Коэффициенты на матч Брага — Црвена Звезда
«Брага»
После пяти туров Лиги Европы «оружейники» набрали девять пунктов, с которыми находятся на второй строке, отставая на один балл от соперника и опережая на один пункт «Мидтьюлланн».
Стартовала «Брага» в данном турнире с гостевого поражения от сербской «Црвены Звезды» со счетом 1:2, после чего они переиграла дома как раз «Мидтьюлланн» со счетом 3:1.
Затем коллектив заработал шесть баллов в играх с болгарским «Лудогорецем», выиграв 1:0 на выезде и 4:2 в родных стенах. В прошлом туре он уступил «Мидтьюлланну» (2:3).
В чемпионате Португалии «Брага» находится на четвертой строчке с отставанием в 10 очков от лидера «Порту» и второго «Спортинга», а также в шесть баллов от третьей «Бенфики».
«Црвена Звезда»
«Црвена Звезда» в группе F является лидером. На данный момент сербы набрали 10 очков, и на один баллов опережает «Брагу».
После побед в первых двух турах белградцы потеряли первые очки в группе (1:1) в Дании против «Мидтьюлланна».
В четвертом поединке квартета клуб и вовсе уступил датчанам дома — 0:1. В пятом — ему удалось переиграть на своем поле «Лудогорец» 1:0.
В последнем матче своего чемпионата, где она вторая, «Црвена Звезда» добыла победу, которая стала шестой кряду во всех турнирах.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,91.
Успех гостей оценивается в 4,00, тогда как ничья — в 3,60.
Наши прогноз и ставка — «Брага» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,30.