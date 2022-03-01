«Питерборо Юнайтед» сыграет на своем поле с «Манчестер Сити» в рамках 1/8 финала Кубка Англии. Матч пройдет 1 марта начало — в 22:15 мск. «Питерборо» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Питерборо Юнайтед»

«Питерборо Юнайтед» в этом поединке явно будет действовать вторым номером. Для команды сам матч с грандом — шанс проявить себя.

Представитель Чемпионшипа и в своей лиге не блещет. Последнее 24 место и 66 пропущенных мячей — жуткая картина.

Коэффициенты матча Питерборо Юнайтед — Манчестер Сити 1 23.00 X 8.50 2 1.12 Ставка

В предыдущем своем поединке «Питерборо Юнайтед» уступил. Дома команда была разгромлена «Халл Сити» (0:3).

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Для аутсайдера Чемпионшипа этот матч — шанс на подвиг. Даже дать бой команде Гвардиолы — уже настоящая удача для скромного клуба.

«Манчестер Сити»

На данный момент «Манчестер Сити» лидирует в АПЛ. Правда, отрыв от «Ливерпуля» сократился до трех очков.

Минувший тур «Манчестер Сити» записал себе в актив. На выезде команда Гвардиолы минимально одолела «Эвертон».

Причем «Манчестер Сити» сейчас на ходу. Правда, недавнее поражение от «Тоттенхэма» (2:3) немного подорвало победный дух команды.

Наверняка Гвардиола применит кадровую ротацию. Например, даст сыграть резервистам и даже нескольким молодым игрокам.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Манчестер Сити» за 1.12, на ничью за 10.00, а на «Питерборо Юнайтед» — за 26.00.

«Питерборо Юнайтед» слишком много пропускает даже в Чемпионшипе.

«Манчестер Сити» в разы превосходит соперника в классе .

Команда Гвардиолы в любом сочетании не должна испытать трудностей. Наши прогноз и ставка — Фора «Манчестер Сити» -2.75 с коэффициентом 2.19.