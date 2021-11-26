«Штутгарт» сыграет на своем поле против «Майнца» в рамках 13-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 26 ноября, начало — в 22:30 мск. «Штутгарт» — «Майнц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Штутгарт»

«Штутгарт» висит над зоной вылета, имея на счету 10 очков. Всего один пункт отделяет команду от предпоследней 17 строчки.

16-е место на котором находятся швабы, требует провести матч за место в элите по итогам сезона. Отставание от безопасной 15-й позиции составляет два балла.

При этом она не может выиграть в чемпионате уже пять поединка.

Все прогнозы на Бундеслигу

Серия началась с ничейных матчей против гладбахской «Боруссии» (1:1) и «Униона» (1:1). После этого были поражения от «Аугсбурга» (1:4), «Арминии» (0:1) и «Дортмунда» (1:2).

«Майнц»

«Майнц» в нынешнем сезоне вполне может стать открытием Бундеслиги. Скромный клуб на данный момент забрался на восьмое место.

При этом показатели у команды весьма скромные. В 12 матчах «Карнавальщики» забили лишь 16 мячей, пропустив в свои ворота 12.

В позапрошлом туре коллектив разошелся миром с «Гладбахом» (1:1), тогда как в прошлом — сыграл вничью с «Кельном» (1:1).

Перед этим у клуба была трехматчевая победная серия. Тем не менее, в пяти последних поединках он не знает поражений.

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,37.

Успех хозяев поля оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,40.

Наши прогноз и ставка — «Майнц» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,90.