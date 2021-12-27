В 21 туре бельгийской Высшей лиги встретятся команды «Мехелен» и «Серен». Битва середняка и аутсайдера пройдет на «АФАС Ахтер де Казерне» 27 декабря. Стартовый свисток дадут в 20:45 мск. «Мехелен» — «Серен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мехелен»

Клуб «Мехелен» представляет первую восьмерку чемпионата Бельгии и пока что занимает последнюю путевку в плей-офф. У него 30 очков на счету после 20 туров.

Последние результаты команды не радуют. С учетом всех турниров «Мехелен» выиграл лишь одну из пяти встреч. Победить удалось «Гент», причем игра выдалась очень результативной. Было забито 7 мячей (4:3).

Однако концентрация поражений намного выше. «Малинцы» проиграли в чемпионате «Юниону» 0:2 и «Зюльте-Варегему» 2:3. 22 декабря хозяева вылетели из Кубка Бельгии, уступив дома «Эйпену» 1:3.

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Есть надежда, что «Мехелен» в этот раз выступит лучше. Дома у него 6 побед и только 2 поражения за 10 туров.

«Серен»

Гости занимают позицию в зоне вылета, но пока что они не последние и от главного аутсайдера отрыв составляет 10 баллов. Подкосили «Серен» последние 4 тура, в которых коллектив проиграл.

«Серен» уступил на выезде «Брюгге» 2:3 и «Серкль» Брюгге 0:2. Дома команда крупно проиграла «Андерлехту» 0:5 и потерпела поражение от «Кортрейка» со счетом 0:2.

«Горожане» имеют 8 поражений за 10 гостевых матчей и всего лишь две победы. Они единственная команда лиги, у которой пока нет ни одной ничьи на выезде.

В 4 из 5 выездных матчей турнира «Серен» проигрывал, пропуская не менее двух голов за матч.

Прогноз и ставка

Вполне справедливо букмекеры считают фаворитом «Мехелен». На его победу они дают 1.71. Победа «Серена» оценивается котировкой 4.50. На ничью можно поставить с коэффициентом 4.10.

Судя по последним результатам, «Мехелену» будет намного легче. Он неплохо играет в домашних стенах, а его соперник сейчас не в той форме, чтобы составить ему достойную конкуренцию.

Рекомендуемая ставка на этот поединок — «Мехелен» победит и тотал матча будет больше 2.5. Последние 3 игры с участием хозяев завершались результативно, ну а соперник имеет серию из пяти поражений.