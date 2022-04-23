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    Игра пройдет на встречных курсах

    «Урал» — «Уфа». Прогноз, ставка (к. 1.83) на футбол, Чемпионат России, 23 апреля 2022 года

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    «Урал»
    В 26-м туре российской Премьер-лиги «Урал» в домашнем матче сыграет против «Уфы». Игра пройдет 23 апреля и начнется в 14:00 по мск. «Урал» — «Уфа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 23 Апреля 2022 года
    Урал
  • Екатеринбург
    •  Урал 14:00 Уфа Уфа
  • Уфа
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    «Урал»

    «Урал» имеет на счету 21 балл, с которыми находится на предпоследнем месте в турнирной таблице РПЛ. От безопасной строки коллектив отстает на пять пунктов, а зоне переходных матчей уступает очко.

    Перед уходом на зимнюю паузу клуб из Екатеринбурга выдал 6-матчевую беспроигрышную серию. А вот после перерыва «шмели» победить не могут на протяжении семи встреч.

    В этот период они расписали две мировые и потерпели пять поражений, два из которых пришлись на минувшие два тура — дома 0:1 от «Крылышек» и в гостях 1:3 от «Зенита».

    Календарь и таблица РПЛ

    В родных стенах в текущем чемпионате «Урал» выиграл лишь одну игру из 12 проведенных, пять раз он еще уступал и шесть встреч завершил ничейными исходами.

    «Уфа»

    За пять туров до финиша российского первенства «Уфа» идет на 14 месте, имея в своем активе 22 очко. От спасительной 12 строчки она отстает на четыре балла, а прямой вылет опережает лишь на пункт.

    После перерыва башкирская команда в Премьер-лиге проиграла три из семи проведенных встреч, а еще столько же раз разойдясь миром и одержав одну викторию, одолев в начале этого месяца в гостях «Крылья Советов» 2:1.

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    • В прошлом туре коллектив на своей территории поделил очки с ЦСКА, сыграв 1:1, а игровым днем ранее он также провел матч в родных стенах, но уступил «Сочи» со счетом 1:2.

    Вне родных стен в этом чемпионате «Уфа» выиграла лишь две игры из 12 проведенных, три раза она еще сыграла вничью и потерпела семь неудач.

    За последние пять очных встреч этих клубов в РПЛ три из них они свели вничью и дважды сильнее был «Урал», в том числи и в первом круге на выезде — 1:0.

    Прогноз и ставка на «Урал» — «Уфа»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Урала» предлагают — 2.68.

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    На викторию «Уфы» дают — 3.06, ничья оценена — в 3.08.

    Турнирное положение обязывает эти команды играть только на победу. Поэтому ждем, что игра пройдет на встречных курсах и принесет хотя бы пару забитых мячей.

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    «Урал» — «Уфа»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 23.04.2022. Прогнозы на футбол. Игра пройдет на встречных курсах
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