ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Швейцария — ИталияПоследний шанс Швейцарии. Чемпионы Европы могут попасть в стыки ЧМ Ибрагимович не помог Швеции забить ГрузииГрузия заставила Швецию отсутствовать на поле Фрагмент матчаМатч равных возможностей. Италия и Швейцария сохранили статус-кво
  • 00:41
    • Англия за тайм разгромила Албанию, Польша крупно обыграла Андорру
  • 00:39
    • Сборные Италии и Швейцарии сыграли вничью в матче квалификации ЧМ-2022
  • 00:43
    • Сборная Дании обыграла команду Фарерских островов
  • 00:18
    • Контавейт разгромила Плишкову на Итоговом чемпионате WTA
  • 23:31
    • «Барселона» объявила о возращении Дани Алвеса
  • 22:49
    • Дембеле заплатит штраф за опоздание на три минуты
  • 22:16
    • «Зенит» выиграл у «Олимпиакоса» в Евролиге
    Все новости спорта

    Люксембург обменяется голами с Ирландией?

    Люксембург — Ирландия. Прогноз, ставка (к. 2.02) на футбол, ЧМ-2022, 14 ноября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2022 Прогнозы на Сборная Люксембурга Прогнозы на сборную Ирландии Календарь ЧМ-2022 по футболу
    Прогноз и ставки на Люксембург — Ирландия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Жерсон Родригес
    Люксембург сыграет на своем поле с Ирландией в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 14 ноября, начало — в 22:45 мск. Люксембург — Ирландия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа A 14 Ноября 2021 года
    Люксембург
  • Люксембург
    •  Люксембург 22:45 Ирландия Ирландия
  • Дублин
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.75
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.10
  • Ставка!
    •

    Сборная Люксембурга

    Сборная Люксембурга в текущем отборочном цикле выступает довольно прилично. Жерсон Родригес и компания уже сотворили пару-тройку сенсаций!

    За тур до финиша отборочного цикла Люксембург занимает почетное, как для себя, 3 место в группе. Причем даже ничья с ирландцами команду вполне устроит.

    В минувшем туре квалификации сборная Люксембурга добыла три пункта. На выезде команда переиграла азербайджанцев (1:3).

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Разумеется, Люксембург постарается не уступить Ирландии. И, конечно, отметим отличную форму Родригеса, забившего 5 мячей в отборе.

    Сборная Ирландии

    Даже победа ничего, по сути, не дает ирландцам. «Айриши» уже не поднимутся выше третьей строчки, и Португалию с Сербией им не догнать.

    На текущий момент сборная Ирландии занимает 4 место в группе, набрав 6 очков в 7 матчах. При этом у команды не лучшим образом действует атака — всего 8 забитых мячей.

  • Трансферы Роналду и Месси. Кто преуспел больше?
  • Анализ первых месяцев двух звездных нападающих в «МЮ» и ПСЖ
  • 10/11/2021

    • Минувший тур Ирландия провела вполне прилично. Дома команда расписала сухую мировую с Португалией.

    Отношения с Люксембургом у ирландцев довольно занятные. Из пяти матчей команда выиграла в четырех, и лишь последнее свидание осталось за оппонентом.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Ирландию за 2.20, на ничью за 3.25, а на Люксембург — за 3.65.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Хозяева постараются не уступить сопернику, да и свой шанс у ворот соперника должны отыскать.

    Ирландцы наверняка постараются реабилитироваться за поражение в первом круге отбора.

    Гости мотивированы победить, но и от хозяев следует ожидать атакующей активности. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.02.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.85
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Чикаго
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — КамАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 07:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Томь — Велес
  • Футбол
  • Сегодня в 11:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Спартак-2 — Кубань
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Текстильщик — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Волгарь — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Швеция — Россия
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Металлург Липецк — Нефтехимик
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Факел — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Алания — Енисей
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.95
  • Прогноз на матч Авангард — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Босния — Финляндия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Балтика — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Финляндия — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Люксембург — Ирландия: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 14.11.2021. Прогнозы на футбол. Люксембург обменяется голами с Ирландией?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры