В воскресенье, 20 марта, в рамках 29-го тура французской Лиги 1 «Бордо» в родных пенатах примет «Монпелье». Поединок начнется в 17:00 по мск. «Бордо» — «Монпелье»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бордо»

«Бордо» замыкает турнирную таблицу французской Лиги 1. У коллектива на счету 22 набранных очка и отставание от безопасной строки составляет пять пунктов.

У «жирондинцев» всего лишь одна виктория за последние десять встреч первенства. Данная победа была во второй половине января в гостях над «Страсбургом» со счетом 4:3.

Коэффициенты матча Бордо — Монпелье 1 2.40 X 3.55 2 2.90 Ставка

В девяти других играх они дважды еще сыграли вничью и семь раз терпели фиаско. Два из них пришлись на минувшие два тура — дома от «Труа» 0:2 и в гостях от ПСЖ 0:3.

Календарь и таблица Лиги 1

В текущем чемпионате «Бордо» на своем поле проиграл семь матчей из 14 проведенных, два поединка он смог выиграть и пять встреч завершил мировыми исходами.

«Монпелье»

С 38 зачетными пунктами «Монпелье» разместился в середине турнирной таблицы Лиги 1 ,на 11 строке. Однако от шестой позиции команда отстает всего лишь на два очка.

«Паладины» также в последнее время не радуют своих болельщиков, выиграв только раз за шесть минувших матчей. Данная виктория состоялась месяц тому назад в гостях над «Лорьяном» 1:0.

В пяти других же поединках коллектив еще раз сыграл вничью и четыре раза уходил с поля ни с чем. В прошлом туре состоялась домашняя мировая с «Нантом» 0:0, а до этого было два фиаско подряд.

На чужих полях в текущем первенстве «Монпелье» смог выиграть лишь четыре игры из 13 проведенных, семь раз он еще уступал и четыре матча завершил мировыми исходами.

«Бордо» не может обыграть «Монпелье» в последних шести очных поединках, четыре раза уступив за это время при двух ничьих.

Прогноз и ставка на «Бордо» — «Монпелье»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Бордо» — 2.43, победа «Монпелье» — 2.97, ничья — 3.60.

В данном сражении прогнозируем победу хозяев поля, ведь в случае неудачи они еще ближе станут к Лиге 2.