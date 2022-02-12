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    «Рейнджеры» удачно погостят в Барнсли?

    «Барнсли» — «Куинз Парк Рейнджерс». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Чемпионшип, 12 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Барнсли» — «Куинз Парк Рейнджерс»
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    Чарли Остин
    «Барнсли» сыграет на своем поле с «Куинз Парк Рейнджерс» в рамках 32-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 12 февраля, начало — в 18:00 мск. «Барнсли» — «Куинз Парк Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 12 Февраля 2022 года
    Барнсли
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    •  Барнсли 18:00 Куинз Парк Рейнджерс Куинз Парк Рейнджерс
  • Англия. Чемпионшип
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    «Барнсли»

    «Барнсли» в нынешнем сезоне сражается за выживание. Команда сейчас занимает последнее 24 место.

    В последних матчах команда неизменно проигрывает. К тому же, отставание от спасительной 21 позиции составляет 8 очков.

    В предыдущем туре чемпионата «Барнсли» снова уступил. На выезде команда проиграла «Лутон Тауну» (2:1).

    Все прогнозы на футбол

    С «Куинз Парк Рейнджерс» команда в последнее время играет весьма успешно. Из пяти последних матчей «Барнсли» выиграл четырежды.

    «Куинз Парк Рейнджерс»

    На данный момент «Куинз Парк Рейнджерс» занимает 4 место. «Рейнджеры» все еще надеются зацепиться за зону прямого повышения в классе.

    Между тем, минувший тур команда вряд ли может занести себе в актив. Ничья в домашней встрече с «Мидлсбро» (2:2) явно не порадовала.

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    • Причем до того «рейнджеры» выбыли из Кубка Англии. Команда уступила «Питерборо Юнайтед» со счетом 2:0.

    Лишь три очка отделяют «КПР» от второго места. Так что в этой встрече гости, безусловно, постараются взять искомые три очка.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Куинз Парк Рейнджерс» за 2.00, на ничью за 3.60, а на «Барнсли» — за 3.86.

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    «Барнсли» в последних матчах выглядит крайне неубедительно.

    «Куинз Парк Рейнджерс» мотивирован подняться в зону прямого выхода в АПЛ.

    «Рейнджеры» смотрятся сильнее, к тому же постараются реабилитироваться за вылет из Кубка Англии. Наши прогноз и ставка — Победа «Куинз Парк Рейнджерс» с коэффициентом 2.00.

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    «Барнсли» — «Куинз Парк Рейнджерс»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 12.02.2022. Прогнозы на футбол. «Рейнджеры» удачно погостят в Барнсли?
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