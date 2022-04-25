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    «Престон» окажется сильнее

    «Престон» — «Блэкберн». Прогноз, ставка (к. 2.68) на футбол, Чемпионшип, 25 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Престон» — «Блэкберн»
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    Сепп ван ден Берг
    «Престон» на своём поле сыграет против «Блэкберна» в рамках 44-го тура Чемпионшипа. Матч состоится 25 апреля, начало — 21:30 (мск). «Престон» — «Блэкберн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 25 Апреля 2022 года
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    «Престон»

    «Неуязвимые» занимают 15-е место в турнирной таблице Чемпионшипа набрав 58 очков за 43 матча. Команда смогла забить 44 гола в ворота соперников, а в свои пропустила — 50.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Престон» 4 раза довольствовался ничейным результатам, 3 раза проиграл и 3 раза радовал болельщиков победами.

    Коэффициенты матча Престон Норт Энд — Блэкберн Роверс

  • 1
  • 2.70
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.70
  • Ставка
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    В нынешнем сезоне «неуязвимые» показывают нестабильные результаты. После двух побед на своём поле над «Блэкпулом» (1:0) и «КПР» (2:1), команда на выезде провела ничейный поединок с «Миллуолом» (1:1).

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    А в последнем туре Чемпионшипа так и вовсе проиграла «Фулхэму» опять таки на выезде со счётом 3:0.

    «Блэкберн»

    «Сине-белые» занимают 8-ю строчку турнирной таблицы Чемпионшипа набрав 63 очка за 43 матча. И имеют отрыв от своего соперника всего в 5 баллов.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Блэкберн» 2 раза смог одержать победы, 3 раза сыграл вничью и 5 раз терпел поражения от своих соперников.

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    • Команда уже 5 матчей подряд не может одержать победу. Два тура назад «сине-белые» провели два ничейных поединка с «Ковентри Сити» (2:2) и «Блэкпулом» (1:1).

    А в последних турах Чемпионшипа «Блэкберн» на своём поле уступил «Сток Сити» со счётом 0:1 и так же потерпел поражение на выезде от «Петерборо Юнайтед» — 2:1.

    Прогноз и ставка

    На победу «Престона» в этом матче можно поставить за 2.68, ничью букмекеры предлагают взять за 3.34, а победу «Блэкберна» — за 2.72.

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    Прогноз — «Блэкберн» в последнее время находится в кризисе и никак не может набрать форму, а вот «Престон», наоборот, показывает отличные результаты в домашних играх. Этот матч не станет исключением и «неуязвимые» обыграют своего соперника.

    Ставка — Победа «Престона» за 2.68.

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    «Престон» — «Блэкберн»: прогноз, ставка (2.68), статистика, коэффициенты матча 25.04.2022. Прогнозы на футбол. «Престон» окажется сильнее
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