«Металлург» Липецк сыграет на своем поле с «Оренбургом» в рамках 20-го тура чемпионата России. Матч пройдет 31 октября, начало — в 15:00 мск. «Металлург» Липецк — «Оренбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Металлург» Липецк

«Металлург» Липецк все никак не вылезет из опасной зоны. Виной всему катастрофически ненадежная оборона.

На данный момент липчане пропустили аж 44 мяча в 19 матчах. Причем отставание от спасительной 16 позиции составляет 5 очков.

В минувшем туре «Металлург» Липецк дал бой «Факелу», но, все же, уступил (3:2). После того команда еще и уступила ЦСКА в Кубке России (0:2).

Прогнозы на ФНЛ

«Металлург» Липецк уже три матча без побед. Липчанам пора браться за ум, ведь с такими темпами можно остаться в группе вылетающих.

«Оренбург»

Марцел Личка уверенно ведет «газовиков» в РПЛ. Первое место и трехочковый отрыв от ближайшего преследователя — отличный результат первого круга.

Ко всему прочему, оборона оренбуржцев — настоящий бетон. Команда Лички пропустила меньше всех в ФНЛ — 12 мячей.

«Оренбург» осенью не столь стабилен, но здесь стоит сделать поправку на ритм ФНЛ. Ну, а вылет из Кубка от мощного «Динамо» (0:3) нужно списать на разницу в классе.

Зато в минувшем туре подопечные Лички переиграли «СКА-Хабаровск» (2:0). Наверняка «Оренбург» и в этой встрече сыграет с позиции силы. Класс позволяет.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Оренбург» за 1.29, на ничью за 4.95, а на «Металлург» Липецк — за 9.50.

«Металлург» Липецк много пропускает в свои ворота.

«Оренбург» мчится в РПЛ, и не намерен терять очки в матче с аутсайдером.

Класс команды Лички куда выше, чем у липчан, что и проявится с первых минут. Наши прогноз и ставка — Фора «Оренбурга» -0.75 в 1 тайме с коэффициентом 2.13.