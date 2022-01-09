В воскресенье, 9 января, «Лас-Пальмас» на своей арене примет «Альмерию» в рамках 23-го тура второго испанского дивизиона. Встреча начнется в 23:30 по мск. «Лас-Пальмас» — «Альмерия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лас-Пальмас»

С 34 пунктами «Лас-Пальмас» находится вблизи зоны плей-офф, уступая ей только по разнице мячей. Однако от первых двух строк отстает существенно.

За 22 проведенные встречи островитяне смогли добиться девяти викторий, семь игр они завершили мировыми исходами и потерпели шесть фиаско. Забить удалось 29 голов, а пропустили на три мяча меньше.

В своей последней игре первенства канарцы в дерби смогли нанести поражение «Тенерифе» со счетом 1:0. Этой победой они прервали свою 2-матчевую безвыигрышную серию, в которой набрали балл.

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«Лас-Пальмас» является типично домашней командой, набрав на своем поле 23 очка из 34, выиграв семь раз при двух ничьих и двух поражениях.

«Альмерия»

«Альмерия», которая в прошлом сезоне была близка к повышению в классе, в текущем сезоне пока лидирует в Сегунде, имея на своем счету 45 баллов, что на три больше, чем у ближайшего преследователя.

В 21 проведенной встрече андалузцы праздновали 14 викторий, три игры они закончили мировым исходом и четыре раза раза уходили с поля поверженными.

К данному поединку «красно-белые» подходят после домашнего фиаско от «Картахены» со счетом 0:1. Перед этим они имели 10-матчевую беспроигрышную серию в рамках чемпионата страны. В этот период они дважды сыграли вничью и восемь игр выиграли.

Также у «Альмерия» первая гостевая статистика в лиге. Она выиграла шесть встреч из десяти при одной ничьей и трех фиаско.

В прошлом сезоне эти клубы обменялись домашними викториями (2:0 и 1:3), а в первом круге они сыграли вничью на поле «Альмерии» — 1:1.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают незначительное предпочтение хозяевам: победа «Лас-Пальмаса» — 2.75, победа «Альмерии» — 2.76, ничья — 3.10.

От данного противостоянии ожидаем упорной борьбы, где победителя может и не быть, ну по крайней мере хоть в одном из таймов.