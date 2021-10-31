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    «Оренбург» сразу придавит липчан?

    «Металлург» Липецк — «Оренбург». Прогноз, ставка (к. 2.13) на футбол, ФНЛ, 31 октября 2021 года

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    «Оренбург»
    «Металлург» Липецк сыграет на своем поле с «Оренбургом» в рамках 20-го тура чемпионата России. Матч пройдет 31 октября, начало — в 15:00 мск. «Металлург» Липецк — «Оренбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 31 Октября 2021 года
    Металлург Липецк
  • Россия. ФНЛ
    •  Металлург Липецк 15:00 Оренбург Оренбург
  • Оренбург
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 10.50
  • X
  • 5.00
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  • 1.32
  • Ставка!
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    «Металлург» Липецк

    «Металлург» Липецк все никак не вылезет из опасной зоны. Виной всему катастрофически ненадежная оборона.

    На данный момент липчане пропустили аж 44 мяча в 19 матчах. Причем отставание от спасительной 16 позиции составляет 5 очков.

    В минувшем туре «Металлург» Липецк дал бой «Факелу», но, все же, уступил (3:2). После того команда еще и уступила ЦСКА в Кубке России (0:2).

    Прогнозы на ФНЛ

    «Металлург» Липецк уже три матча без побед. Липчанам пора браться за ум, ведь с такими темпами можно остаться в группе вылетающих.

    «Оренбург»

    Марцел Личка уверенно ведет «газовиков» в РПЛ. Первое место и трехочковый отрыв от ближайшего преследователя — отличный результат первого круга.

    Ко всему прочему, оборона оренбуржцев — настоящий бетон. Команда Лички пропустила меньше всех в ФНЛ — 12 мячей.

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    • «Оренбург» осенью не столь стабилен, но здесь стоит сделать поправку на ритм ФНЛ. Ну, а вылет из Кубка от мощного «Динамо» (0:3) нужно списать на разницу в классе.

    Зато в минувшем туре подопечные Лички переиграли «СКА-Хабаровск» (2:0). Наверняка «Оренбург» и в этой встрече сыграет с позиции силы. Класс позволяет.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Оренбург» за 1.29, на ничью за 4.95, а на «Металлург» Липецк — за 9.50.

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    «Металлург» Липецк много пропускает в свои ворота.

    «Оренбург» мчится в РПЛ, и не намерен терять очки в матче с аутсайдером.

    Класс команды Лички куда выше, чем у липчан, что и проявится с первых минут. Наши прогноз и ставка — Фора «Оренбурга» -0.75 в 1 тайме с коэффициентом 2.13.

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    «Металлург» Липецк — «Оренбург»: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 31.10.2021. Прогнозы на футбол. «Оренбург» сразу придавит липчан?
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