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    «Арсенал» снова выиграет на поле «Лестера»?

    «Лестер» — «Арсенал». Прогноз (к. 2.13) и ставки на чемпионат Англии 30 октября 2021 года

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    Беспроигрышная серия «Арсенала» составляет уже восемь матчей
    «Лестер» сыграет на своем поле против лондонского «Арсенала» в рамках десятого тура чемпионата Англии. Матч пройдет 30 октября, начало — в 14:30 мск. «Лестер» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 30 Октября 2021 года
    Лестер
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    •  Лестер 14:30 Арсенал Лондон Арсенал Лондон
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    «Лестер»

    «Лестер» после девяти сыгранных матчей занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ. Сейчас в его активе 14 очков.

    Беспроигрышнаяя серия «Лестера» с учетом всех турниров составляет уже пять матчей. Ранее на этой неделе команда Брендана Роджерса в игре на Кубок английской лиги дожала в серии пенальти «Брайтон».

    А перед этим «Лестер» одержал яркие победы над «Манчестер Юнайтед», «Брентфордом» и «Спартаком». При этом в Москве «Лестер» отыгрался со счета 0:2.

    В пяти предыдущих матчах «Лестер» забил 14 мячей. Но и пропустил при этом немало — десять раз.

    «Арсенал»

    У «Арсенала» на данный момент тоже 14 очков, но в таблице он находится позади «Лестера», уступая по дополнительным показателям.

    «Арсенал» в последнее время только радует своих болельщиков. После ужасного старта команда с каждым разом играет все лучше и лучше. «Канониры» ни разу не проиграли в восьми предыдущих матчах: на этом отрезке у них шесть побед и две ничьи.

    В прошлом туре АПЛ «Арсенал» выиграл на своем поле у «Астон Виллы», а перед этим были ничьи с «Брайтоном» и «Кристал Пэлас».

    Все прогнозы на АПЛ

    Во вторник «Арсенал» одержал победу над «Лидсом» в Кубке лиги со счетом 2:0, забив оба гола после перерыва.

    В текущем сезоне АПЛ «Арсенал» пока что выиграл лишь один гостевой матч.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не видят фаворита в этой игре. На «Лестер» можно поставить за 2.59, на победу «Арсенала» за 2.99, а ничью предлагают за 3.55.

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    В прошлом сезоне «Арсенал» дважды выиграл на поле «Лестера» — сначала в Кубке лиги, а потом в рамках АПЛ. И, похоже, команда Микеля Артеты готова продлить эту серию.
    «Лестеру» будет тяжело рассчитывать на положительный результат в предстоящей игре из-за проблем в обороне.

    Ставка — победа «Арсенала» с форой (0) за 2.13.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Арсенала» больше 1,5 за 2.40.

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    «Лестер» — «Арсенал»: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 30.10.2021. Прогнозы на футбол. «Арсенал» снова выиграет на поле «Лестера»?
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