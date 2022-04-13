«Ливерпуль» на своём поле сыграет против «Бенфики» в рамках ответного матча 1/4 Лиги Чемпионов. Поединок состоится 13 апреля, начало — 22:00 (мск). «Ливерпуль» — «Бенфика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ливерпуль»

В турнирной таблице АПЛ подопечные Клоппа идут на втором месте в погоне за «Манчестер Сити», у которого на 1 балл больше. При этом от третьего «Челси» уже есть хороший отрыв в 13 баллов.

«Ливерпуль» в стадии 1/4 Финала Лиги Чемпионов оказался после непростого двухматчевого противостояния с «Интером», которое завершилось с общим счетом (2:1). А завоевали путевку в плей-офф ЛЧ «красные» благодаря уверенно занятой первой строчке в очень сильной группе, где были еще «Атлетико», «Порту» и «Милан».

Коэффициенты матча Ливерпуль — Бенфика 1 1.27 X 6.40 2 9.00 Ставка

В стартовой игре двухматчевого противостояния в рамках плей-офф 1/4 финала Лиги Чемпионов команда Клоппа смогла добиться хорошего для себя результата, обыграв в гостях «Бенфику» (3:1).

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Они смогли дважды отличиться уже к 34 минуте и имели огромное территориальное преимущество.

«Бенфика»

В Чемпионате Португалии «Бенфика» проводит не лучший свой сезон и идет всего лишь на третьем месте с большим отставанием в 15 баллов от первого «Порту».

«Бенфика» вышла в 1/4 финала Лиги Чемпионов благодаря победе с общим счетом (3:2) в двухматчевом противостоянии с «Аяксом». А в саму стадию плей-офф лиссабонцы пробились за счет второй строчки в группе E, где они соревновались с «Барсой» и «Баварией».

В первом матче 1/4 ЛЧ с «Ливерпулем» «Бенфика» выглядела откровенно плохо и не смогла ничего показать. Сейчас португальцам нужно будет забить минимум 2 гола, чтобы они смогли побороться за выход в полуфинал.

Ставка

На победу «Ливерпуля» в этом матче можно поставить за 1.32, ничью букмекеры предлагают взять за 6.15, а победу «Бенфики» — за 9.40.

Прогноз — «Ливерпуль» создал себе комфортные условия в первом матче, для того, что бы в ответном поединке особо не прилаживать усилий. Тем более «красные» будут уставшие после тяжелейшего поединка с «Ман Сити» и не будут идти вперед, оберегая свои ворота и поэтому нас ждет нерезультативный поединок.

Ставка — Тотал матча меньше 2.5 за 2.90.