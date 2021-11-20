«Лестер»
«Лестер» набрал 15 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ после 11-ти сыгранных матчей.
В начале ноября «Лестер» сыграл на выезде вничью с «Лидсом», а перед этим было домашнее поражение от «Арсенала».
В этом сезоне у команды Брендана Роджерса совсем не получается игра в обороне. «Лестер» пропускал хотя бы один мяч в каждом из десяти предыдущих матчей.
В пяти домашних матчах АПЛ «Лестер» одержал только две победы, одну из них над «Манчестер Юнайтед» (4:2).
«Челси»
«Челси» тем временем набрал 26 очков и единолично возглавляет турнирную таблицу. Отрыв от «Манчестер Сити» и «Вест Хэма» составляет три очка.
После поражения от «Манчестер Сити» в конце сентября «Челси» в следующих пяти турах набрал 13 очков.
Команда Томаса Тухеля на этом отрезке обыграла «Саутгемптон», «Брентфорд», «Норвич» и «Ньюкасл». При этом домашняя встреча с «Бернли» неожиданно завершилась вничью 1:1.
«Челси»
Прогноз и ставка
На «Лестер» в этом матче можно поставить за 1.82, ничью букмекеры предлагают за 3.84, а победу «Челси» — за 1.82.
Вряд ли «Лестеру» удастся хотя бы не проиграть. «Челси» свой момент для гола обязательно найдет, тогда как у хозяев с этим могут возникнуть проблемы.
«Челси» в 11-ти матчах пропустил лишь четыре мяча. Сомнительно, что «Лестер» сможет пробить эту стену.
Ставка — победа «Челси» + тотал матча меньше 4,5 за 2.08.