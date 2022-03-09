«Реал» Мадрид сыграет на своем поле с ПСЖ в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 9 марта, начало — в 23:00 мск. «Реал» Мадрид — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал» Мадрид

«Реал» Мадрид минимально уступил в Париже. Так что теперь команде Карло Анчелотти нужно активно идти вперед.

В минувшем туре своего чемпионата «Реал» Мадрид сумел добыть три очка. Дома команда уверенно одолела «Реал Сосьедад» (4:1).

Коэффициенты матча Реал Мадрид — ПСЖ 1 2.55 X 3.75 2 2.75 Ставка

В этом поединке «Реал» Мадрид сыграет не в оптимальном кадровом сочетании. Травмированы Каземиро, Тони Кроос, Ферлан Менди и Федерико Вальверде.

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Мадридцы исторически сложно играют с ПСЖ. Из пяти последних сыгранных очных поединков «Реал» Мадрид выиграл дважды при двух неудачах.

ПСЖ

ПСЖ в родном чемпионате не имеет себе равных. Отрыв от ближайшего преследователя составляет уже 13 очков.

Главным позитивным моментов в игре парижан является мощная атакующая линия. В 27 матчах чемпионата ПСЖ забил 56 мячей.

В минувшем туре своего чемпионата ПСЖ внезапно уступил. На выезде команда минимально проиграла «Ницце».

После домашней победы парижане наверняка будут действовать с оглядкой на собственные тылы. Ну, а Килиан Мбаппе и Лионель Месси наверняка смогут создать момент у ворот соперника.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Реал» Мадрид за 2.58, на ничью за 3.86, а на ПСЖ — за 2.70.

Мадридцы наверняка активно пойдут вперед с первых минут .

ПСЖ также не собирается отсиживаться в обороне.

Обе команды имеют в своих составах атакующих исполнителей мирового уровня. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 4.75, поставить на это можно с коэффициентом 6.40.

Для остальных — более умеренный прогноз.