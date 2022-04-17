«Бавария» сыграет на выезде с «Арминией» в рамках 30-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 17 апреля, начало — в 16:30 мск. «Арминия» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арминия»

«Арминия» занимает 16-е место в турнирной таблице Бундеслиги после 29-ти сыгранных матчей, в которых набрала 26 очков.

Впереди у «Арминии» заочное сражение с «Гертой» и «Штутгартом» за спасительную 15-ю строчку. Подняться выше, скорее всего, не сможет ни одна из этих команд.

Коэффициенты матча Арминия — Бавария 1 15.00 X 7.20 2 1.18 Ставка

Между тем, безвыигрышная серия «Арминии» составляет уже шесть матчей. И на этом отрезке клуб из Билефельда потерпел пять поражений и забил лишь один мяч.

Все прогнозы на Бундеслигу

При этом в восьми предыдущих матчах на своем поле у «Арминии» лишь одно поражение. Еще в пяти случаях была зафиксирована ничья.

«Бавария»

«Бавария» тем временем единолично возглавляет таблицу, набрав в 29-ти матчах 69 очков.

Как бы ни завершился предстоящий матч, текущую неделю можно смело назвать худшей для «Баварии» в этом сезоне. Несколько дней назад Рекордмайстер вылетел из Лиги чемпионов.

«Бавария» не смогла выиграть у «Вильярреала» (1:1) на своем поле, уступив испанца по сумме двух матчей. Команда Юлиана Нагельсманна, как обычно, много атаковала, но на этот раз делала это очень предсказуемо, а под конец встречи еще и позволила сопернику отыграться.

«Бавария» одержала всего лишь две победы в шести предыдущих матчах на выезде в рамках чемпионата Германии.

Прогноз и ставка

На «Арминию» в этом матче можно поставить за 14.25, ничью букмекеры предлагают за 7.80, а победу «Баварии» — за 1.21.

С одной стороны, «Бавария» наверняка будет настроена хоть как-то порадовать болельщиков после вылета из ЛЧ. Но таких ситуаций, когда казалось, что мюнхенская машина супер мотивирована, было немало, но в итоге ожидания оказывались напрасными.

Ставка — обе команды забьют за 1.86.

Также можно рассмотреть ставку на победу «Баварии» + обе команды забьют за 2.48.