Люксембург сыграет на своем поле с Ирландией в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 14 ноября, начало — в 22:45 мск. Люксембург — Ирландия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Люксембурга

Сборная Люксембурга в текущем отборочном цикле выступает довольно прилично. Жерсон Родригес и компания уже сотворили пару-тройку сенсаций!

За тур до финиша отборочного цикла Люксембург занимает почетное, как для себя, 3 место в группе. Причем даже ничья с ирландцами команду вполне устроит.

В минувшем туре квалификации сборная Люксембурга добыла три пункта. На выезде команда переиграла азербайджанцев (1:3).

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Разумеется, Люксембург постарается не уступить Ирландии. И, конечно, отметим отличную форму Родригеса, забившего 5 мячей в отборе.

Сборная Ирландии

Даже победа ничего, по сути, не дает ирландцам. «Айриши» уже не поднимутся выше третьей строчки, и Португалию с Сербией им не догнать.

На текущий момент сборная Ирландии занимает 4 место в группе, набрав 6 очков в 7 матчах. При этом у команды не лучшим образом действует атака — всего 8 забитых мячей.

Минувший тур Ирландия провела вполне прилично. Дома команда расписала сухую мировую с Португалией.

Отношения с Люксембургом у ирландцев довольно занятные. Из пяти матчей команда выиграла в четырех, и лишь последнее свидание осталось за оппонентом.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Ирландию за 2.20, на ничью за 3.25, а на Люксембург — за 3.65.

Хозяева постараются не уступить сопернику, да и свой шанс у ворот соперника должны отыскать.

Ирландцы наверняка постараются реабилитироваться за поражение в первом круге отбора.

Гости мотивированы победить, но и от хозяев следует ожидать атакующей активности. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.02.