ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Поль ПогбаТрансферный дайджест. 16-22 ноября Ибрагимович празднует сумасшедший дебютный гол в MLSМесси, Ибрагимович и другие. 15 самых популярных голов на YouTube «Реал» — «Гранада»Примера. «Атлетико» одолел «Осасуну», «Барса» выиграла дерби, «Реал» разобрался с «Гранадой»
  • 22:02
    • «Йокерит» разгромил «Спартак», забросив 6 шайб
  • 20:32
    • ФИФА объявила кандидатов на получение премии лучшему игроку года
  • 20:23
    • Названы претенденты на звание лучшего тренера года по версии ФИФА
  • 20:18
    • Малком — лучший игрок первого круга РПЛ по версии WhoScored
  • 00:52
    • «Райо Вальекано» прервал безвыгрышную серию, одолев «Мальорку»
    Все новости спорта

    Сможет ли «Ман Сити» взять реванш у «ПСЖ»?

    «Манчестер Сити» — ПСЖ. Прогноз (к. 2.28) и ставки на Лигу чемпионов 24 ноября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Манчестер Сити Прогнозы на ПСЖ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на футбол Франции Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — ПСЖ
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ман Сити» уступил «ПСЖ» в первом матче со счетом 0:2
    «Манчестер Сити» сыграет на своем поле против «Пари Сен-Жермен» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 24 ноября, начало — в 23:00 мск. «Манчестер Сити» — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Группа A 24 Ноября 2021 года
    Манчестер Сити
  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 23:00 ПСЖ ПСЖ
  • Париж
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.60
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 5.20
  • Ставка!
    •

    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» набрал девять очков и единолично возглавляет группу после четырех туров.

    «Горожане» легко выиграли у «Лейпцига» и «Брюгге». Бельгийцев команда Пепа Гвардиолы разгромила дважды — 5:1 в гостях и 4:1 дома.

    Единственное на данный момент поражение «Ман Сити» потерпел в конце сентября, проиграв на выезде «ПСЖ» (0:2).

    «Манчестер Сити» в этом сезоне не смог выиграть только в двух домашних матчах.

  • Трансферы Роналду и Месси. Кто преуспел больше?
  • Анализ первых месяцев двух звездных нападающих в «МЮ» и ПСЖ
  • 10/11/2021

    • Предстоящую игру может пропустить Кевин Де Брюйне. На прошлой неделе бельгийский полузащитник сдал положительный тест на коронавирус.

    «ПСЖ»

    «ПСЖ» тем временем находится на втором месте в группе. На данный момент в активе парижан восемь очков.

    В отличие от «Ман Сити», «Париж» еще ни разу не проигрывал в этой Лиге чемпионов. Но при этом французский гранд уже дважды сыграл вничью.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В начале ноября «ПСЖ» не удержал победный счет в гостевой встрече с «Лейпцигом». Соперник отыгрался на последних минутах, реализовав пенальти.

    В матче против «Ман Сити» готовы сыграть Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Неймар.

    Прогноз и ставка

    На «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 1.71, ничью букмекеры предлагают за 4.40, а победу «Пари Сен-Жермен» — за 5.25.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    «ПСЖ» классно провел домашний матч против «Ман Сити». Но в то же время надо признать, что чемпиону Англии в тот день очень не везло в атаке. Безусловно, теперь «Сити» будет настроен на реванш.

    И последние матчи «Ман Сити» в АПЛ (прежде всего, уверенная победа над «МЮ») говорят о том, что «ПСЖ» будет крайне сложно набрать очки на «Этихаде».

    Ставка — победу «Манчестер Сити» + тотал больше 2,5 за 2.28.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 1.81.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.32
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Нефтехимик — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо К — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.45
  • Прогноз на матч Вильярреал — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  5.50
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Блэкпул — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Ковентри — Бирмингем
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Мальме — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Челси — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Барселона — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.06
  • Экспресс дня 23 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Севилья — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  5.20
  • Прогноз на матч Мальме — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Рединг — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Манчестер Сити» — ПСЖ: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 24.11.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Ман Сити» взять реванш у «ПСЖ»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры