«Престон» на своём поле сыграет против «Блэкберна» в рамках 44-го тура Чемпионшипа. Матч состоится 25 апреля, начало — 21:30 (мск). «Престон» — «Блэкберн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Престон»

«Неуязвимые» занимают 15-е место в турнирной таблице Чемпионшипа набрав 58 очков за 43 матча. Команда смогла забить 44 гола в ворота соперников, а в свои пропустила — 50.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Престон» 4 раза довольствовался ничейным результатам, 3 раза проиграл и 3 раза радовал болельщиков победами.

Коэффициенты матча Престон Норт Энд — Блэкберн Роверс 1 2.70 X 3.20 2 2.70 Ставка

В нынешнем сезоне «неуязвимые» показывают нестабильные результаты. После двух побед на своём поле над «Блэкпулом» (1:0) и «КПР» (2:1), команда на выезде провела ничейный поединок с «Миллуолом» (1:1).

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А в последнем туре Чемпионшипа так и вовсе проиграла «Фулхэму» опять таки на выезде со счётом 3:0.

«Блэкберн»

«Сине-белые» занимают 8-ю строчку турнирной таблицы Чемпионшипа набрав 63 очка за 43 матча. И имеют отрыв от своего соперника всего в 5 баллов.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Блэкберн» 2 раза смог одержать победы, 3 раза сыграл вничью и 5 раз терпел поражения от своих соперников.

Команда уже 5 матчей подряд не может одержать победу. Два тура назад «сине-белые» провели два ничейных поединка с «Ковентри Сити» (2:2) и «Блэкпулом» (1:1).

А в последних турах Чемпионшипа «Блэкберн» на своём поле уступил «Сток Сити» со счётом 0:1 и так же потерпел поражение на выезде от «Петерборо Юнайтед» — 2:1.

Прогноз и ставка

На победу «Престона» в этом матче можно поставить за 2.68, ничью букмекеры предлагают взять за 3.34, а победу «Блэкберна» — за 2.72.

Прогноз — «Блэкберн» в последнее время находится в кризисе и никак не может набрать форму, а вот «Престон», наоборот, показывает отличные результаты в домашних играх. Этот матч не станет исключением и «неуязвимые» обыграют своего соперника.

Ставка — Победа «Престона» за 2.68.