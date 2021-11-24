«Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» набрал девять очков и единолично возглавляет группу после четырех туров.
«Горожане» легко выиграли у «Лейпцига» и «Брюгге». Бельгийцев команда Пепа Гвардиолы разгромила дважды — 5:1 в гостях и 4:1 дома.
Единственное на данный момент поражение «Ман Сити» потерпел в конце сентября, проиграв на выезде «ПСЖ» (0:2).
«Манчестер Сити» в этом сезоне не смог выиграть только в двух домашних матчах.
Предстоящую игру может пропустить Кевин Де Брюйне. На прошлой неделе бельгийский полузащитник сдал положительный тест на коронавирус.
«ПСЖ»
«ПСЖ» тем временем находится на втором месте в группе. На данный момент в активе парижан восемь очков.
В отличие от «Ман Сити», «Париж» еще ни разу не проигрывал в этой Лиге чемпионов. Но при этом французский гранд уже дважды сыграл вничью.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
В начале ноября «ПСЖ» не удержал победный счет в гостевой встрече с «Лейпцигом». Соперник отыгрался на последних минутах, реализовав пенальти.
В матче против «Ман Сити» готовы сыграть Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Неймар.
Прогноз и ставка
На «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 1.71, ничью букмекеры предлагают за 4.40, а победу «Пари Сен-Жермен» — за 5.25.
«ПСЖ» классно провел домашний матч против «Ман Сити». Но в то же время надо признать, что чемпиону Англии в тот день очень не везло в атаке. Безусловно, теперь «Сити» будет настроен на реванш.
И последние матчи «Ман Сити» в АПЛ (прежде всего, уверенная победа над «МЮ») говорят о том, что «ПСЖ» будет крайне сложно набрать очки на «Этихаде».
Ставка — победу «Манчестер Сити» + тотал больше 2,5 за 2.28.
Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 1.81.