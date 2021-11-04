ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пауло ДибалаСпасибо, что не семь. «Юве» прошел в 1/8 финала, не заметив «Зенита» Ансу ФатиТеперь все зависит от «Барселоны». Каталонцы поднялись на второе место в группе ЛЧ «Зенит» — «Ювентус»ЛЧ. «Зенит» крупно проиграл «Ювентусу», «Динамо» в Киеве уступило «Барселоне»
  • 00:49
    • «Ювентус» разгромил «Зенит» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
  • 00:56
    • «Севилья» на своем поле проиграла «Лиллю»
  • 00:55
    • Дубль Роналду спас «МЮ» от поражения в матче с «Аталантой»
  • 00:53
    • «Бавария» вновь победила «Бенфику», «Барселона» выиграла у «Динамо»
  • 22:39
    • «Вольфсбург» одержал первую победу в Лиге чемпионов
  • 22:37
    • Гол Зиеша принес «Челси» победу над «Мальмё» в Лиге чемпионов
  • 22:06
    • «Бавария» и «Бенфика» назвали стартовые составы на матч ЛЧ
    Все новости спорта

    «Заря» вновь разделается с болгарами?

    «Заря» — ЦСКА София. Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Лига конференций, 4 ноября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на Заря Прогнозы на футбол Украины Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Заря» — ЦСКА София
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Виктор Скрипник
    «Заря» сыграет на своем поле с ЦСКА София в рамках 4-го тура группового турнира Лиги конференций. Матч пройдет 4 ноября, начало — в 20:45 мск. «Заря» — ЦСКА София: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Группа C 04 Ноября 2021 года
    Заря
  • Луганск
    •  Заря 20:45 ЦСКА София ЦСКА София
  • Лига конференций. Группа C
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.10
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 3.50
  • Ставка!
    •

    «Заря»

    «Заря» в трех стартовых поединках Лиги конференций сумела разжиться лишь тремя очками. Причем сделано это было как раз в матче с болгарами (0:1).

    Луганчане сейчас на ходу, и уже вернулись на 3 место в УПЛ. Последняя победа над «Металлистом 1925» (1:6) говорит о хорошей форме команды Виктора Скрипника.

    Из травмированных луганчанам очень не хватает голкипера Никиты Шевченко. Правда, молодой Дмитрий Мацапура пока неплохо справляется.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Наверняка команда Скрипника постарается победить вновь. В таком случае у украинского полпреда появится реальный шанс вклиниться в борьбу за первые два места в группе.

    ЦСКА София

    Лишь один заработанный балл в трех турах — таков скромный улов болгар. ЦСКА София забил только один мяч в эти матчах, пропустив в свои ворота 6.

    И в своем чемпионате у «армейцев» дела обстоят не так, чтобы очень. Чемпионская гонка будет наверняка проиграна непотопляемому «Лудогорцу».

  • Теперь все зависит от «Барселоны». Каталонцы поднялись на второе место в группе ЛЧ
  • «Барселона» одержала выездную победу со счетом 1:0 над киевским «Динамо» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Рассказываем, как это было
  • Сегодня

    • Да и как иначе, если в минувшем туре чемпионата Болгарии софийцы дома уступили «Локомотиву» из Пловдива. Теперь отставание от лидера составляет 7 очков при одном матче в запасе.

    Наверняка «армейцы» постараются дать реванш «Заре» за обидную домашнюю коллизию. Шансы в атаке у болгар наверняка будут возникать.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Зарю» за 2.00, на ничью за 3.60, а на ЦСКА София — за 3.50.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Луганчане сейчас проводят весьма успешный отрезок.

    Болгарам нужно непременно атаковать, однако в последних матчах у команды мало что получается.

    «Заря» сейчас смотрится предпочтительнее, а Сайядманеш и Шахаб способны сделать разницу в атаке. Наши прогноз и ставка — Победа «Зари» с коэффициентом 2.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Димитров — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  3.15
  • Прогноз на матч Фриц — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Барыс — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Монфис — Кецманович
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Чилич — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.64
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Синнер — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Реал — Шахтер Д
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  6.00
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Шахтер Д
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Милан — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Лайович — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Блэкберн — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Борнмут — Престон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Шериф — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Заря» — ЦСКА София: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 04.11.2021. Прогнозы на футбол. «Заря» вновь разделается с болгарами?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры