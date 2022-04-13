ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    В этом матче не будет сильнейшего

    «Атлетико» — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 3.65) на Лигу Чемпионов 13 апреля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Атлетико Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Манчестер Сити Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Атлетико» — «Манчестер Сити»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кевин Де Брёйне
    «Атлетико» на своём поле сыграет против «Манчестер Сити» в рамках ответного матча 1/4 Лиги Чемпионов. Поединок состоится 13 апреля, начало 22:00 (мск). «Атлетико» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала 13 Апреля 2022 года
    Атлетико
  • Мадрид
    •  Атлетико 22:00 Манчестер Сити Манчестер Сити
  • Манчестер
    •

    «Атлетико»

    «Красно-белые» с середины февраля не теряли очки в чемпионате Испании и закрепился в топ-4 турнирной таблицы Примеры набрав 57 очков. Отставание от «Севильи» и «Барселоны» составляет всего 3 балла.

    Команда Диего Симеоне пробилась в плей-офф турнира со 2-го места в группе B. В 1/8 финала «матрасники» превзошли «Манчестер Юнайтед» (1:1 дома и 0:1 на выезде).

    Коэффициенты матча Атлетико — Манчестер Сити

  • 1
  • 5.20
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 1.73
  • Ставка
    •

    В первом матче 1/4 ЛЧ против «Ман Сити» «Атлетико» минимально проиграл со счётом 1:0, теперь чтобы пройти в полуфинал, мадридцам нужно выиграть в основное время ответной встречи с разницей как минимум в 2 гола. Если поединок закончится победой хозяев в 1 мяч, то победителя придется выявлять в дополнительное время или в серии пенальти.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    У «Атлетико» в строю все футболисты основы, кроме полузащитника Эктора Эрреры. Мексиканец не выйдет на поле из-за повреждения бедра.

    «Манчестер Сити»

    «Горожане» продолжает борьбу в 3 турнирах. Кроме Лиги чемпионов, англичане также участвуют в АПЛ и Кубке Англии, где они добрались до 1/2 финала. Беспроигрышная серия футболистов Гвардиолы во всех турнирах достигла отметки в 9 матчей.

  • «Ман Сити» и «Ливерпуль» доказали статус лучших клубов Европы
  • Реакция прессы на матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»
  • 11/04/2022

    • В последнем туре Премьер-лиги Англии «Манчестер Сити» дома принимал главного конкурента в чемпионской гонке АПЛ — «Ливерпуль». Игра на «Этихаде» закончилась вничью (2:2). Голы Кевина де Брюйне и Габриэля Жезуса выводили хозяев поля вперед, но «мерсисайдцы» дважды отыгрывали отставание в счете.

  • «Ман Сити» заставит «Атлетико» рисковать?
  • «Атлетико» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставка

    • Команда Хосепа Гвардиолы отобралась в 1/8 финала Лиги чемпионов с 1-й строчки квартета A. В предыдущем раунде плей-офф «горожане» были сильнее лиссабонского «Спортинга» (5:0, 0:0).

    В этом матче команде не помогут Рубен Диаш, Коул Палмер и Габриэл Жезус.

    Прогноз

    На победу «Атлетико» в этом матче можно поставить за 5.10, ничью букмекеры предлагают взять за 3.65, а победу «Манчестер Сити» — за 1.80.

    Прогноз — Матч в Манчестере получился малорезультативным из-за сверхоборонительной тактики испанцев.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet

    Игра в среду будет более зрелищной — «Атлетико» должен отыгрываться, но «Сити» после энергозатратной встречи с «Ливерпулем» не будет особо идти вперед. Поэтому команды обменяются голами, но не определят сильнейшего в этом матче.

    Ставка — Ничья в этом матче за 3.65.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.76
  • Прогноз на матч Корда — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч Хуркач — Мартинес
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.63
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Музетти
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Рублев — Де Минаур
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  3.04
  • Прогноз на матч Дельбонис — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Атлетико — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.56
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.30
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Атлетико — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.81
  • Экспресс дня 13 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Коламбус — Монреаль
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Аталанта — Лейпциг
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  2.55
  • Прогноз на матч ПСВ — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Атлетико» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка (3.65), статистика, коэффициенты матча 13.04.2022. Прогнозы на футбол. В этом матче не будет сильнейшего
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры