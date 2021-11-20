«Челси» сыграет на выезде против «Лестера» в рамках 12-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 20 ноября, начало — в 15:30 мск. «Лестер» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лестер»

«Лестер» набрал 15 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ после 11-ти сыгранных матчей.

В начале ноября «Лестер» сыграл на выезде вничью с «Лидсом», а перед этим было домашнее поражение от «Арсенала».

В этом сезоне у команды Брендана Роджерса совсем не получается игра в обороне. «Лестер» пропускал хотя бы один мяч в каждом из десяти предыдущих матчей.

Все прогнозы на АПЛ

В пяти домашних матчах АПЛ «Лестер» одержал только две победы, одну из них над «Манчестер Юнайтед» (4:2).

«Челси»

«Челси» тем временем набрал 26 очков и единолично возглавляет турнирную таблицу. Отрыв от «Манчестер Сити» и «Вест Хэма» составляет три очка.

После поражения от «Манчестер Сити» в конце сентября «Челси» в следующих пяти турах набрал 13 очков.

Команда Томаса Тухеля на этом отрезке обыграла «Саутгемптон», «Брентфорд», «Норвич» и «Ньюкасл». При этом домашняя встреча с «Бернли» неожиданно завершилась вничью 1:1.

«Челси» потерял только два очка в пяти гостевых матчах АПЛ.

Прогноз и ставка

На «Лестер» в этом матче можно поставить за 1.82, ничью букмекеры предлагают за 3.84, а победу «Челси» — за 1.82.

Вряд ли «Лестеру» удастся хотя бы не проиграть. «Челси» свой момент для гола обязательно найдет, тогда как у хозяев с этим могут возникнуть проблемы.

«Челси» в 11-ти матчах пропустил лишь четыре мяча. Сомнительно, что «Лестер» сможет пробить эту стену.

Ставка — победа «Челси» + тотал матча меньше 4,5 за 2.08.