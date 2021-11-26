«Штутгарт»
«Штутгарт» висит над зоной вылета, имея на счету 10 очков. Всего один пункт отделяет команду от предпоследней 17 строчки.
16-е место на котором находятся швабы, требует провести матч за место в элите по итогам сезона. Отставание от безопасной 15-й позиции составляет два балла.
При этом она не может выиграть в чемпионате уже пять поединка.
Серия началась с ничейных матчей против гладбахской «Боруссии» (1:1) и «Униона» (1:1). После этого были поражения от «Аугсбурга» (1:4), «Арминии» (0:1) и «Дортмунда» (1:2).
«Майнц»
«Майнц» в нынешнем сезоне вполне может стать открытием Бундеслиги. Скромный клуб на данный момент забрался на восьмое место.
При этом показатели у команды весьма скромные. В 12 матчах «Карнавальщики» забили лишь 16 мячей, пропустив в свои ворота 12.
В позапрошлом туре коллектив разошелся миром с «Гладбахом» (1:1), тогда как в прошлом — сыграл вничью с «Кельном» (1:1).
Перед этим у клуба была трехматчевая победная серия. Тем не менее, в пяти последних поединках он не знает поражений.
Прогноз и ставки
Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,37.
Успех хозяев поля оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,40.
Наши прогноз и ставка — «Майнц» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,90.