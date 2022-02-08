«Палмейрас»
«Палмейрас» сейчас задействован в чемпионате штата. Там «поросята» лидируют, набрав в 4 матчах группы 10 очков.
Вот и минувший тур для команды получился удачным. «Поросята» дома минимально одолели скромный «Агуа Санта».
«Палмейрас» не проигрывает с конца ноября. Причем последнее поражение пришлось на матч чемпионата Бразилии, который команда завершила на 3 месте.
С «Аль-Ахлием» команда играла ровно год назад. Причем тогда бразильцы уступили в серии пенальти. Время для реванша?!
«Аль-Ахли»
Эта команда в четвертьфинале прошла мексиканский «Монтеррей». Причем победа вышла минимальной.
Причем «Аль-Ахли» удачно выступает в чемпионате Египта. На пару с «Замалеком» команда лидирует, набрав по 19 очков, но имеет матч в запасе.
А вот в Кубке лиги дела у команды обстоят неважно. Последнее 6 место в группе с 4 очками — явный провал.
«Аль-Ахли» крайне нестабилен, да и недавнее поражение в Кубке лиги от «Смухи» (3:0) вышло болезненным. Так что вряд ли команде светит что-то во встрече с бразильцами.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Палмейрас» за 1.70, на ничью за 3.30, а на «Аль-Ахли» — за 4.86.
«Палмейрас»
«Аль-Ахли» в последних матчах выглядит блекло, но свои шансы у ворот соперника наверняка получат.
Обе команды пребывают в накате, к тому же наверняка будут активными в атаке. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.10.