«Реал» Мадрид
«Реал» Мадрид минимально уступил в Париже. Так что теперь команде Карло Анчелотти нужно активно идти вперед.
В минувшем туре своего чемпионата «Реал» Мадрид сумел добыть три очка. Дома команда уверенно одолела «Реал Сосьедад» (4:1).
Коэффициенты матча Реал Мадрид — ПСЖ
В этом поединке «Реал» Мадрид сыграет не в оптимальном кадровом сочетании. Травмированы Каземиро, Тони Кроос, Ферлан Менди и Федерико Вальверде.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
Мадридцы исторически сложно играют с ПСЖ. Из пяти последних сыгранных очных поединков «Реал» Мадрид выиграл дважды при двух неудачах.
ПСЖ
ПСЖ в родном чемпионате не имеет себе равных. Отрыв от ближайшего преследователя составляет уже 13 очков.
Главным позитивным моментов в игре парижан является мощная атакующая линия. В 27 матчах чемпионата ПСЖ забил 56 мячей.
В минувшем туре своего чемпионата ПСЖ внезапно уступил. На выезде команда минимально проиграла «Ницце».
После домашней победы парижане наверняка будут действовать с оглядкой на собственные тылы. Ну, а Килиан Мбаппе и Лионель Месси наверняка смогут создать момент у ворот соперника.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Реал» Мадрид за 2.58, на ничью за 3.86, а на ПСЖ — за 2.70.
Мадридцы
ПСЖ также не собирается отсиживаться в обороне.
Обе команды имеют в своих составах атакующих исполнителей мирового уровня. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 4.75, поставить на это можно с коэффициентом 6.40.
Для остальных — более умеренный прогноз.