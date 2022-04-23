«Урал»
«Урал» имеет на счету 21 балл, с которыми находится на предпоследнем месте в турнирной таблице РПЛ. От безопасной строки коллектив отстает на пять пунктов, а зоне переходных матчей уступает очко.
Перед уходом на зимнюю паузу клуб из Екатеринбурга выдал 6-матчевую беспроигрышную серию. А вот после перерыва «шмели» победить не могут на протяжении семи встреч.
В этот период они расписали две мировые и потерпели пять поражений, два из которых пришлись на минувшие два тура — дома 0:1 от «Крылышек» и в гостях 1:3 от «Зенита».
В родных стенах в текущем чемпионате «Урал» выиграл лишь одну игру из 12 проведенных, пять раз он еще уступал и шесть встреч завершил ничейными исходами.
«Уфа»
За пять туров до финиша российского первенства «Уфа» идет на 14 месте, имея в своем активе 22 очко. От спасительной 12 строчки она отстает на четыре балла, а прямой вылет опережает лишь на пункт.
После перерыва башкирская команда в Премьер-лиге проиграла три из семи проведенных встреч, а еще столько же раз разойдясь миром и одержав одну викторию, одолев в начале этого месяца в гостях «Крылья Советов» 2:1.
В прошлом туре коллектив на своей территории поделил очки с ЦСКА, сыграв 1:1, а игровым днем ранее он также провел матч в родных стенах, но уступил «Сочи» со счетом 1:2.
Вне родных стен в этом чемпионате «Уфа» выиграла лишь две игры из 12 проведенных, три раза она еще сыграла вничью и потерпела семь неудач.
За последние пять очных встреч этих клубов в РПЛ три из них они свели вничью и дважды сильнее был «Урал», в том числи и в первом круге на выезде — 1:0.
Прогноз и ставка на «Урал» — «Уфа»
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Урала» предлагают — 2.68.
На викторию «Уфы» дают — 3.06, ничья оценена — в 3.08.
Турнирное положение обязывает эти команды играть только на победу. Поэтому ждем, что игра пройдет на встречных курсах и принесет хотя бы пару забитых мячей.