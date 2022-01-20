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    «Канониры» начнут на кураже?

    «Арсенал» Лондон — «Ливерпуль». Дерзкая ставка за 5.65 на матч Кубка английской лиги 20 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» Лондон — «Ливерпуль»
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    Мартин Эдегор
    «Арсенал» Лондон сыграет на своем поле с «Ливерпулем» в рамках полуфинала Кубка английской лиги. Матч пройдет 20 января, начало — в 22:45 мск. «Арсенал» Лондон — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок Лиги 20 Января 2022 года
    Арсенал Лондон
  • Лондон
    •  Арсенал Лондон 22:45 Ливерпуль Ливерпуль
  • Ливерпуль
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    «Арсенал» Лондон

    Команда Микеля Артеты после стартовых неудач выдает прекрасные результаты. «Канониры» сражаются за зону Лиги чемпионов.

    Правда, «Арсенал» Лондон позорно вылетел из Кубка Англии. Поражение от «Ноттингем Форест» (1:0) не забудется долго.

    Коэффициенты матча Арсенал Лондон — Ливерпуль

  • 1
  • 3.40
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.10
  • Ставка
    •

    А вот в Кубке лиги лондонцы вполне способны выйти в финал. После сухой ничьей на выезде, команда Артеты явно настроена победить.

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    Правда, последние матчи против «Ливерпуля» команда проводит не лучшим образом. Из последних пяти поединков «Арсенал» уступил в трех, победив лишь раз, да и то в серии пенальти.

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» в нынешнем сезоне едва ли может рассчитывать на чемпионский титул. «Манчестер Сити» и выглядит мощнее остальных, и оторвался прилично.

    Юргену Клоппу сейчас непросто. Ко всем трудностям, прибавился еще отъезд Мохаммеда Салаха на Кубок африканских наций.

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    • В минувшем туре чемпионата «Ливерпуль» добыл победу над «Брентфордом» (3:0). В отсутствие Салаха неплохо проявили себя Фабиньо и Алекс Окслейд-Чемберлен.

    Мерсисайдцы не проигрывают уже четыре матча к ряду. Правда, отсутствие Салаха, все же, сказывается на атакующем потенциале команды.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Ливерпуль» за 2.09, на ничью за 3.66, а на «Арсенал» Лондон — за 3.64.

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    «Арсенал», с учетом результата первого матча, наверняка проявит активность в атаке.

    Без Салаха атака мерсисайдцев выглядит не столь мощно.

    Команда Артеты наверняка будет максимально мотивирована на этот турнир. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Арсенала» Лондон -0.75 в 1 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 5.65.

    Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Арсенал» Лондон — «Ливерпуль»: прогноз, ставка (5.65), статистика, коэффициенты матча 20.01.2022. Прогнозы на футбол. «Канониры» начнут на кураже?
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