ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рахим СтерлингТоп-5 задач «Манчестер Сити» на летнем трансферном рынке Лионель МессиРазворот на 180 градусов. Месси проваливается в ПСЖ, но нашел себя в сборной Аргентины Battlefield 2042«Спустя 12 лет вы облажались». Игроки критикуют разработчиков за Battlefield 2042
    Все новости спорта

    «МЮ» потеряет очки в домашней игре с «Лестером»?

    «Манчестер Юнайтед» — «Лестер». Прогноз, ставки (к. 2.01) на футбол, АПЛ, 2 апреля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Манчестер Юнайтед Прогнозы на Лестер Сити Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Манчестер Юнайтед» — «Лестер»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «МЮ» одержал всего лишь три победы в десяти предыдущих матчах
    «Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле против «Лестера» в рамках 31-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 2 апреля, начало — в 19:30 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 02 Апреля 2022 года
    Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
    •  Манчестер Юнайтед 19:30 Лестер Лестер
  • Лестер
    •

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» находится на шестом месте после 29-ти сыгранных матчей, в которых набрал 50 очков. Отставание от идущего четвертым «Арсенала» составляет четыре очка, но у конкурента при этом еще есть игра в запасе.

    Март получился неудачным для «МЮ». В начале месяца команда Ральфа Рангника с треском проиграла «Манчестер Сити». Дерби завершилось яркой победой «горожан» со счетом 4:1.

    Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Лестер

  • 1
  • 1.50
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 6.10
  • Ставка
    •

    А уже перед паузой на матчи сборных «МЮ» проиграл на своем поле «Атлетико» (0:1) и вылетел из Лиги чемпионов.

    Календарь и таблица АПЛ

    Правда, между этими поражениями была победа над «Тоттенхэмом» (3:2) благодаря хет-трику Криштиану Роналду.

    «МЮ» одержал всего лишь три победы в десяти предыдущих матчах.

    «Лестер»

    «Лестер» тем временем находится на десятой строчке, набрав в 27-ми матчах 36 очков.

    В марте «Лестер» выиграл из четырех матчей в рамках АПЛ. Исключением стала лишь гостевая встреча с «Арсеналом», в которой «лисы» уступили со счетом 0:2.

  • Реформа Лиги чемпионов: удар по Суперлиге и сенсациям
  • Как изменится турнир?
  • 30/03/2022

    • В остальных же матчах команда Брендана Роджерса одержала победы над «Бернли», «Лидсом» и «Брентфордом».

    «Лестер» проиграл пять из шести последних матчей чемпионата Англии на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Манчестер Юнайтед» в этом матче можно поставить за 1.57, ничью букмекеры предлагают за 4.80, а победу «Лестера» — за 6.40.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Коэффициент на «МЮ» в домашнем матче, как обычно, занижен. Команда Рангника уже неоднократно теряла очки там, где, казалось бы, у нее не должно быть никаких проблем.

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.01.

    «МЮ» запросто может в очередной раз разочаровать, поэтому оптимальным вариантом будет ставка на голы. Вряд ли «Лестер» будет отсиживаться в обороне, зная о проблемах соперника.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.95
  • Прогноз на матч Алькарас — Кецманович
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Айлендерс — Коламбус
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Флорида — Чикаго
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Миннесота — Питтсбург
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Анахайм — Даллас
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Рубин — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.01
  • Прогноз на матч Унион — Кёльн
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.63
  • Прогноз на матч Халл Сити — Хаддерсфилд
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.46
  • Прогноз на матч Беерсхот — Брюгге
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.60
  • Экспресс дня 1 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Брага — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.21
  • Прогноз на матч Баффало — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Детройт — Оттава
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Манчестер Юнайтед» — «Лестер»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 02.04.2022. Прогнозы на футбол. «МЮ» потеряет очки в домашней игре с «Лестером»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры