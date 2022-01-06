В матче 1/16 Кубка Испании «Вильярреал» сыграет в Хихоне со «Спортингом». Поединок состоится 6 января в 20:00 по мск. «Спортинг» Хихон — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спортинг»

Хихонцы ничем не выделяются в Сегунде. Там они находятся в середине таблицы (12 место). За 22 тура команда набрала 28 очков и выиграла всего один матч из пяти последних.

В прошлом месяце «Спортинг» провел 4 матча с учетом Кубки Испании и одержал одну чистую победу за 90 минут, одолев 2:0 «Ибицу». А вот путевку в 1/16 Кубка пришлось вырывать в дополнительное время поединка с «Алькороном» (2:1 ДВ).

Новый год хозяева начали не совсем удачно. Они сыграли вничью 1:1 с «Луго», который находится в четырех очках от зоны вылета.

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«Спортинг» не может выиграть дома в основное время уже 7 матчей подряд.

«Вильярреал»

После ноябрьской тряски «Желтая субмарина» выровняла курс и сейчас идет на серии из 6 побед подряд. Декабрьскую статистику подпортило лишь поражение от «Севильи» со счетом 0:1.

В последних матчах команда Уная Эмери была особенно активной. В трех из четырех поединков она забивала как минимум пять мячей. Самый крупный счет был в матче с «Санлукуэно» в Кубке Испании, который завершился с результатом 7:1.

На этом «Вильярреал» не остановился и уже после победы над «Реал Сосьедадом» (3:1) забил по 5 голов «Алавесу» (5:2) и «Леванте» (5:0).

В Примере у «желтых» почти самый лучший декабрь. В 5 матчах они набрали 12 очков. Лучше только у «Севильи» (13).

Прогноз и ставка

С такими результатами «Вильярреала» победитель поединка наверняка известен. «Спортингу» вряд ли удастся чем-то удивить гостей. Они выдали отличную серию и сейчас являются особенно опасными, так как вышли на высокий уровень результативности.

На «Вильярреал» стоит коэффициент 2.02, но это, скорее всего, в связи с возможной ротацией Эмери. «Спортинг» букмекеры все равно оценивают котировкой, которая в 2 раза выше — 4.00. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.20.

«Вильярреал» выиграл 6 матчей подряд и вроде бы нет никаких предпосылок для того, что бы серия прервалась. Рекомендуем поставить на победу гостей.

Рекомендуем также ставку на тотал больше 2.5 за 2.18. Пять из шести матчей «Вильярреала» завершались как минимум при четырех забитых голах.