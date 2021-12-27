ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеСемь трансферных интриг зимы-2022 Даниил Медведев Историческая победа Медведева, драма Джоковича и возвращение Федерера. Топ-10 событий года в теннисе Сборная России в товарищеском матче с КанадойШансы России, мощная банда Канады и неудобные конкуренты. О чем стоит знать перед началом МЧМ-2022?
  • 23:57
    • Источник: «Реал» работает над трансфером Захаряна
  • 21:01
    • Валиева впервые в карьере выиграла чемпионат России по фигурному катанию
  • 20:31
    • Гендиректор «Зенита» опроверг информацию о переходе Дзюбы в «Рубин»
  • 19:45
    • Дзюба может перейти из «Зенита» в «Рубин»
  • 19:15
    • «Спартак» добыл выездную победу над «Сочи» в КХЛ
  • 16:28
    • Тренер «Ак Барса» поделился ожиданиями от матча с «Северсталью»
    Все новости спорта

    «Мехелен» прервет неудачную серию в результативном поединке

    «Мехелен» — «Серен». Прогноз (к. 2.37) и ставки на футбол, чемпионат Бельгии, 27 декабря 2021 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Мехелен» — «Серен»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игор Де Камарго
    В 21 туре бельгийской Высшей лиги встретятся команды «Мехелен» и «Серен». Битва середняка и аутсайдера пройдет на «АФАС Ахтер де Казерне» 27 декабря. Стартовый свисток дадут в 20:45 мск. «Мехелен» — «Серен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Мехелен»

    Клуб «Мехелен» представляет первую восьмерку чемпионата Бельгии и пока что занимает последнюю путевку в плей-офф. У него 30 очков на счету после 20 туров.

    Последние результаты команды не радуют. С учетом всех турниров «Мехелен» выиграл лишь одну из пяти встреч. Победить удалось «Гент», причем игра выдалась очень результативной. Было забито 7 мячей (4:3).

    Однако концентрация поражений намного выше. «Малинцы» проиграли в чемпионате «Юниону» 0:2 и «Зюльте-Варегему» 2:3. 22 декабря хозяева вылетели из Кубка Бельгии, уступив дома «Эйпену» 1:3.

    Все прогнозы на футбол

    Есть надежда, что «Мехелен» в этот раз выступит лучше. Дома у него 6 побед и только 2 поражения за 10 туров.

    «Серен»

    Гости занимают позицию в зоне вылета, но пока что они не последние и от главного аутсайдера отрыв составляет 10 баллов. Подкосили «Серен» последние 4 тура, в которых коллектив проиграл.

    «Серен» уступил на выезде «Брюгге» 2:3 и «Серкль» Брюгге 0:2. Дома команда крупно проиграла «Андерлехту» 0:5 и потерпела поражение от «Кортрейка» со счетом 0:2.

  • ФИФА хочет проводить ЧМ каждые два года. Произойдет ли это?
  • Удастся ли Джанни Инфантино реализовать свою идею?
  • 22/12/2021

    • «Горожане» имеют 8 поражений за 10 гостевых матчей и всего лишь две победы. Они единственная команда лиги, у которой пока нет ни одной ничьи на выезде.

    В 4 из 5 выездных матчей турнира «Серен» проигрывал, пропуская не менее двух голов за матч.

    Прогноз и ставка

    Вполне справедливо букмекеры считают фаворитом «Мехелен». На его победу они дают 1.71. Победа «Серена» оценивается котировкой 4.50. На ничью можно поставить с коэффициентом 4.10.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Судя по последним результатам, «Мехелену» будет намного легче. Он неплохо играет в домашних стенах, а его соперник сейчас не в той форме, чтобы составить ему достойную конкуренцию.

    Рекомендуемая ставка на этот поединок — «Мехелен» победит и тотал матча будет больше 2.5. Последние 3 игры с участием хозяев завершались результативно, ну а соперник имеет серию из пяти поражений.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.90
  • Прогноз на матч Лейкерс — Бруклин
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Чанчунь Ятай — Гуанчжоу Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шанхай Порт — Шэньчжэнь
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.74
  • Прогноз на матч Ризеспор — Газиантеп
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Гуанчжоу — Бэйцзин Гоань
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Шаньдун Тайшань — Хэбей
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сент-Джонстон — Селтик
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Серкль Брюгге — Брюгге
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.62
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  6.10
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.85
  • Прогноз на матч Гёзтепе — Аданадемирспор
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Аланьяспор — Фатих Карагюмрюк
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Динамо Рига — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Мехелен» — «Серен»: прогноз, ставка (2.37), статистика, коэффициенты матча 27.12.2021. Прогнозы на футбол. «Мехелен» прервет неудачную серию в результативном поединке
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры