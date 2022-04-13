ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Ответный поединок будет спокойнее

    «Ливерпуль» — «Бенфика». Ставка (к. 2.90) на футбол, Лига Чемпионов, 13 апреля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на АПЛ Прогнозы на Ливерпуль Прогнозы на Бенфику Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Бенфика»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мохаммед Салах
    «Ливерпуль» на своём поле сыграет против «Бенфики» в рамках ответного матча 1/4 Лиги Чемпионов. Поединок состоится 13 апреля, начало — 22:00 (мск). «Ливерпуль» — «Бенфика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала 13 Апреля 2022 года
    Ливерпуль
  • Ливерпуль
    •  Ливерпуль 22:00 Бенфика Бенфика
  • Лиссабон
    •

    «Ливерпуль»

    В турнирной таблице АПЛ подопечные Клоппа идут на втором месте в погоне за «Манчестер Сити», у которого на 1 балл больше. При этом от третьего «Челси» уже есть хороший отрыв в 13 баллов.

    «Ливерпуль» в стадии 1/4 Финала Лиги Чемпионов оказался после непростого двухматчевого противостояния с «Интером», которое завершилось с общим счетом (2:1). А завоевали путевку в плей-офф ЛЧ «красные» благодаря уверенно занятой первой строчке в очень сильной группе, где были еще «Атлетико», «Порту» и «Милан».

    Коэффициенты матча Ливерпуль — Бенфика

  • 1
  • 1.27
  • X
  • 6.40
  • 2
  • 9.00
  • Ставка
    •

    В стартовой игре двухматчевого противостояния в рамках плей-офф 1/4 финала Лиги Чемпионов команда Клоппа смогла добиться хорошего для себя результата, обыграв в гостях «Бенфику» (3:1).

    Все прогнозы на футбол

    Они смогли дважды отличиться уже к 34 минуте и имели огромное территориальное преимущество.

    «Бенфика»

    В Чемпионате Португалии «Бенфика» проводит не лучший свой сезон и идет всего лишь на третьем месте с большим отставанием в 15 баллов от первого «Порту».

  • «Ливерпуль» снова забьет «Бенфике» больше двух мячей?
  • «Ливерпуль» — «Бенфика». Прогноз, ставки за 2.56

    • «Бенфика» вышла в 1/4 финала Лиги Чемпионов благодаря победе с общим счетом (3:2) в двухматчевом противостоянии с «Аяксом». А в саму стадию плей-офф лиссабонцы пробились за счет второй строчки в группе E, где они соревновались с «Барсой» и «Баварией».

    В первом матче 1/4 ЛЧ с «Ливерпулем» «Бенфика» выглядела откровенно плохо и не смогла ничего показать. Сейчас португальцам нужно будет забить минимум 2 гола, чтобы они смогли побороться за выход в полуфинал.

    Ставка

    На победу «Ливерпуля» в этом матче можно поставить за 1.32, ничью букмекеры предлагают взять за 6.15, а победу «Бенфики» — за 9.40.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Прогноз — «Ливерпуль» создал себе комфортные условия в первом матче, для того, что бы в ответном поединке особо не прилаживать усилий. Тем более «красные» будут уставшие после тяжелейшего поединка с «Ман Сити» и не будут идти вперед, оберегая свои ворота и поэтому нас ждет нерезультативный поединок.

    Ставка — Тотал матча меньше 2.5 за 2.90.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.12
  • Прогноз на матч Атлетико — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.56
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.30
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Атлетико — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.65
  • Прогноз на матч Атлетико — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.81
  • Экспресс дня 13 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Филадельфия — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.67
  • Прогноз на матч Атланта — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Коламбус — Монреаль
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.93
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Сан-Антонио
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Аталанта — Лейпциг
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  2.55
  • Прогноз на матч ПСВ — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ливерпуль» — «Бенфика»: прогноз, ставка (2.90), статистика, коэффициенты матча 13.04.2022. Прогнозы на футбол. Ответный поединок будет спокойнее
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры