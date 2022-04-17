ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Бавария» отведет душу в матче с «Арминией»?

    «Арминия» — «Бавария». Прогноз (к. 2.48) и ставки на чемпионат Германии 17 апреля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Арминию Прогнозы на Баварию Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Арминия» — «Бавария»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Бавария» одержала всего лишь две победы в шести предыдущих матчах на выезде в рамках Бундеслиги
    «Бавария» сыграет на выезде с «Арминией» в рамках 30-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 17 апреля, начало — в 16:30 мск. «Арминия» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 17 Апреля 2022 года
    Арминия
  • Билефельд
    •  Арминия 16:30 Бавария Бавария
  • Мюнхен
    •

    «Арминия»

    «Арминия» занимает 16-е место в турнирной таблице Бундеслиги после 29-ти сыгранных матчей, в которых набрала 26 очков.

    Впереди у «Арминии» заочное сражение с «Гертой» и «Штутгартом» за спасительную 15-ю строчку. Подняться выше, скорее всего, не сможет ни одна из этих команд.

    Коэффициенты матча Арминия — Бавария

  • 1
  • 15.00
  • X
  • 7.20
  • 2
  • 1.18
  • Ставка
    •

    Между тем, безвыигрышная серия «Арминии» составляет уже шесть матчей. И на этом отрезке клуб из Билефельда потерпел пять поражений и забил лишь один мяч.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    При этом в восьми предыдущих матчах на своем поле у «Арминии» лишь одно поражение. Еще в пяти случаях была зафиксирована ничья.

    «Бавария»

    «Бавария» тем временем единолично возглавляет таблицу, набрав в 29-ти матчах 69 очков.

    Как бы ни завершился предстоящий матч, текущую неделю можно смело назвать худшей для «Баварии» в этом сезоне. Несколько дней назад Рекордмайстер вылетел из Лиги чемпионов.

    «Бавария» не смогла выиграть у «Вильярреала» (1:1) на своем поле, уступив испанца по сумме двух матчей. Команда Юлиана Нагельсманна, как обычно, много атаковала, но на этот раз делала это очень предсказуемо, а под конец встречи еще и позволила сопернику отыграться.

  • Эмери выходит на новый уровень. Кажется, «Вильярреал» решил замахнуться на победу в ЛЧ
  • «Вильярреал» — новая гроза авторитетов в европейском футболе
  • 13/04/2022

    • «Бавария» одержала всего лишь две победы в шести предыдущих матчах на выезде в рамках чемпионата Германии.

    Прогноз и ставка

    На «Арминию» в этом матче можно поставить за 14.25, ничью букмекеры предлагают за 7.80, а победу «Баварии» — за 1.21.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    С одной стороны, «Бавария» наверняка будет настроена хоть как-то порадовать болельщиков после вылета из ЛЧ. Но таких ситуаций, когда казалось, что мюнхенская машина супер мотивирована, было немало, но в итоге ожидания оказывались напрасными.

    Ставка — обе команды забьют за 1.86.

    Также можно рассмотреть ставку на победу «Баварии» + обе команды забьют за 2.48.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.67
  • Прогноз на матч Флорида — Виннипег
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Кливленд — Атланта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.63
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Немков — Андерсон
  • Прочие
  • Сегодня в 06:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Уфа — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Текстильщик — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Торпедо — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Давидович-Фокина — Димитров
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.54
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Сампдория — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Удинезе — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.46
  • Прогноз на матч Зенит — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Циципас — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Фрайбург — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Арминия» — «Бавария»: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 17.04.2022. Прогнозы на футбол. «Бавария» отведет душу в матче с «Арминией»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры