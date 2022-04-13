«Атлетико» на своём поле сыграет против «Манчестер Сити» в рамках ответного матча 1/4 Лиги Чемпионов. Поединок состоится 13 апреля, начало 22:00 (мск). «Атлетико» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетико»

«Красно-белые» с середины февраля не теряли очки в чемпионате Испании и закрепился в топ-4 турнирной таблицы Примеры набрав 57 очков. Отставание от «Севильи» и «Барселоны» составляет всего 3 балла.

Команда Диего Симеоне пробилась в плей-офф турнира со 2-го места в группе B. В 1/8 финала «матрасники» превзошли «Манчестер Юнайтед» (1:1 дома и 0:1 на выезде).

Коэффициенты матча Атлетико — Манчестер Сити 1 5.20 X 3.65 2 1.73 Ставка

В первом матче 1/4 ЛЧ против «Ман Сити» «Атлетико» минимально проиграл со счётом 1:0, теперь чтобы пройти в полуфинал, мадридцам нужно выиграть в основное время ответной встречи с разницей как минимум в 2 гола. Если поединок закончится победой хозяев в 1 мяч, то победителя придется выявлять в дополнительное время или в серии пенальти.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

У «Атлетико» в строю все футболисты основы, кроме полузащитника Эктора Эрреры. Мексиканец не выйдет на поле из-за повреждения бедра.

«Манчестер Сити»

«Горожане» продолжает борьбу в 3 турнирах. Кроме Лиги чемпионов, англичане также участвуют в АПЛ и Кубке Англии, где они добрались до 1/2 финала. Беспроигрышная серия футболистов Гвардиолы во всех турнирах достигла отметки в 9 матчей.

В последнем туре Премьер-лиги Англии «Манчестер Сити» дома принимал главного конкурента в чемпионской гонке АПЛ — «Ливерпуль». Игра на «Этихаде» закончилась вничью (2:2). Голы Кевина де Брюйне и Габриэля Жезуса выводили хозяев поля вперед, но «мерсисайдцы» дважды отыгрывали отставание в счете.

Команда Хосепа Гвардиолы отобралась в 1/8 финала Лиги чемпионов с 1-й строчки квартета A. В предыдущем раунде плей-офф «горожане» были сильнее лиссабонского «Спортинга» (5:0, 0:0).

В этом матче команде не помогут Рубен Диаш, Коул Палмер и Габриэл Жезус.

Прогноз

На победу «Атлетико» в этом матче можно поставить за 5.10, ничью букмекеры предлагают взять за 3.65, а победу «Манчестер Сити» — за 1.80.

Прогноз — Матч в Манчестере получился малорезультативным из-за сверхоборонительной тактики испанцев.

Игра в среду будет более зрелищной — «Атлетико» должен отыгрываться, но «Сити» после энергозатратной встречи с «Ливерпулем» не будет особо идти вперед. Поэтому команды обменяются голами, но не определят сильнейшего в этом матче.

Ставка — Ничья в этом матче за 3.65.