9 декабря на стадионе «Мунисипаль де Брага» в Браге «Брага» примет «Црвену Звезду» в рамках матча 6-го тура групповой стадии Лиги Европы. Поединок начнется в 23:00 мск. «Брага» — «Црвена Звезда»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брага»

После пяти туров Лиги Европы «оружейники» набрали девять пунктов, с которыми находятся на второй строке, отставая на один балл от соперника и опережая на один пункт «Мидтьюлланн».

Стартовала «Брага» в данном турнире с гостевого поражения от сербской «Црвены Звезды» со счетом 1:2, после чего они переиграла дома как раз «Мидтьюлланн» со счетом 3:1.

Затем коллектив заработал шесть баллов в играх с болгарским «Лудогорецем», выиграв 1:0 на выезде и 4:2 в родных стенах. В прошлом туре он уступил «Мидтьюлланну» (2:3).

Все прогнозы на Лигу Европы

В чемпионате Португалии «Брага» находится на четвертой строчке с отставанием в 10 очков от лидера «Порту» и второго «Спортинга», а также в шесть баллов от третьей «Бенфики».

«Црвена Звезда»

«Црвена Звезда» в группе F является лидером. На данный момент сербы набрали 10 очков, и на один баллов опережает «Брагу».

После побед в первых двух турах белградцы потеряли первые очки в группе (1:1) в Дании против «Мидтьюлланна».

В четвертом поединке квартета клуб и вовсе уступил датчанам дома — 0:1. В пятом — ему удалось переиграть на своем поле «Лудогорец» 1:0.

В последнем матче своего чемпионата, где она вторая, «Црвена Звезда» добыла победу, которая стала шестой кряду во всех турнирах.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,91.

Успех гостей оценивается в 4,00, тогда как ничья — в 3,60.

Наши прогноз и ставка — «Брага» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,30.