В субботу, 5 февраля, в 30-м туре первого английского дивизиона «Суонси» на своем поле примет «Блэкберн». Стартовый свисток будет дан в 20:30 по мск. «Суонси» — «Блэкберн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Суонси»

«Суонси» проводит не лучший сезон и в турнирной таблице находится только на 17 позиции, но опасную зону он опережает на 12 пунктов, так что может себя чувствовать сравнительно спокойно.

Предыдущий календарный год валлийская команда завершила тремя поражениями подряд, правда, в двух случаях она уступала с минимальной разницей в счете.

Коэффициенты матча Суонси — Блэкберн Роверс 1 2.50 X 3.15 2 2.95 Ставка

Январь же «лебеди» начали с победы в родных стенах над «Престоном» 1:0, а также выездными ничьими с «Хаддерсфилдом» 1:1 и КПР 0:0. После чего на своем поле уступили 0:1 «Лутону».

Все прогнозы на футбол

В 12 домашних поединках текущей компании «Суонси» смог победить в пяти из них, еще четыре игры он закончил вничью и четыре раза был повержен.

«Блэкберн»

«Блэкберн Роверс» ставит перед собой задачу вернуться в элиту английского футбола. На данный момент в турнирной таблице он занимает второе место, опережая третью строку всего на балл, при этом сыграв на матч больше.

Начиная с ноября у «бродяг» в чемпионате была серия из десяти матчей без поражений, в которых они восемь раз одерживали виктории и дважды расходились миром.

Однако 19 января коллектив прервал эту удачную для себя серию, потерпев фиаско в гостях от «Халла» 0:2. После этого он вновь стал на победный путь, переиграв дома 1:0 «Мидлсбро», а в прошлом туре расписал выездную мировую с «Лутоном» 0:0.

Лишь 20 из 53 очков «Блэкберн» в текущем сезоне смог заработать на чужих полях. Клуб добился пяти викторий, четыре раза уступал и пять встреч завершил миром.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Суонси» предлагают — 2.50.

На викторию «Блэкберна» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.30.

Обе команды в последнем своем отрезке играют крайне нерезультативно. Так что от их очного противостояния ожидаем очень мало забитых мячей.