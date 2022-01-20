«Арсенал» Лондон
Команда Микеля Артеты после стартовых неудач выдает прекрасные результаты. «Канониры» сражаются за зону Лиги чемпионов.
Правда, «Арсенал» Лондон позорно вылетел из Кубка Англии. Поражение от «Ноттингем Форест» (1:0) не забудется долго.
Коэффициенты матча Арсенал Лондон — Ливерпуль
А вот в Кубке лиги лондонцы вполне способны выйти в финал. После сухой ничьей на выезде, команда Артеты явно настроена победить.
Правда, последние матчи против «Ливерпуля» команда проводит не лучшим образом. Из последних пяти поединков «Арсенал» уступил в трех, победив лишь раз, да и то в серии пенальти.
«Ливерпуль»
«Ливерпуль» в нынешнем сезоне едва ли может рассчитывать на чемпионский титул. «Манчестер Сити» и выглядит мощнее остальных, и оторвался прилично.
Юргену Клоппу сейчас непросто. Ко всем трудностям, прибавился еще отъезд Мохаммеда Салаха на Кубок африканских наций.
В минувшем туре чемпионата «Ливерпуль» добыл победу над «Брентфордом» (3:0). В отсутствие Салаха неплохо проявили себя Фабиньо и Алекс Окслейд-Чемберлен.
Мерсисайдцы не проигрывают уже четыре матча к ряду. Правда, отсутствие Салаха, все же, сказывается на атакующем потенциале команды.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Ливерпуль» за 2.09, на ничью за 3.66, а на «Арсенал» Лондон — за 3.64.
«Арсенал», с учетом результата первого матча,
Без Салаха атака мерсисайдцев выглядит не столь мощно.
Команда Артеты наверняка будет максимально мотивирована на этот турнир. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Арсенала» Лондон -0.75 в 1 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 5.65.
Для остальных — более умеренный прогноз.