«Барнсли» сыграет на своем поле с «Куинз Парк Рейнджерс» в рамках 32-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 12 февраля, начало — в 18:00 мск. «Барнсли» — «Куинз Парк Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барнсли»

«Барнсли» в нынешнем сезоне сражается за выживание. Команда сейчас занимает последнее 24 место.

В последних матчах команда неизменно проигрывает. К тому же, отставание от спасительной 21 позиции составляет 8 очков.

В предыдущем туре чемпионата «Барнсли» снова уступил. На выезде команда проиграла «Лутон Тауну» (2:1).

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С «Куинз Парк Рейнджерс» команда в последнее время играет весьма успешно. Из пяти последних матчей «Барнсли» выиграл четырежды.

«Куинз Парк Рейнджерс»

На данный момент «Куинз Парк Рейнджерс» занимает 4 место. «Рейнджеры» все еще надеются зацепиться за зону прямого повышения в классе.

Между тем, минувший тур команда вряд ли может занести себе в актив. Ничья в домашней встрече с «Мидлсбро» (2:2) явно не порадовала.

Причем до того «рейнджеры» выбыли из Кубка Англии. Команда уступила «Питерборо Юнайтед» со счетом 2:0.

Лишь три очка отделяют «КПР» от второго места. Так что в этой встрече гости, безусловно, постараются взять искомые три очка.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Куинз Парк Рейнджерс» за 2.00, на ничью за 3.60, а на «Барнсли» — за 3.86.

«Барнсли» в последних матчах выглядит крайне неубедительно.

«Куинз Парк Рейнджерс» мотивирован подняться в зону прямого выхода в АПЛ .

«Рейнджеры» смотрятся сильнее, к тому же постараются реабилитироваться за вылет из Кубка Англии. Наши прогноз и ставка — Победа «Куинз Парк Рейнджерс» с коэффициентом 2.00.