Мадридский «Реал» сыграет на своем поле против ПСЖ в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 9 марта на «Сантьяго Бернабеу», начало — в 23:00 мск. «Реал» — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал»

Первый матч против «ПСЖ» стал для «Реала» большим разочарованием. «Мадрид» проиграл со счетом 0:1, но дело не только в результате.

По игре «Реал» выглядел очень блекло, по сути, не создав ни одного момента. Даже ничью в той игре было бы сложно назвать закономерным исходом. Карло Анчелотти явно просчитался с выбором тактики. Хотя есть подозрение, что «Реал» был банально не готов к некоторым нюансам.

Коэффициенты матча Реал Мадрид — ПСЖ 1 2.40 X 3.70 2 2.70 Ставка

Вскоре после игры в Париже «Королевский клуб» одержал три кряду победы в Ла Лиге. В минувшее воскресенье «Реал» разгромил на своем поле «Реал Сосьедад», а перед этим выиграл у «Райо Вальекано» и «Алавеса».

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Беспроигрышная домашняя серия «Реала» на своем поле составляет уже 13 матчей (десять побед и три ничьи).

«ПСЖ»

Между тем, для «ПСЖ» домашний матч с «Реалом» стал, пожалуй, пока что лучшим в этом сезоне.

Парижане доминировали с первой до последней минуты, но единственный гол смогли забить только в компенсированное время благодаря гениальным действиям Килиана Мбаппе. Это было максимально справедливо.

В следующих матчах «ПСЖ» действовал менее агрессивно, что, впрочем, было прогнозируемо. Лидер французского чемпионата проиграл на выезде «Нанту» и «Ницце» и одержал домашнюю победу над «Сент-Этьеном».

«ПСЖ» одержал только четыре победы в десяти гостевых матчах текущего сезона.

Прогноз и ставка

Букмекеры не видят фаворита в этом матче. На «Реал» можно поставить за 2.61, победу «ПСЖ» букмекеры предлагают за 2.72, а ничью — за 3.98.

Дома «Реал», без сомнений, сыграет гораздо лучше, чем в Париже, но есть подозрение, что итоговый результат все равно будет в пользу соперника.

Главная проблема «Реала» — Мбаппе. Тем более в предстоящем матче у Килиана, скорее всего, будет еще больше пространства и возможностей для быстрых атак. Плюс не будем забывать, что у «ПСЖ» есть еще Месси и Неймар.

Ставка — победа «ПСЖ» с форой (0) за 2.03.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «ПСЖ» больше 1,5 за 2.14.