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    Вернется ли «Майнц» на победный путь?

    «Штутгарт» — «Майнц». Прогноз (к. 2.90) и ставки на чемпионат Германии 26 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Штутгарт» — «Майнц»
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    «Майнц» идет на восьмом месте
    «Штутгарт» сыграет на своем поле против «Майнца» в рамках 13-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 26 ноября, начало — в 22:30 мск. «Штутгарт» — «Майнц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 26 Ноября 2021 года
    Штутгарт
  • Штутгарт
    •  Штутгарт 22:30 Майнц Майнц
  • Майнц
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    Коэффициенты на матч Штутгарт — Майнц
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  • 3.05
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.35
  • Ставка!
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    «Штутгарт»

    «Штутгарт» висит над зоной вылета, имея на счету 10 очков. Всего один пункт отделяет команду от предпоследней 17 строчки.

    16-е место на котором находятся швабы, требует провести матч за место в элите по итогам сезона. Отставание от безопасной 15-й позиции составляет два балла.

    При этом она не может выиграть в чемпионате уже пять поединка.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Серия началась с ничейных матчей против гладбахской «Боруссии» (1:1) и «Униона» (1:1). После этого были поражения от «Аугсбурга» (1:4), «Арминии» (0:1) и «Дортмунда» (1:2).

    «Майнц»

    «Майнц» в нынешнем сезоне вполне может стать открытием Бундеслиги. Скромный клуб на данный момент забрался на восьмое место.

    При этом показатели у команды весьма скромные. В 12 матчах «Карнавальщики» забили лишь 16 мячей, пропустив в свои ворота 12.

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  • Вчера

    • В позапрошлом туре коллектив разошелся миром с «Гладбахом» (1:1), тогда как в прошлом — сыграл вничью с «Кельном» (1:1).

    Перед этим у клуба была трехматчевая победная серия. Тем не менее, в пяти последних поединках он не знает поражений.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,37.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,40.

    Наши прогноз и ставка — «Майнц» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,90.

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    «Штутгарт» — «Майнц»: прогноз, ставка (2.90), статистика, коэффициенты матча 26.11.2021. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Майнц» на победный путь?
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