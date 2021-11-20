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    Андалузцы продолжат дома побеждать

    «Севилья» — «Алавес». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, Чемпионат Испании, 20 ноября 2021 года

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    Иван Ракитич
    20 ноября на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в рамках 14-го тура испанской Примеры «Севилья» сыграет с «Алавесом». Начало — в 18:15 по мск. «Севилья» — «Алавес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 20 Ноября 2021 года
    Севилья
  • Севилья
    •  Севилья 18:15 Алавес Алавес
  • Витория
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.40
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 8.80
  • Ставка!
    •

    «Севилья»

    «Севилья» с 27 набранными пунктами делит второе место в турнирной таблице в «Реалом». От первого «Реал Сосьедада» они отстают всего лишь на одно очко.

    «Нервионцы» за всю турнирную дистанцию потерпели только одно фиаско, еще восемь матчей они выиграли и три поединка свели вничью. В минувшем туре севильцы обыграли в дерби «Бетис» со счетом 2:0.

    Этим результатом андалузцы продлили свою беспроигрышную серию в рамках чемпионата Испании до пяти встреч, где было четыре выигрыша и один мировой исход.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    На своем поле «Севилье» удавалось выиграть каждый из семи предыдущих матчей, в которых она забила в общей сложности 17 голов, а пропустила всего четыре.

    «Алавес»

    «Алавес» перед стартом данного тура занимает 14-е место, набрав 13 очков. От опасной зоны команда оторвалась всего лишь на два пункта.

    После домашнего поражения от «Бетиса» 0:1 месяц тому назад, затем «славные» не проигрывают на протяжении четырех поединков подряд, раз сыграв вничью и трижды победив.

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    В минувшем игровом дне клуб из Витории переиграл в родных стенах «Леванте» со счетом 2:1, а немного ранее он смог поделить очки с «Барселоной» 1:1 в выездном поединке.

    Первые три выездные встречи «Алавес» в этом чемпионате проиграл с общим счетом 0:5, а затем он набрал четыре очка в двух последующих матчах.

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    В прошлом сезоне «Севилья» дважды взяла верх над «Алавесом» — 1:0 и 2:1.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Севильи» — 1.46, победа «Алавеса» — 8.40, ничья — 4.50.

    Андалузцы сильно выступают на домашней арене, и наверняка обыграют «славных» с разницей в несколько мячей, даже несмотря на удачную серию гостей в последнее время.

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    «Севилья» — «Алавес»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 20.11.2021. Прогнозы на футбол. Андалузцы продолжат дома побеждать
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