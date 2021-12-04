«Ковентри» сыграет на своем поле с «Вест Бромвичем» в рамках 21-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 4 декабря, начало — в 15:30 мск. «Ковентри» — «Вест Бромвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ковентри»

«Ковентри» в текущем сезоне пытается оказаться в первой шестерке. Именно искомое 6 место и занимает команда, стремящаяся в стыки.

В минувшем туре «Ковентри» на выезде разжились одним баллом. Ничья с одним из лидеров Чемпионшипа «Борнмутом» (2:2) может считаться очковым завоеванием.

Правда, ничейный сериал из трех матчей к ряду пора прекращать. Особенно при такой высокой плотности команд в турнирной таблице.

Все прогнозы на футбол

Главной проблемой команды является слабая реализация. В 20 матчах «Ковентри» сумел забить только 27 раз.

«Вест Бромвич»

Эта команда изначально виделась одним из фаворитов турнира. Наверняка «Вест Бромвич» и сейчас не потерял желания вернуться в АПЛ.

Вот только «дрозды» скатились на 4 место, да отставание от 2 места внушительное — 8 очков. И это притом, что «Вест Бромвич» пропускает столь же редко, сколь и лидеры — 16 мячей.

К слову, в минувшем туре «Вест Бромвич» не смог добиться виктории дома. Всего-лишь ничья с «Ноттингем Форрест» (0:0) — явная потеря драгоценных очков.

«Дрозды» явно в кризисе, ведь команда не побеждает уже месяц. При этом в трех последних матчах «Вест Бромвич» вообще не забивает.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Вест Бромвич» за 2.25, на ничью за 3.40, а на «Ковентри» — за 3.00.

«Ковентри» традиционно неудачно играет с «дроздами» .

«Вест Бромвич» данный отрезок сезона проводит ужасно, не забивая в последних трех матчах.

«Дрозды» максимально мотивированы прервать свою затянувшуюся серию неудач. Наши прогноз и ставка — Победа «Вест Бромвича» с коэффициентом 2.25.