он с пятью баллами после четырех игр идет восьмым.

    Прогноз и ставка на «Эмелек» — «Палмейрас»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Палмейраса» предлагают — 1.93.

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    На викторию «Эмелека» дают — 4.10, ничья оценена — в 3.42.

    «Палмейрас» не безгрешен в обороне, особо в гостевых матчах. Вот и в Эквадоре бразильцам будет трудно удержать ворота на замке. В общем, прогнозируем здесь обмен голами.

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    «Эмелек» — «Палмейрас»: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 28.04.2022. Прогнозы на футбол. «Поросята» пропустят в Эквадоре?
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