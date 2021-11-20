«Севилья»
«Севилья» с 27 набранными пунктами делит второе место в турнирной таблице в «Реалом». От первого «Реал Сосьедада» они отстают всего лишь на одно очко.
«Нервионцы» за всю турнирную дистанцию потерпели только одно фиаско, еще восемь матчей они выиграли и три поединка свели вничью. В минувшем туре севильцы обыграли в дерби «Бетис» со счетом 2:0.
Этим результатом андалузцы продлили свою беспроигрышную серию в рамках чемпионата Испании до пяти встреч, где было четыре выигрыша и один мировой исход.
Календарь и таблица испанской Примеры
На своем поле «Севилье» удавалось выиграть каждый из семи предыдущих матчей, в которых она забила в общей сложности 17 голов, а пропустила всего четыре.
«Алавес»
«Алавес» перед стартом данного тура занимает 14-е место, набрав 13 очков. От опасной зоны команда оторвалась всего лишь на два пункта.
После домашнего поражения от «Бетиса» 0:1 месяц тому назад, затем «славные» не проигрывают на протяжении четырех поединков подряд, раз сыграв вничью и трижды победив.
В минувшем игровом дне клуб из Витории переиграл в родных стенах «Леванте» со счетом 2:1, а немного ранее он смог поделить очки с «Барселоной» 1:1 в выездном поединке.
Первые три выездные встречи «Алавес» в этом чемпионате проиграл с общим счетом 0:5, а затем он набрал четыре очка в двух последующих матчах.
В прошлом сезоне «Севилья» дважды взяла верх над «Алавесом» — 1:0 и 2:1.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Севильи» — 1.46, победа «Алавеса» — 8.40, ничья — 4.50.
Андалузцы сильно выступают на домашней арене, и наверняка обыграют «славных» с разницей в несколько мячей, даже несмотря на удачную серию гостей в последнее время.