«Блэкберн Роверс»
«Блэкберн Роверс» в нынешнем сезоне сражается за выход в АПЛ. Команда сейчас занимает 2 место, но рискует его упустить.
В последних матчах команда несколько затормозила. Например, в двух последних матчах «бродяги» не забили ни разу.
Коэффициенты матча Блэкберн Роверс — Ноттингем Форест
В предыдущем туре чемпионата «Блэкберн Роверс» уступил. На выезде команда проиграла «Суонси» (1:0).
С «Ноттингем Форест» команда в последнее время играет неудачно. Правда, есть шанс, что вновь начнет забивать Бен Бреретон.
«Ноттингем Форест»
На данный момент «Ноттингем Форест» занимает скромное 8 место. «Лесники» все еще надеются зацепиться за зону плей-офф.
Между тем, команда провела шикарный матч в Кубке Англии. «Ноттингем Форест» прошел в 1/8 финала, разгромив «Лестер» (4:1).
Причем виктория над полпредом АПЛ была добыта без ведущего форварда. Льюиса Граббана. Опытный нападающий наверняка вернется в строй к отчетному поединку.
В минувшем туре чемпионата «Ноттингем Форест» разочаровал. В выездном матче команда уступила «Кардиффу» (2:1).
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Блэкберн Роверс» за 2.41, на ничью за 3.20, а на «Ноттингем Форест» — за 3.05.
«Блэкберн Роверс» в последних матчах выглядит неубедительно.
«Ноттингем Форест»
«Блэкберн Роверс» традиционно успешно играет с «лесниками». Наши прогноз и ставка — Победа «Блэкберн Роверс» с коэффициентом 2.41.