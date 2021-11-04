«Заря» сыграет на своем поле с ЦСКА София в рамках 4-го тура группового турнира Лиги конференций. Матч пройдет 4 ноября, начало — в 20:45 мск. «Заря» — ЦСКА София: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Заря»

«Заря» в трех стартовых поединках Лиги конференций сумела разжиться лишь тремя очками. Причем сделано это было как раз в матче с болгарами (0:1).

Луганчане сейчас на ходу, и уже вернулись на 3 место в УПЛ. Последняя победа над «Металлистом 1925» (1:6) говорит о хорошей форме команды Виктора Скрипника.

Из травмированных луганчанам очень не хватает голкипера Никиты Шевченко. Правда, молодой Дмитрий Мацапура пока неплохо справляется.

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Наверняка команда Скрипника постарается победить вновь. В таком случае у украинского полпреда появится реальный шанс вклиниться в борьбу за первые два места в группе.

ЦСКА София

Лишь один заработанный балл в трех турах — таков скромный улов болгар. ЦСКА София забил только один мяч в эти матчах, пропустив в свои ворота 6.

И в своем чемпионате у «армейцев» дела обстоят не так, чтобы очень. Чемпионская гонка будет наверняка проиграна непотопляемому «Лудогорцу».

Да и как иначе, если в минувшем туре чемпионата Болгарии софийцы дома уступили «Локомотиву» из Пловдива. Теперь отставание от лидера составляет 7 очков при одном матче в запасе.

Наверняка «армейцы» постараются дать реванш «Заре» за обидную домашнюю коллизию. Шансы в атаке у болгар наверняка будут возникать.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Зарю» за 2.00, на ничью за 3.60, а на ЦСКА София — за 3.50.

Луганчане сейчас проводят весьма успешный отрезок .

Болгарам нужно непременно атаковать, однако в последних матчах у команды мало что получается.

«Заря» сейчас смотрится предпочтительнее, а Сайядманеш и Шахаб способны сделать разницу в атаке. Наши прогноз и ставка — Победа «Зари» с коэффициентом 2.00.