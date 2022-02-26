В 27-м туре английской Премьер-лиги «Брентфорд» в домашнем матче сыграет против «Ньюкасла». Поединок состоится 26 февраля и начнется в 18:00 по мск. «Брентфорд» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брентфорд»

«Брентфорд» с 24 набранными очками в турнирной таблице английской Премьер-лиги занимает 14 место, имея запас перед зоной вылета в шесть баллов, и это не позволяет коллективу ощущать себя спокойно.

После того, как «пчелы» в начале января обыграли дома 2:1 «Астон Виллу», затем они не могут победить на протяжении последующих семи встреч, проиграв шесть раз за этот период.

Коэффициенты матча Брентфорд — Ньюкасл 1 2.45 X 3.25 2 2.95 Ставка

В своей последней проведенной игре первенства лондонцы уступили на выезде «Арсеналу» со счетом 1:2, а туром ранее они поделили очки с «Кристал Пэлас» 0:0 в родных стенах.

Календарь и таблица АПЛ

На своем поле в текущем розыгрыше АПЛ «Брентфорд» заработал 14 очков из 24. Столичный клуб смог четыре раза победить, две игры свести вничью и семь матчей проиграть.

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» в этом сезоне ведет борьбу за выживание. Сейчас он находится на 17-й безопасной строке, но зону вылета опережает лишь на четыре пункта.

«Сороки» очень туго стартовали и долгое время шли на дне турнирки. Свою же первую викторию они смогли добыть только в начале декабря, одолев тогда на своем поле «Бернли» со счетом 1:0.

Однако в последнее время дела «черно-белых» значительно улучшились, и к данной игре они подходят с 6-матчевой беспроигрышной серией, где по три раза побеждали и играли вничью. В минувшем туре состоялась гостевая мировая с «Вест Хэмом» 1:1.

Вне родных стен «Ньюкасл» в этом первенстве выиграл лишь раз за 11 игр, шесть раз он был повержен и четыре поединка свел вничью.

В первом круге эти команды разошлись миром на поле «Ньюкасла» 3:3, а до этого в трех из четырех матчей побеждали «сороки» и раз виктория была на стороне «пчел».

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Брентфорда» предлагают — 2.49.

На викторию «Ньюкасла» дают — 3.02, ничья оценена — в 3.40.

Похоже, что «сороки» нашли свою игру, а вот «пчелы», напротив, уходят в пике. Поэтому в этой игре отдаем предпочтение гостям, на которых ставим с 0 форой.