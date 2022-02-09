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    «Лесники» не справятся с «бродягами»

    «Блэкберн Роверс» — «Ноттингем Форест». Прогноз, ставка (к. 2.41) на футбол, Чемпионшип, 9 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Блэкберн Роверс» — «Ноттингем Форест»
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    Райан Йетс
    «Блэкберн Роверс» сыграет на своем поле с «Ноттингем Форест» в рамках 31-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 9 февраля, начало — в 22:45 мск. «Блэкберн Роверс» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 09 Февраля 2022 года
    Блэкберн Роверс
  • Англия. Чемпионшип
    •  Блэкберн Роверс 22:45 Ноттингем Форест Ноттингем Форест
  • Англия. Чемпионшип
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    «Блэкберн Роверс»

    «Блэкберн Роверс» в нынешнем сезоне сражается за выход в АПЛ. Команда сейчас занимает 2 место, но рискует его упустить.

    В последних матчах команда несколько затормозила. Например, в двух последних матчах «бродяги» не забили ни разу.

    Коэффициенты матча Блэкберн Роверс — Ноттингем Форест

  • 1
  • 2.30
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 3.30
  • Ставка
    •

    В предыдущем туре чемпионата «Блэкберн Роверс» уступил. На выезде команда проиграла «Суонси» (1:0).

    Все прогнозы на футбол

    С «Ноттингем Форест» команда в последнее время играет неудачно. Правда, есть шанс, что вновь начнет забивать Бен Бреретон.

    «Ноттингем Форест»

    На данный момент «Ноттингем Форест» занимает скромное 8 место. «Лесники» все еще надеются зацепиться за зону плей-офф.

    Между тем, команда провела шикарный матч в Кубке Англии. «Ноттингем Форест» прошел в 1/8 финала, разгромив «Лестер» (4:1).

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    • Причем виктория над полпредом АПЛ была добыта без ведущего форварда. Льюиса Граббана. Опытный нападающий наверняка вернется в строй к отчетному поединку.

    В минувшем туре чемпионата «Ноттингем Форест» разочаровал. В выездном матче команда уступила «Кардиффу» (2:1).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Блэкберн Роверс» за 2.41, на ничью за 3.20, а на «Ноттингем Форест» — за 3.05.

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    «Блэкберн Роверс» в последних матчах выглядит неубедительно.

    «Ноттингем Форест» едва ли успеет отойти от кубковой битвы с «Лестером».

    «Блэкберн Роверс» традиционно успешно играет с «лесниками». Наши прогноз и ставка — Победа «Блэкберн Роверс» с коэффициентом 2.41.

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    «Блэкберн Роверс» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка (2.41), статистика, коэффициенты матча 09.02.2022. Прогнозы на футбол. «Лесники» не справятся с «бродягами»
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