«Манчестер Сити» сыграет на своем поле против «Пари Сен-Жермен» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 24 ноября, начало — в 23:00 мск. «Манчестер Сити» — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» набрал девять очков и единолично возглавляет группу после четырех туров.

«Горожане» легко выиграли у «Лейпцига» и «Брюгге». Бельгийцев команда Пепа Гвардиолы разгромила дважды — 5:1 в гостях и 4:1 дома.

Единственное на данный момент поражение «Ман Сити» потерпел в конце сентября, проиграв на выезде «ПСЖ» (0:2).

«Манчестер Сити» в этом сезоне не смог выиграть только в двух домашних матчах.

Предстоящую игру может пропустить Кевин Де Брюйне. На прошлой неделе бельгийский полузащитник сдал положительный тест на коронавирус.

«ПСЖ»

«ПСЖ» тем временем находится на втором месте в группе. На данный момент в активе парижан восемь очков.

В отличие от «Ман Сити», «Париж» еще ни разу не проигрывал в этой Лиге чемпионов. Но при этом французский гранд уже дважды сыграл вничью.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В начале ноября «ПСЖ» не удержал победный счет в гостевой встрече с «Лейпцигом». Соперник отыгрался на последних минутах, реализовав пенальти.

В матче против «Ман Сити» готовы сыграть Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Неймар.

Прогноз и ставка

На «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 1.71, ничью букмекеры предлагают за 4.40, а победу «Пари Сен-Жермен» — за 5.25.

«ПСЖ» классно провел домашний матч против «Ман Сити». Но в то же время надо признать, что чемпиону Англии в тот день очень не везло в атаке. Безусловно, теперь «Сити» будет настроен на реванш.

И последние матчи «Ман Сити» в АПЛ (прежде всего, уверенная победа над «МЮ») говорят о том, что «ПСЖ» будет крайне сложно набрать очки на «Этихаде».

Ставка — победу «Манчестер Сити» + тотал больше 2,5 за 2.28.

Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 1.81.