«Фулхэм» сыграет на своем поле против «Шеффилд Юнайтед» в рамках 23-го тура Чемпионшипа. Матч пройдет 20 декабря в Лондоне, начало — в 22:45 мск. «Фулхэм» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фулхэм»

«Фулхэм» занимает первое место в турнирной таблице Чемпионшипа после 22-х сыгранных матчей, в которых набрал 45 очков. В случае победы в предстоящем матче отрыв от ближайшего преследователя увеличится до пяти очков.

Четыре предыдущих матча с участием «Фулхэма» завершились вничью. Сначала было 0:0 с «Дерби Каунти», а после этого сразу в трех встречах был зафиксирован счет 1:1 — с «Престоном», «Борнмутом» и «Лутон Таун».

Беспроигрышная серия «Фулхэма» при этом достигла уже 11-ти матчей. Ранее лондонский клуб выиграл семь матчей кряду.

«Фулхэм» в текущем чемпионате проиграл только один матч на своем поле.

«Шеффилд Юнайтед»

«Шеффилд Юнайтед» тем временем находится на 14-й строчке, набрав в 21-м матче 29 очков.

Победная серия команды составляет три матча, а беспроигрышная — четыре. В начале декабря «Шеффилд Юнайтед» выиграл у «Кардифф Сити», а перед этим победил «Рединг» и «Бристоль Сити».

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В пяти предыдущих матчах на выезде «Шеффилд Юнайтед» потерпел только одно поражение.

Также интересно, что «Шеффилд Юнайтед» не смог забить только в двух из 11-ти предыдущих матчей.

Прогноз и ставка

На «Фулхэм» в этом матче можно поставить за 1.74, ничью букмекеры предлагают за 4.05, а победу «Шеффилд Юнайтед» — за 4.60.

С одной стороны, «Фулхэм» можно назвать фаворитом, но это Чемпионшип, здесь в этом плане все не так просто. Уровень большей части клубов приблизительно одинаковый, поэтому очень часто все решают какие-то незначительные нюансы.

Ставка — обе команды забьют за 1.75.

Также можно рассмотреть ставку на обе забьют + тотал больше 2,5 за 2.19.