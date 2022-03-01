«Питерборо Юнайтед»
«Питерборо Юнайтед» в этом поединке явно будет действовать вторым номером. Для команды сам матч с грандом — шанс проявить себя.
Представитель Чемпионшипа и в своей лиге не блещет. Последнее 24 место и 66 пропущенных мячей — жуткая картина.
Коэффициенты матча Питерборо Юнайтед — Манчестер Сити
В предыдущем своем поединке «Питерборо Юнайтед» уступил. Дома команда была разгромлена «Халл Сити» (0:3).
Для аутсайдера Чемпионшипа этот матч — шанс на подвиг. Даже дать бой команде Гвардиолы — уже настоящая удача для скромного клуба.
«Манчестер Сити»
На данный момент «Манчестер Сити» лидирует в АПЛ. Правда, отрыв от «Ливерпуля» сократился до трех очков.
Минувший тур «Манчестер Сити» записал себе в актив. На выезде команда Гвардиолы минимально одолела «Эвертон».
Причем «Манчестер Сити» сейчас на ходу. Правда, недавнее поражение от «Тоттенхэма» (2:3) немного подорвало победный дух команды.
Наверняка Гвардиола применит кадровую ротацию. Например, даст сыграть резервистам и даже нескольким молодым игрокам.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Манчестер Сити» за 1.12, на ничью за 10.00, а на «Питерборо Юнайтед» — за 26.00.
«Питерборо Юнайтед» слишком много пропускает даже в Чемпионшипе.
«Манчестер Сити»
Команда Гвардиолы в любом сочетании не должна испытать трудностей. Наши прогноз и ставка — Фора «Манчестер Сити» -2.75 с коэффициентом 2.19.