«Блэкберн Роверс» сыграет на своем поле с «Ноттингем Форест» в рамках 31-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 9 февраля, начало — в 22:45 мск. «Блэкберн Роверс» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Блэкберн Роверс»

«Блэкберн Роверс» в нынешнем сезоне сражается за выход в АПЛ. Команда сейчас занимает 2 место, но рискует его упустить.

В последних матчах команда несколько затормозила. Например, в двух последних матчах «бродяги» не забили ни разу.

Коэффициенты матча Блэкберн Роверс — Ноттингем Форест 1 2.30 X 3.15 2 3.30 Ставка

В предыдущем туре чемпионата «Блэкберн Роверс» уступил. На выезде команда проиграла «Суонси» (1:0).

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С «Ноттингем Форест» команда в последнее время играет неудачно. Правда, есть шанс, что вновь начнет забивать Бен Бреретон.

«Ноттингем Форест»

На данный момент «Ноттингем Форест» занимает скромное 8 место. «Лесники» все еще надеются зацепиться за зону плей-офф.

Между тем, команда провела шикарный матч в Кубке Англии. «Ноттингем Форест» прошел в 1/8 финала, разгромив «Лестер» (4:1).

Причем виктория над полпредом АПЛ была добыта без ведущего форварда. Льюиса Граббана. Опытный нападающий наверняка вернется в строй к отчетному поединку.

В минувшем туре чемпионата «Ноттингем Форест» разочаровал. В выездном матче команда уступила «Кардиффу» (2:1).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Блэкберн Роверс» за 2.41, на ничью за 3.20, а на «Ноттингем Форест» — за 3.05.

«Блэкберн Роверс» в последних матчах выглядит неубедительно.

«Ноттингем Форест» едва ли успеет отойти от кубковой битвы с «Лестером» .

«Блэкберн Роверс» традиционно успешно играет с «лесниками». Наши прогноз и ставка — Победа «Блэкберн Роверс» с коэффициентом 2.41.