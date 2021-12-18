«Жил Висенте» сыграет на своем поле со «Спортингом» в рамках 15-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 18 декабря, начало — в 23:30 мск. «Жил Висенте» — «Спортинг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Жил Висенте»

«Жил Висенте» привычно обитает в середине турнирной таблице чемпионата Португалии. Вот и сейчас команда осела на восьмой позиции.

Причем результативность у команды вполне приличная. Забито 20 мячей в 14 матчах, что по меркам Примейра-лиги довольно неплохо.

Вот и в минувшем туре «Жил Висенте» добыл три очка. На выезде команда переиграла «Пасуш де Феррейру» (0:1), причем единственный мяч гости забили на последней минуте встречи.

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Против «Спортинга» команда в последние годы играет неудачно. Четыре последних свидания завершились поражениями.

«Спортинг»

Лиссабонцы продолжают чемпионскую гонку с «Порту». Причем команды по очкам идут вровень — по 38 баллов на брата.

Главным богатством «Спортинга» является надежная оборона. В 14 матчах она дала сбой лишь 5 раз, что является лучшим в лиге результатом.

В предыдущем матче команда переиграла «Пенафиел» (0:1). Эта виктория стала для «Спортинга» второй к ряду, хотя голландский «Аякс» в Лиге чемпионов прервал куда более внушительный сериал лиссабонцев.

«Спортинг» наверняка сыграет с позиции силы. Да и пора бы одному из фаворитов показывать большую эффективность в атаке.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Спортинг» за 1.51, на ничью за 4.30, а на «Жил Висенте» — за 6.60.

«Жил Висенте» неплохо атакует, но тягаться с лидером не сможет .

Гости борются за чемпионство, и не должны допустить осечки.

В чемпионской гонке каждый потерянный балл может стать роковым. Наши прогноз и ставка — Победа «Спортинга» в 1 тайме с коэффициентом 2.08.