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    Смогут ли «жирондинцы» завоевать три очка?

    «Бордо» — «Монпелье». Прогноз, ставка (к. 2.43) на футбол, чемпионат Франции, 20 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бордо» — «Монпелье»
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    «Бордо»
    В воскресенье, 20 марта, в рамках 29-го тура французской Лиги 1 «Бордо» в родных пенатах примет «Монпелье». Поединок начнется в 17:00 по мск. «Бордо» — «Монпелье»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 20 Марта 2022 года
    Бордо
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    •  Бордо 17:00 Монпелье Монпелье
  • Франция. Лига 1
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    «Бордо»

    «Бордо» замыкает турнирную таблицу французской Лиги 1. У коллектива на счету 22 набранных очка и отставание от безопасной строки составляет пять пунктов.

    У «жирондинцев» всего лишь одна виктория за последние десять встреч первенства. Данная победа была во второй половине января в гостях над «Страсбургом» со счетом 4:3.

    Коэффициенты матча Бордо — Монпелье

  • 1
  • 2.40
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 2.90
  • Ставка
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    В девяти других играх они дважды еще сыграли вничью и семь раз терпели фиаско. Два из них пришлись на минувшие два тура — дома от «Труа» 0:2 и в гостях от ПСЖ 0:3.

    Календарь и таблица Лиги 1

    В текущем чемпионате «Бордо» на своем поле проиграл семь матчей из 14 проведенных, два поединка он смог выиграть и пять встреч завершил мировыми исходами.

    «Монпелье»

    С 38 зачетными пунктами «Монпелье» разместился в середине турнирной таблицы Лиги 1 ,на 11 строке. Однако от шестой позиции команда отстает всего лишь на два очка.

    «Паладины» также в последнее время не радуют своих болельщиков, выиграв только раз за шесть минувших матчей. Данная виктория состоялась месяц тому назад в гостях над «Лорьяном» 1:0.

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    • В пяти других же поединках коллектив еще раз сыграл вничью и четыре раза уходил с поля ни с чем. В прошлом туре состоялась домашняя мировая с «Нантом» 0:0, а до этого было два фиаско подряд.

    На чужих полях в текущем первенстве «Монпелье» смог выиграть лишь четыре игры из 13 проведенных, семь раз он еще уступал и четыре матча завершил мировыми исходами.

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    «Бордо» не может обыграть «Монпелье» в последних шести очных поединках, четыре раза уступив за это время при двух ничьих.

    Прогноз и ставка на «Бордо» — «Монпелье»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Бордо» — 2.43, победа «Монпелье» — 2.97, ничья — 3.60.

    В данном сражении прогнозируем победу хозяев поля, ведь в случае неудачи они еще ближе станут к Лиге 2.

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    «Бордо» — «Монпелье»: прогноз, ставка (2.43), статистика, коэффициенты матча 20.03.2022. Прогнозы на футбол. Смогут ли «жирондинцы» завоевать три очка?
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