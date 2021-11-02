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    «Зенит» совершит подвиг в Турине?

    «Ювентус» — «Зенит». Дерзкая ставка за 6.60 на матч Лиги чемпионов 2 ноября 2021 года

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    Клаудиньо
    «Ювентус» сыграет на своем поле с «Зенитом» в рамках 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч пройдет 2 ноября, начало — в 23:00 мск. «Ювентус» — «Зенит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа H 02 Ноября 2021 года
    Ювентус
  • Турин
    •  Ювентус 23:00 Зенит Зенит
  • Санкт-Петербург
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.58
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 6.50
  • Ставка!
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    «Ювентус»

    Кризис туринцев — уже не первый день объективная реальность наших дней. Два поражения к ряду в Серии А явно болезненно бьют по самолюбию игроков, привыкших побеждать.

    В минувшем туре своего чемпионата «Ювентус» уступил «Вероне» (2:1). Приxем до перерыва середняк лиги выигрывал в два мяча.

    Правда, в Лиге чемпионов «Старая сеньора» идет без потерь. 9 очков по итогам трех туров говорят о многом, и победа в этой встрече станет для команды фактически завершающим аккордом в плане выполнения задачи-минимум.

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    В Санкт-Петербурге туринцы победили с минимальным счетом. Правда, в этой встрече «Ювентусу», возможно, придется обойтись без получивших повреждения Федерико Кьезы, Мойзе Кена и Аарона Рэмзи.

    «Зенит»

    Сергей Семак, похоже, основную задачу уже решил. После двух ярких побед над «Спартаком» и «Динамо» питерцам уже вряд ли кто-то помешает выиграть чемпионат России.

    В матче с динамовцами «Зенит» смотрелся великолепно. Победа со счетом 4:1 и прекрасная игра Клаудиньо говорят о том, что команда на подъеме.

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  • 25/10/2021

    • «Зенит» прекрасно смотрится в РПЛ, но Лига чемпионов — совсем другой коленкор. Дабы иметь шансы на выход в плей-офф питерцам нужно совершить футбольный подвиг.

    Наверняка петербуржцы постараются сыграть на проблемах «Ювентуса». А там, не исключено, «Зенит» сможет повторить героический успех «Спартака» в Неаполе. В футболе и не такое бывает!

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Ювентус» за 1.55, на ничью за 4.10, а на «Зенит» — за 6.60.

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    Хозяева сейчас находятся не в лучшем морально-психологическом состоянии.

    Питерцы блестяще провели два последних матча в чемпионате, что наверняка вселило в команду уверенность.

    Последние неудачи туринцев делают шансы команды Семака на победу вполне реальными. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Победа «Зенита», поставить на это можно с коэффициентом 6.60. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Ювентус» — «Зенит»: прогноз, ставка (6.60), статистика, коэффициенты матча 02.11.2021. Прогнозы на футбол. «Зенит» совершит подвиг в Турине?
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