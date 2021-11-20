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    Сможет ли «Лестер» отобрать очки у «Челси»?

    «Лестер» — «Челси». Прогноз (к. 2.08) и ставки на чемпионат Англии 20 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Лестер» — «Челси»
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    «Челси» потерял только два очка в пяти гостевых матчах АПЛ
    «Челси» сыграет на выезде против «Лестера» в рамках 12-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 20 ноября, начало — в 15:30 мск. «Лестер» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 20 Ноября 2021 года
    Лестер
  • Лестер
    •  Лестер 15:30 Челси Челси
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.35
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 1.80
  • Ставка!
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    «Лестер»

    «Лестер» набрал 15 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ после 11-ти сыгранных матчей.

    В начале ноября «Лестер» сыграл на выезде вничью с «Лидсом», а перед этим было домашнее поражение от «Арсенала».

    В этом сезоне у команды Брендана Роджерса совсем не получается игра в обороне. «Лестер» пропускал хотя бы один мяч в каждом из десяти предыдущих матчей.

    Все прогнозы на АПЛ

    В пяти домашних матчах АПЛ «Лестер» одержал только две победы, одну из них над «Манчестер Юнайтед» (4:2).

    «Челси»

    «Челси» тем временем набрал 26 очков и единолично возглавляет турнирную таблицу. Отрыв от «Манчестер Сити» и «Вест Хэма» составляет три очка.

    После поражения от «Манчестер Сити» в конце сентября «Челси» в следующих пяти турах набрал 13 очков.

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    • Команда Томаса Тухеля на этом отрезке обыграла «Саутгемптон», «Брентфорд», «Норвич» и «Ньюкасл». При этом домашняя встреча с «Бернли» неожиданно завершилась вничью 1:1.

    «Челси» потерял только два очка в пяти гостевых матчах АПЛ.

    Прогноз и ставка

    На «Лестер» в этом матче можно поставить за 1.82, ничью букмекеры предлагают за 3.84, а победу «Челси» — за 1.82.

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    Вряд ли «Лестеру» удастся хотя бы не проиграть. «Челси» свой момент для гола обязательно найдет, тогда как у хозяев с этим могут возникнуть проблемы.

    «Челси» в 11-ти матчах пропустил лишь четыре мяча. Сомнительно, что «Лестер» сможет пробить эту стену.

    Ставка — победа «Челси» + тотал матча меньше 4,5 за 2.08.

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    «Лестер» — «Челси»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 20.11.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Лестер» отобрать очки у «Челси»?
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