20 ноября на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в рамках 14-го тура испанской Примеры «Севилья» сыграет с «Алавесом». Начало — в 18:15 по мск. «Севилья» — «Алавес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Севилья»

«Севилья» с 27 набранными пунктами делит второе место в турнирной таблице в «Реалом». От первого «Реал Сосьедада» они отстают всего лишь на одно очко.

«Нервионцы» за всю турнирную дистанцию потерпели только одно фиаско, еще восемь матчей они выиграли и три поединка свели вничью. В минувшем туре севильцы обыграли в дерби «Бетис» со счетом 2:0.

Этим результатом андалузцы продлили свою беспроигрышную серию в рамках чемпионата Испании до пяти встреч, где было четыре выигрыша и один мировой исход.

Календарь и таблица испанской Примеры

На своем поле «Севилье» удавалось выиграть каждый из семи предыдущих матчей, в которых она забила в общей сложности 17 голов, а пропустила всего четыре.

«Алавес»

«Алавес» перед стартом данного тура занимает 14-е место, набрав 13 очков. От опасной зоны команда оторвалась всего лишь на два пункта.

После домашнего поражения от «Бетиса» 0:1 месяц тому назад, затем «славные» не проигрывают на протяжении четырех поединков подряд, раз сыграв вничью и трижды победив.

Все прогнозы на футбол

В минувшем игровом дне клуб из Витории переиграл в родных стенах «Леванте» со счетом 2:1, а немного ранее он смог поделить очки с «Барселоной» 1:1 в выездном поединке.

Первые три выездные встречи «Алавес» в этом чемпионате проиграл с общим счетом 0:5, а затем он набрал четыре очка в двух последующих матчах.

В прошлом сезоне «Севилья» дважды взяла верх над «Алавесом» — 1:0 и 2:1.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Севильи» — 1.46, победа «Алавеса» — 8.40, ничья — 4.50.

Андалузцы сильно выступают на домашней арене, и наверняка обыграют «славных» с разницей в несколько мячей, даже несмотря на удачную серию гостей в последнее время.