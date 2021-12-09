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    Выйдет ли «Брага» в плей-офф Лиги Европы?

    «Брага» — «Црвена Звезда». Прогноз (к. 2.30) и ставки на футбол, Лига Европы, 9 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Брага» — «Црвена Звезда»
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    «Браге» нужна победа для выхода в плей-офф
    9 декабря на стадионе «Мунисипаль де Брага» в Браге «Брага» примет «Црвену Звезду» в рамках матча 6-го тура групповой стадии Лиги Европы. Поединок начнется в 23:00 мск. «Брага» — «Црвена Звезда»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа F 09 Декабря 2021 года
    Брага
  • Брага
    •  Брага 23:00 Црвена Звезда Црвена Звезда
  • Белград
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    Коэффициенты на матч Брага — Црвена Звезда

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    «Брага»

    После пяти туров Лиги Европы «оружейники» набрали девять пунктов, с которыми находятся на второй строке, отставая на один балл от соперника и опережая на один пункт «Мидтьюлланн».

    Стартовала «Брага» в данном турнире с гостевого поражения от сербской «Црвены Звезды» со счетом 1:2, после чего они переиграла дома как раз «Мидтьюлланн» со счетом 3:1.

    Затем коллектив заработал шесть баллов в играх с болгарским «Лудогорецем», выиграв 1:0 на выезде и 4:2 в родных стенах. В прошлом туре он уступил «Мидтьюлланну» (2:3).

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В чемпионате Португалии «Брага» находится на четвертой строчке с отставанием в 10 очков от лидера «Порту» и второго «Спортинга», а также в шесть баллов от третьей «Бенфики».

    «Црвена Звезда»

    «Црвена Звезда» в группе F является лидером. На данный момент сербы набрали 10 очков, и на один баллов опережает «Брагу».

    После побед в первых двух турах белградцы потеряли первые очки в группе (1:1) в Дании против «Мидтьюлланна».

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  • 06/12/2021

    • В четвертом поединке квартета клуб и вовсе уступил датчанам дома — 0:1. В пятом — ему удалось переиграть на своем поле «Лудогорец» 1:0.

    В последнем матче своего чемпионата, где она вторая, «Црвена Звезда» добыла победу, которая стала шестой кряду во всех турнирах.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,91.

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    Успех гостей оценивается в 4,00, тогда как ничья — в 3,60.

    Наши прогноз и ставка — «Брага» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,30.

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    «Брага» — «Црвена Звезда»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 09.12.2021. Прогнозы на футбол. Выйдет ли «Брага» в плей-офф Лиги Европы?
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