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    В Мадриде будет голепад!

    «Реал» Мадрид — ПСЖ. Дерзкая ставка за 6.40 на матч Лиги чемпионов 9 марта 2022 года

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    Лука Модрич
    «Реал» Мадрид сыграет на своем поле с ПСЖ в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 9 марта, начало — в 23:00 мск. «Реал» Мадрид — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 09 Марта 2022 года
    Реал Мадрид
  • Мадрид
    •  Реал Мадрид 23:00 ПСЖ ПСЖ
  • Париж
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    «Реал» Мадрид

    «Реал» Мадрид минимально уступил в Париже. Так что теперь команде Карло Анчелотти нужно активно идти вперед.

    В минувшем туре своего чемпионата «Реал» Мадрид сумел добыть три очка. Дома команда уверенно одолела «Реал Сосьедад» (4:1).

    Коэффициенты матча Реал Мадрид — ПСЖ

  • 1
  • 2.55
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 2.75
  • Ставка
    •

    В этом поединке «Реал» Мадрид сыграет не в оптимальном кадровом сочетании. Травмированы Каземиро, Тони Кроос, Ферлан Менди и Федерико Вальверде.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Мадридцы исторически сложно играют с ПСЖ. Из пяти последних сыгранных очных поединков «Реал» Мадрид выиграл дважды при двух неудачах.

    ПСЖ

    ПСЖ в родном чемпионате не имеет себе равных. Отрыв от ближайшего преследователя составляет уже 13 очков.

    Главным позитивным моментов в игре парижан является мощная атакующая линия. В 27 матчах чемпионата ПСЖ забил 56 мячей.

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  • Реакция прессы на матч «Реал» — «Реал Сосьедад»
  • 06/03/2022

    • В минувшем туре своего чемпионата ПСЖ внезапно уступил. На выезде команда минимально проиграла «Ницце».

    После домашней победы парижане наверняка будут действовать с оглядкой на собственные тылы. Ну, а Килиан Мбаппе и Лионель Месси наверняка смогут создать момент у ворот соперника.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Реал» Мадрид за 2.58, на ничью за 3.86, а на ПСЖ — за 2.70.

    Мадридцы наверняка активно пойдут вперед с первых минут.

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    ПСЖ также не собирается отсиживаться в обороне.

    Обе команды имеют в своих составах атакующих исполнителей мирового уровня. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 4.75, поставить на это можно с коэффициентом 6.40.

    Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Реал» Мадрид — ПСЖ: прогноз, ставка (6.40), статистика, коэффициенты матча 09.03.2022. Прогнозы на футбол. В Мадриде будет голепад!
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