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    Ждем упорного матча команд из верхов

    «Лас-Пальмас» — «Альмерия». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Чемпионат Испании, 9 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лас-Пальмас» — «Альмерия»
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    «Альмерия»
    В воскресенье, 9 января, «Лас-Пальмас» на своей арене примет «Альмерию» в рамках 23-го тура второго испанского дивизиона. Встреча начнется в 23:30 по мск. «Лас-Пальмас» — «Альмерия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 09 Января 2022 года
    Лас-Пальмас
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    •  Лас-Пальмас 23:30 Альмерия Альмерия
  • Испания. Сегунда
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    Коэффициенты на матч Лас-Пальмас — Альмерия

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  • 3.25
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  • 3.40
  • Ставка!
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    «Лас-Пальмас»

    С 34 пунктами «Лас-Пальмас» находится вблизи зоны плей-офф, уступая ей только по разнице мячей. Однако от первых двух строк отстает существенно.

    За 22 проведенные встречи островитяне смогли добиться девяти викторий, семь игр они завершили мировыми исходами и потерпели шесть фиаско. Забить удалось 29 голов, а пропустили на три мяча меньше.

    В своей последней игре первенства канарцы в дерби смогли нанести поражение «Тенерифе» со счетом 1:0. Этой победой они прервали свою 2-матчевую безвыигрышную серию, в которой набрали балл.

    Все прогнозы на футбол

    «Лас-Пальмас» является типично домашней командой, набрав на своем поле 23 очка из 34, выиграв семь раз при двух ничьих и двух поражениях.

    «Альмерия»

    «Альмерия», которая в прошлом сезоне была близка к повышению в классе, в текущем сезоне пока лидирует в Сегунде, имея на своем счету 45 баллов, что на три больше, чем у ближайшего преследователя.

    В 21 проведенной встрече андалузцы праздновали 14 викторий, три игры они закончили мировым исходом и четыре раза раза уходили с поля поверженными.

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    • К данному поединку «красно-белые» подходят после домашнего фиаско от «Картахены» со счетом 0:1. Перед этим они имели 10-матчевую беспроигрышную серию в рамках чемпионата страны. В этот период они дважды сыграли вничью и восемь игр выиграли.

    Также у «Альмерия» первая гостевая статистика в лиге. Она выиграла шесть встреч из десяти при одной ничьей и трех фиаско.

    В прошлом сезоне эти клубы обменялись домашними викториями (2:0 и 1:3), а в первом круге они сыграли вничью на поле «Альмерии» — 1:1.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают незначительное предпочтение хозяевам: победа «Лас-Пальмаса» — 2.75, победа «Альмерии» — 2.76, ничья — 3.10.

    От данного противостоянии ожидаем упорной борьбы, где победителя может и не быть, ну по крайней мере хоть в одном из таймов.

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    «Лас-Пальмас» — «Альмерия»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 09.01.2022. Прогнозы на футбол. Ждем упорного матча команд из верхов
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