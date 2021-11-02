«Ювентус» сыграет на своем поле с «Зенитом» в рамках 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч пройдет 2 ноября, начало — в 23:00 мск. «Ювентус» — «Зенит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ювентус»

Кризис туринцев — уже не первый день объективная реальность наших дней. Два поражения к ряду в Серии А явно болезненно бьют по самолюбию игроков, привыкших побеждать.

В минувшем туре своего чемпионата «Ювентус» уступил «Вероне» (2:1). Приxем до перерыва середняк лиги выигрывал в два мяча.

Правда, в Лиге чемпионов «Старая сеньора» идет без потерь. 9 очков по итогам трех туров говорят о многом, и победа в этой встрече станет для команды фактически завершающим аккордом в плане выполнения задачи-минимум.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В Санкт-Петербурге туринцы победили с минимальным счетом. Правда, в этой встрече «Ювентусу», возможно, придется обойтись без получивших повреждения Федерико Кьезы, Мойзе Кена и Аарона Рэмзи.

«Зенит»

Сергей Семак, похоже, основную задачу уже решил. После двух ярких побед над «Спартаком» и «Динамо» питерцам уже вряд ли кто-то помешает выиграть чемпионат России.

В матче с динамовцами «Зенит» смотрелся великолепно. Победа со счетом 4:1 и прекрасная игра Клаудиньо говорят о том, что команда на подъеме.

«Зенит» прекрасно смотрится в РПЛ, но Лига чемпионов — совсем другой коленкор. Дабы иметь шансы на выход в плей-офф питерцам нужно совершить футбольный подвиг.

Наверняка петербуржцы постараются сыграть на проблемах «Ювентуса». А там, не исключено, «Зенит» сможет повторить героический успех «Спартака» в Неаполе. В футболе и не такое бывает!

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Ювентус» за 1.55, на ничью за 4.10, а на «Зенит» — за 6.60.

Хозяева сейчас находятся не в лучшем морально-психологическом состоянии.

Питерцы блестяще провели два последних матча в чемпионате , что наверняка вселило в команду уверенность.

Последние неудачи туринцев делают шансы команды Семака на победу вполне реальными. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Победа «Зенита», поставить на это можно с коэффициентом 6.60. Для остальных — более умеренный прогноз.