«Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле против «Лестера» в рамках 31-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 2 апреля, начало — в 19:30 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» находится на шестом месте после 29-ти сыгранных матчей, в которых набрал 50 очков. Отставание от идущего четвертым «Арсенала» составляет четыре очка, но у конкурента при этом еще есть игра в запасе.

Март получился неудачным для «МЮ». В начале месяца команда Ральфа Рангника с треском проиграла «Манчестер Сити». Дерби завершилось яркой победой «горожан» со счетом 4:1.

Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Лестер 1 1.50 X 4.40 2 6.10 Ставка

А уже перед паузой на матчи сборных «МЮ» проиграл на своем поле «Атлетико» (0:1) и вылетел из Лиги чемпионов.

Календарь и таблица АПЛ

Правда, между этими поражениями была победа над «Тоттенхэмом» (3:2) благодаря хет-трику Криштиану Роналду.

«МЮ» одержал всего лишь три победы в десяти предыдущих матчах.

«Лестер»

«Лестер» тем временем находится на десятой строчке, набрав в 27-ми матчах 36 очков.

В марте «Лестер» выиграл из четырех матчей в рамках АПЛ. Исключением стала лишь гостевая встреча с «Арсеналом», в которой «лисы» уступили со счетом 0:2.

В остальных же матчах команда Брендана Роджерса одержала победы над «Бернли», «Лидсом» и «Брентфордом».

«Лестер» проиграл пять из шести последних матчей чемпионата Англии на выезде.

Прогноз и ставка

На «Манчестер Юнайтед» в этом матче можно поставить за 1.57, ничью букмекеры предлагают за 4.80, а победу «Лестера» — за 6.40.

Коэффициент на «МЮ» в домашнем матче, как обычно, занижен. Команда Рангника уже неоднократно теряла очки там, где, казалось бы, у нее не должно быть никаких проблем.

Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.01.

«МЮ» запросто может в очередной раз разочаровать, поэтому оптимальным вариантом будет ставка на голы. Вряд ли «Лестер» будет отсиживаться в обороне, зная о проблемах соперника.