«Нефтчи» сыграет на своем поле с «Сумгаитом» в рамках 13-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 5 декабря, начало — в 15:00 мск. «Нефтчи» — «Сумгаит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нефтчи»

«Нефтчи» сейчас выглядит не лучшим образом. Серия неудач отбросила команду аж на 4 место.

Правда, отставание от второй позиции составляет только два очка. Вот только 18 пропущенных мячей в чемпионате — явно многовато для действующего чемпиона.

В минувшем туре «Нефтчи» наконец-то победил. После трех поражений к ряду бакинцы минимально одолели скромный «Сабаил».

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С «Сумгаитом» бакинцы традиционно играют неудачно. Из пяти последних поединков «нефтяники» выиграли лишь один раз при двух поражениях.

«Сумгаит»

Эта команда борется лишь за выживание. Находясь на 6 месте, «Сумгаит» лишь на два пункта опережает аутсайдера «Сабаил».

Причем «Сумгаит» забивает реже всех в лиге — 8 мячей в 12 поединках. С такой реализацией команде вряд ли светит что-то позитивное.

Более того, команда имеет серию из трех поражений подряд. Причем два из них пришлись на домашние поединки.

Вообще, «Сумгаит» потенциально способен на большее. Например, в домашнем матче первого круга с «Нефтчи» (1:1) команда выглядела весьма симпатично.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Нефтчи» за 1.74, на ничью за 3.78, а на «Сумгаит» — за 4.20.

«Нефтчи» всегда сложно играет с «Сумгаитом» .

«Сумгаит» мотивирован оторваться от зоны вылета.

Нестабильные «нефтяники» наверняка проведут очередной невнятный поединок. Наши прогноз и ставка — Победа «Сумгаита» или ничья с коэффициентом 2.00.