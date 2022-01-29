В субботу, 29 января, в рамках 29-го тура первого английского дивизиона «Халл Сити» на своем поле примет «Суонси». Стартовый свисток будет дан в 18:00 по мск. «Халл Сити» — «Суонси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Халл Сити»

«Халл» находится в нижней части турнирной таблицы, на 19 позиции среди 24 участников. У команды 29 баллов в копилке и отрыв от зоны вылета в девять пунктов.

В ноябре «тигры» выдали очень удачную серию, выиграв четыре поединка первенства подряд, пропустив за все это время лишь гол. После этого же они не побеждали на протяжении пяти игр.

Коэффициенты матча Халл Сити — Суонси 1 2.60 X 3.20 2 2.80 Ставка

В этот неудачный период они два раза сыграли вничью и потерпели три фиаско. Последние же свои де встречи коллектив выиграл, поочередно переиграв на своем поле 2:0 «Блэкберн» и 1:0 на выезде «Борнмут».

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На своем стадионе «Халл» в текущем розыгрыше Чемпионшипа смог выиграть только четыре встречи из 13, шесть раз он уступал и три поединка завершил миром.

«Суонси»

«Суонси» проводит не лучший сезон и в турнирной таблице находится не намного выше своего предстоящего противника, имея в копилке на три очка больше.

Предыдущий календарный год валлийская команда завершила тремя поражениями, правда, в двух случаях она уступала с минимальной разницей в счете.

В январе же «лебеди» успели провести три встречи, в которых в родных стенах одолели «Престон» 1:0, а на выезде расписали мировые с «Хаддерсфилдом» 1:1 и КПР 0:0 в прошлом туре.

Вне родных стен «Суонси» в данном первенстве выиграл лишь трижды за 13 игр. Еще он четыре раза делил очки со своими оппонентами и шесть раз был повержен.

В первом круге эти клубы между собой сыграли 0:0, а перед этим в пяти очных противостояниях меньше трех голов на двоих не забивали.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Халла» предлагают — 2.55.

На викторию «Суонси» дают — 2.88, ничья оценена — в 3.34.

В последнем отрезке эти команды играли только по низам. Однако между собой они зачастую выдают результативные встречи. В общем, ожидаем, что на 2-3 мяча они в этой игре расщедрятся.