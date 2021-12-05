«Нефтчи»
«Нефтчи» сейчас выглядит не лучшим образом. Серия неудач отбросила команду аж на 4 место.
Правда, отставание от второй позиции составляет только два очка. Вот только 18 пропущенных мячей в чемпионате — явно многовато для действующего чемпиона.
В минувшем туре «Нефтчи» наконец-то победил. После трех поражений к ряду бакинцы минимально одолели скромный «Сабаил».
С «Сумгаитом» бакинцы традиционно играют неудачно. Из пяти последних поединков «нефтяники» выиграли лишь один раз при двух поражениях.
«Сумгаит»
Эта команда борется лишь за выживание. Находясь на 6 месте, «Сумгаит» лишь на два пункта опережает аутсайдера «Сабаил».
Причем «Сумгаит» забивает реже всех в лиге — 8 мячей в 12 поединках. С такой реализацией команде вряд ли светит что-то позитивное.
Более того, команда имеет серию из трех поражений подряд. Причем два из них пришлись на домашние поединки.
Вообще, «Сумгаит» потенциально способен на большее. Например, в домашнем матче первого круга с «Нефтчи» (1:1) команда выглядела весьма симпатично.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Нефтчи» за 1.74, на ничью за 3.78, а на «Сумгаит» — за 4.20.
«Нефтчи»
«Сумгаит» мотивирован оторваться от зоны вылета.
Нестабильные «нефтяники» наверняка проведут очередной невнятный поединок. Наши прогноз и ставка — Победа «Сумгаита» или ничья с коэффициентом 2.00.