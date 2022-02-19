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    «Рома» — «Верона». Прогноз, ставка (к. 2.80) на футбол, чемпионат Италии, 19 февраля 2022 года

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    Лоренцо Пеллегрини
    «Рома» на своём поле сыграет против «Вероны» в рамках 26-го тура чемпионата Италии. Матч состоится 19 февраля, начало — 20:00 (мск). «Рома» — «Верона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 19 Февраля 2022 года
    Рома
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    «Рома»

    Команда Жозе Мауринью располагается на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии набрав 40 очков. Римляне предпринимают максимум усилий, чтобы финишировать в зоне еврокубков. Отставание от 6-го места — 2 очка, от 5-го — 4.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Рома» 4 раза порадовала своих болельщиков победами, 3 раза довольствовалась ничейными результатами и 3 раза проиграла своим оппонентам.

    Коэффициенты матча Рома — Верона

  • 1
  • 1.87
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 3.95
  • Ставка
    •

    В Серии А после побед дома над «Кальяри» (1:0) и в гостях над «Эмполи» (4:2) «джаллароси» провели не лучшую серию. «Рома» сыграла вничью с «Дженоа» (0:0) и «Сассуоло» (2:2), а также вылетела из Кубка Италии на стадии четвертьфинала от «Интера» — 0:2.

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    В этом матче команде не смогут помочь Ибаньес, Леонардо Спинаццола и Стефан Эль-Шаарави.

    «Верона»

    «Эллины» находятся на 9-м месте в турнирной таблице Серии А набрав 36 очков за 25 туров чемпионата. От нынешнего соперника команду отделяют всего 4 очка.

    За последние 10 игр во всех турнирах «Верона» 5 раз потерпела поражения от своих соперников, 1 раз сыграла вничью и 4 раза порадовала своих болельщиков победами.

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    • Команда Игора Тудора выиграла 3 из 4-х последних встреч: в гостях у «Сассуоло» (4:2), а также на своем поле у «Болоньи» (2:1) и «Удинезе» (4:0). Единственное поражение в феврале «Верона» потерпела в Турине от «Ювентуса» — 0:2.

    На поле не смогут выйти Павел Давидович, Ивор Пандур и Джанлука Фработта.

    Прогноз и ставка

    На победу «Ромы» в этом матче можно поставить за 1.91, ничью букмекеры предлагают за 3.85, а победу «Вероны» — за 3.95.

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    Прогноз — Матч «за 6 очков» между прямыми конкурентами. Соперники рвутся в еврокубки, поэтому исход предстоящего поединка крайне важен в турнирном плане. Так же обе команды много забивают, но и пропускают не мало. И последние очные встречи двух соперников проходили очень результативно, поэтому и в этот раз исключения не будет.

    Ставка — Тотал матча больше 3.5 за 2.80.

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    «Рома» — «Верона»: прогноз, ставка (2.80), статистика, коэффициенты матча 19.02.2022. Прогнозы на футбол. Команды будут забивать
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