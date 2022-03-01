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    Легкая прогулка «Манчестер Сити»?

    «Питерборо» — «Манчестер Сити». Прогноз, ставка (к. 2.19) на футбол, Кубок Англии, 1 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Питерборо» — «Манчестер Сити»
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    Бернарду Силва
    «Питерборо Юнайтед» сыграет на своем поле с «Манчестер Сити» в рамках 1/8 финала Кубка Англии. Матч пройдет 1 марта начало — в 22:15 мск. «Питерборо» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 01 Марта 2022 года
    Питерборо Юнайтед
  • Англия. Кубок ФА
    •  Питерборо Юнайтед 22:15 Манчестер Сити Манчестер Сити
  • Манчестер
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    «Питерборо Юнайтед»

    «Питерборо Юнайтед» в этом поединке явно будет действовать вторым номером. Для команды сам матч с грандом — шанс проявить себя.

    Представитель Чемпионшипа и в своей лиге не блещет. Последнее 24 место и 66 пропущенных мячей — жуткая картина.

    Коэффициенты матча Питерборо Юнайтед — Манчестер Сити

  • 1
  • 23.00
  • X
  • 8.50
  • 2
  • 1.12
  • Ставка
    •

    В предыдущем своем поединке «Питерборо Юнайтед» уступил. Дома команда была разгромлена «Халл Сити» (0:3).

    Все прогнозы на футбол

    Для аутсайдера Чемпионшипа этот матч — шанс на подвиг. Даже дать бой команде Гвардиолы — уже настоящая удача для скромного клуба.

    «Манчестер Сити»

    На данный момент «Манчестер Сити» лидирует в АПЛ. Правда, отрыв от «Ливерпуля» сократился до трех очков.

    Минувший тур «Манчестер Сити» записал себе в актив. На выезде команда Гвардиолы минимально одолела «Эвертон».

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    • Причем «Манчестер Сити» сейчас на ходу. Правда, недавнее поражение от «Тоттенхэма» (2:3) немного подорвало победный дух команды.

    Наверняка Гвардиола применит кадровую ротацию. Например, даст сыграть резервистам и даже нескольким молодым игрокам.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Манчестер Сити» за 1.12, на ничью за 10.00, а на «Питерборо Юнайтед» — за 26.00.

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    «Питерборо Юнайтед» слишком много пропускает даже в Чемпионшипе.

    «Манчестер Сити» в разы превосходит соперника в классе.

    Команда Гвардиолы в любом сочетании не должна испытать трудностей. Наши прогноз и ставка — Фора «Манчестер Сити» -2.75 с коэффициентом 2.19.

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    «Питерборо» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 01.03.2022. Прогнозы на футбол. Легкая прогулка «Манчестер Сити»?
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