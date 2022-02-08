«Палмейрас» сыграет на своем поле с «Аль-Ахли» в полуфинале клубного чемпионата мира. Матч пройдет 8 февраля, начало — в 19:30 мск. «Палмейрас» — «Аль-Ахли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Палмейрас»

«Палмейрас» сейчас задействован в чемпионате штата. Там «поросята» лидируют, набрав в 4 матчах группы 10 очков.

Вот и минувший тур для команды получился удачным. «Поросята» дома минимально одолели скромный «Агуа Санта».

«Палмейрас» не проигрывает с конца ноября. Причем последнее поражение пришлось на матч чемпионата Бразилии, который команда завершила на 3 месте.

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С «Аль-Ахлием» команда играла ровно год назад. Причем тогда бразильцы уступили в серии пенальти. Время для реванша?!

«Аль-Ахли»

Эта команда в четвертьфинале прошла мексиканский «Монтеррей». Причем победа вышла минимальной.

Причем «Аль-Ахли» удачно выступает в чемпионате Египта. На пару с «Замалеком» команда лидирует, набрав по 19 очков, но имеет матч в запасе.

А вот в Кубке лиги дела у команды обстоят неважно. Последнее 6 место в группе с 4 очками — явный провал.

«Аль-Ахли» крайне нестабилен, да и недавнее поражение в Кубке лиги от «Смухи» (3:0) вышло болезненным. Так что вряд ли команде светит что-то во встрече с бразильцами.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Палмейрас» за 1.70, на ничью за 3.30, а на «Аль-Ахли» — за 4.86.

«Палмейрас» наверняка постарается соорудить реванш за прошлогоднее поражение от «Аль-Ахли».

«Аль-Ахли» в последних матчах выглядит блекло, но свои шансы у ворот соперника наверняка получат.

Обе команды пребывают в накате, к тому же наверняка будут активными в атаке. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.10.