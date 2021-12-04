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    «Дрозды» прервут свою серию неудач?

    «Ковентри» — «Вест Бромвич». Прогноз, ставка (к. 2.25) на футбол, Чемпионшип, 4 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ковентри» — «Вест Бромвич»
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    Конор Таунсенд
    «Ковентри» сыграет на своем поле с «Вест Бромвичем» в рамках 21-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 4 декабря, начало — в 15:30 мск. «Ковентри» — «Вест Бромвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Ковентри»

    «Ковентри» в текущем сезоне пытается оказаться в первой шестерке. Именно искомое 6 место и занимает команда, стремящаяся в стыки.

    В минувшем туре «Ковентри» на выезде разжились одним баллом. Ничья с одним из лидеров Чемпионшипа «Борнмутом» (2:2) может считаться очковым завоеванием.

    Правда, ничейный сериал из трех матчей к ряду пора прекращать. Особенно при такой высокой плотности команд в турнирной таблице.

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    Главной проблемой команды является слабая реализация. В 20 матчах «Ковентри» сумел забить только 27 раз.

    «Вест Бромвич»

    Эта команда изначально виделась одним из фаворитов турнира. Наверняка «Вест Бромвич» и сейчас не потерял желания вернуться в АПЛ.

    Вот только «дрозды» скатились на 4 место, да отставание от 2 места внушительное — 8 очков. И это притом, что «Вест Бромвич» пропускает столь же редко, сколь и лидеры — 16 мячей.

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    • К слову, в минувшем туре «Вест Бромвич» не смог добиться виктории дома. Всего-лишь ничья с «Ноттингем Форрест» (0:0) — явная потеря драгоценных очков.

    «Дрозды» явно в кризисе, ведь команда не побеждает уже месяц. При этом в трех последних матчах «Вест Бромвич» вообще не забивает.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Вест Бромвич» за 2.25, на ничью за 3.40, а на «Ковентри» — за 3.00.

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    «Ковентри» традиционно неудачно играет с «дроздами».

    «Вест Бромвич» данный отрезок сезона проводит ужасно, не забивая в последних трех матчах.

    «Дрозды» максимально мотивированы прервать свою затянувшуюся серию неудач. Наши прогноз и ставка — Победа «Вест Бромвича» с коэффициентом 2.25.

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    «Ковентри» — «Вест Бромвич»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 04.12.2021. Прогнозы на футбол. «Дрозды» прервут свою серию неудач?
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