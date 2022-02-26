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    «Сороки» будут ближе к победе

    «Брентфорд» — «Ньюкасл». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, чемпионат Англии, 26 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Брентфорд» — «Ньюкасл»
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    «Ньюкасл»
    В 27-м туре английской Премьер-лиги «Брентфорд» в домашнем матче сыграет против «Ньюкасла». Поединок состоится 26 февраля и начнется в 18:00 по мск. «Брентфорд» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 26 Февраля 2022 года
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    «Брентфорд»

    «Брентфорд» с 24 набранными очками в турнирной таблице английской Премьер-лиги занимает 14 место, имея запас перед зоной вылета в шесть баллов, и это не позволяет коллективу ощущать себя спокойно.

    После того, как «пчелы» в начале января обыграли дома 2:1 «Астон Виллу», затем они не могут победить на протяжении последующих семи встреч, проиграв шесть раз за этот период.

    Коэффициенты матча Брентфорд — Ньюкасл

  • 1
  • 2.45
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 2.95
  • Ставка
    •

    В своей последней проведенной игре первенства лондонцы уступили на выезде «Арсеналу» со счетом 1:2, а туром ранее они поделили очки с «Кристал Пэлас» 0:0 в родных стенах.

    Календарь и таблица АПЛ

    На своем поле в текущем розыгрыше АПЛ «Брентфорд» заработал 14 очков из 24. Столичный клуб смог четыре раза победить, две игры свести вничью и семь матчей проиграть.

    «Ньюкасл»

    «Ньюкасл» в этом сезоне ведет борьбу за выживание. Сейчас он находится на 17-й безопасной строке, но зону вылета опережает лишь на четыре пункта.

    «Сороки» очень туго стартовали и долгое время шли на дне турнирки. Свою же первую викторию они смогли добыть только в начале декабря, одолев тогда на своем поле «Бернли» со счетом 1:0.

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    • Однако в последнее время дела «черно-белых» значительно улучшились, и к данной игре они подходят с 6-матчевой беспроигрышной серией, где по три раза побеждали и играли вничью. В минувшем туре состоялась гостевая мировая с «Вест Хэмом» 1:1.

    Вне родных стен «Ньюкасл» в этом первенстве выиграл лишь раз за 11 игр, шесть раз он был повержен и четыре поединка свел вничью.

    В первом круге эти команды разошлись миром на поле «Ньюкасла» 3:3, а до этого в трех из четырех матчей побеждали «сороки» и раз виктория была на стороне «пчел».

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Брентфорда» предлагают — 2.49.

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    На викторию «Ньюкасла» дают — 3.02, ничья оценена — в 3.40.

    Похоже, что «сороки» нашли свою игру, а вот «пчелы», напротив, уходят в пике. Поэтому в этой игре отдаем предпочтение гостям, на которых ставим с 0 форой.

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    «Брентфорд» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 26.02.2022. Прогнозы на футбол. «Сороки» будут ближе к победе
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