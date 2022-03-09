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    Мбаппе снова нокаутирует «Реал»?

    «Реал» — ПСЖ. Прогноз, ставка (к. 2.14) на футбол, Лига чемпионов, 9 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Реал» — ПСЖ
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    Килиан Мбаппе
    Мадридский «Реал» сыграет на своем поле против ПСЖ в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 9 марта на «Сантьяго Бернабеу», начало — в 23:00 мск. «Реал» — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 09 Марта 2022 года
    Реал Мадрид
  • Мадрид
    •  Реал Мадрид 23:00 ПСЖ ПСЖ
  • Париж
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    «Реал»

    Первый матч против «ПСЖ» стал для «Реала» большим разочарованием. «Мадрид» проиграл со счетом 0:1, но дело не только в результате.

    По игре «Реал» выглядел очень блекло, по сути, не создав ни одного момента. Даже ничью в той игре было бы сложно назвать закономерным исходом. Карло Анчелотти явно просчитался с выбором тактики. Хотя есть подозрение, что «Реал» был банально не готов к некоторым нюансам.

    Коэффициенты матча Реал Мадрид — ПСЖ

  • 1
  • 2.40
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 2.70
  • Ставка
    •

    Вскоре после игры в Париже «Королевский клуб» одержал три кряду победы в Ла Лиге. В минувшее воскресенье «Реал» разгромил на своем поле «Реал Сосьедад», а перед этим выиграл у «Райо Вальекано» и «Алавеса».

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    Беспроигрышная домашняя серия «Реала» на своем поле составляет уже 13 матчей (десять побед и три ничьи).

    «ПСЖ»

    Между тем, для «ПСЖ» домашний матч с «Реалом» стал, пожалуй, пока что лучшим в этом сезоне.

    Парижане доминировали с первой до последней минуты, но единственный гол смогли забить только в компенсированное время благодаря гениальным действиям Килиана Мбаппе. Это было максимально справедливо.

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    • В следующих матчах «ПСЖ» действовал менее агрессивно, что, впрочем, было прогнозируемо. Лидер французского чемпионата проиграл на выезде «Нанту» и «Ницце» и одержал домашнюю победу над «Сент-Этьеном».

    «ПСЖ» одержал только четыре победы в десяти гостевых матчах текущего сезона.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не видят фаворита в этом матче. На «Реал» можно поставить за 2.61, победу «ПСЖ» букмекеры предлагают за 2.72, а ничью — за 3.98.

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    Дома «Реал», без сомнений, сыграет гораздо лучше, чем в Париже, но есть подозрение, что итоговый результат все равно будет в пользу соперника.

    Главная проблема «Реала» — Мбаппе. Тем более в предстоящем матче у Килиана, скорее всего, будет еще больше пространства и возможностей для быстрых атак. Плюс не будем забывать, что у «ПСЖ» есть еще Месси и Неймар.

    Ставка — победа «ПСЖ» с форой (0) за 2.03.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «ПСЖ» больше 1,5 за 2.14.

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    «Реал» — ПСЖ: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 09.03.2022. Прогнозы на футбол. Мбаппе снова нокаутирует «Реал»?
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