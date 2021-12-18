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    «Спортинг» совершит блицкриг?

    «Жил Висенте» — «Спортинг». Прогноз, ставка (к. 2.08) на футбол, чемпионат Португалии, 18 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Жил Висенте» — «Спортинг»
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    Педро Порро
    «Жил Висенте» сыграет на своем поле со «Спортингом» в рамках 15-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 18 декабря, начало — в 23:30 мск. «Жил Висенте» — «Спортинг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 18 Декабря 2021 года
    Жил Висенте
  • Барселуш
    •  Жил Висенте 23:30 Спортинг Спортинг
  • Лиссабон
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    Коэффициенты на матч Жил Висенте — Спортинг

  • 1
  • 6.90
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 1.52
  • Ставка!
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    «Жил Висенте»

    «Жил Висенте» привычно обитает в середине турнирной таблице чемпионата Португалии. Вот и сейчас команда осела на восьмой позиции.

    Причем результативность у команды вполне приличная. Забито 20 мячей в 14 матчах, что по меркам Примейра-лиги довольно неплохо.

    Вот и в минувшем туре «Жил Висенте» добыл три очка. На выезде команда переиграла «Пасуш де Феррейру» (0:1), причем единственный мяч гости забили на последней минуте встречи.

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    Против «Спортинга» команда в последние годы играет неудачно. Четыре последних свидания завершились поражениями.

    «Спортинг»

    Лиссабонцы продолжают чемпионскую гонку с «Порту». Причем команды по очкам идут вровень — по 38 баллов на брата.

    Главным богатством «Спортинга» является надежная оборона. В 14 матчах она дала сбой лишь 5 раз, что является лучшим в лиге результатом.

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    • В предыдущем матче команда переиграла «Пенафиел» (0:1). Эта виктория стала для «Спортинга» второй к ряду, хотя голландский «Аякс» в Лиге чемпионов прервал куда более внушительный сериал лиссабонцев.

    «Спортинг» наверняка сыграет с позиции силы. Да и пора бы одному из фаворитов показывать большую эффективность в атаке.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Спортинг» за 1.51, на ничью за 4.30, а на «Жил Висенте» — за 6.60.

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    «Жил Висенте» неплохо атакует, но тягаться с лидером не сможет.

    Гости борются за чемпионство, и не должны допустить осечки.

    В чемпионской гонке каждый потерянный балл может стать роковым. Наши прогноз и ставка — Победа «Спортинга» в 1 тайме с коэффициентом 2.08.

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    «Жил Висенте» — «Спортинг»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 18.12.2021. Прогнозы на футбол. «Спортинг» совершит блицкриг?
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