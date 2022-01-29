ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юри АлбертоУниверсальный Юри. «Зенит» нашел нового бомбардира в Бразилии Ангелина ГоликоваАнгелина Голикова: Почувствую себя на Олимпиаде только тогда, когда встану на старт Томас ТухельГод у руля «Челси». Сможет ли Тухель развить свой успех в лондонском клубе?
  • 02:19
    • Бразилия и Эквадор сыграли вничью в отборе ЧМ-2022
  • 19:29
    • Сборная Ирана без Азмуна одолела Ирак и вышла на ЧМ-2022
  • 18:12
    • «Зенит» объявил о подписании контракта с Адамовым
  • 15:52
    • «Зенит» ищет в Бундеслиге игрока на позицию центрального защитника
  • 15:36
    • Тренер сборной России по биатлону Башкиров сдал положительный тест на коронавирус
  • 15:06
    • Азмун, скорее всего, покинет «Зенит» в январе
  • 14:52
    • В Forza Horizon 5 появятся китайские автомобили
    Все новости спорта

    Без забитых мячей в этой игре не обойдется

    «Халл Сити» — «Суонси». Прогноз (к. 1.94) и ставки на футбол, Чемпионшип, 29 января 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Чемпионшип Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Халл Сити Прогнозы на Суонси
    Прогноз и ставки на «Халл Сити» — «Суонси»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Халл Сити»
    В субботу, 29 января, в рамках 29-го тура первого английского дивизиона «Халл Сити» на своем поле примет «Суонси». Стартовый свисток будет дан в 18:00 по мск. «Халл Сити» — «Суонси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Чемпионшип 29 Января 2022 года
    Халл Сити
  • Кингстон-апон-Халл
    •  Халл Сити 18:00 Суонси Суонси
  • Суонси
    •

    «Халл Сити»

    «Халл» находится в нижней части турнирной таблицы, на 19 позиции среди 24 участников. У команды 29 баллов в копилке и отрыв от зоны вылета в девять пунктов.

    В ноябре «тигры» выдали очень удачную серию, выиграв четыре поединка первенства подряд, пропустив за все это время лишь гол. После этого же они не побеждали на протяжении пяти игр.

    Коэффициенты матча Халл Сити — Суонси

  • 1
  • 2.60
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.80
  • Ставка
    •

    В этот неудачный период они два раза сыграли вничью и потерпели три фиаско. Последние же свои де встречи коллектив выиграл, поочередно переиграв на своем поле 2:0 «Блэкберн» и 1:0 на выезде «Борнмут».

    Все прогнозы на футбол

    На своем стадионе «Халл» в текущем розыгрыше Чемпионшипа смог выиграть только четыре встречи из 13, шесть раз он уступал и три поединка завершил миром.

    «Суонси»

    «Суонси» проводит не лучший сезон и в турнирной таблице находится не намного выше своего предстоящего противника, имея в копилке на три очка больше.

    Предыдущий календарный год валлийская команда завершила тремя поражениями, правда, в двух случаях она уступала с минимальной разницей в счете.

  • Роналду не зря вернулся в «МЮ» — ему стоит остаться
  • Покинет ли португалец «Юнайтед»?
  • Вчера

    • В январе же «лебеди» успели провести три встречи, в которых в родных стенах одолели «Престон» 1:0, а на выезде расписали мировые с «Хаддерсфилдом» 1:1 и КПР 0:0 в прошлом туре.

    Вне родных стен «Суонси» в данном первенстве выиграл лишь трижды за 13 игр. Еще он четыре раза делил очки со своими оппонентами и шесть раз был повержен.

    В первом круге эти клубы между собой сыграли 0:0, а перед этим в пяти очных противостояниях меньше трех голов на двоих не забивали.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Халла» предлагают — 2.55.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    На викторию «Суонси» дают — 2.88, ничья оценена — в 3.34.

    В последнем отрезке эти команды играли только по низам. Однако между собой они зачастую выдают результативные встречи. В общем, ожидаем, что на 2-3 мяча они в этой игре расщедрятся.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.33
  • Прогноз на матч Флорида — Вегас
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Питтсбург — Сиэтл
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Айлендерс — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Оттава — Каролина
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Чили — Аргентина
  • Футбол
  • Сегодня в 03:15
    •  1.85
  • Прогноз на матч Филадельфия — Лейкерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  3.07
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Миннесота
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Берреттини — Надаль
  • Теннис
  • Сегодня в 06:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Циципас — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Сергей Харитонов — Тайрон Спонг
  • Прочие
  • Сегодня в 20:30
    •  4.53
  • Экспресс дня 28 января
  • Сегодня в 22:45
    •  2.48
  • Прогноз на матч Сент-Трёйден — Шарлеруа
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Халл Сити» — «Суонси»: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 29.01.2022. Прогнозы на футбол. Без забитых мячей в этой игре не обойдется
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры