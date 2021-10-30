«Лестер» сыграет на своем поле против лондонского «Арсенала» в рамках десятого тура чемпионата Англии. Матч пройдет 30 октября, начало — в 14:30 мск. «Лестер» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лестер»

«Лестер» после девяти сыгранных матчей занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ. Сейчас в его активе 14 очков.

Беспроигрышнаяя серия «Лестера» с учетом всех турниров составляет уже пять матчей. Ранее на этой неделе команда Брендана Роджерса в игре на Кубок английской лиги дожала в серии пенальти «Брайтон».

А перед этим «Лестер» одержал яркие победы над «Манчестер Юнайтед», «Брентфордом» и «Спартаком». При этом в Москве «Лестер» отыгрался со счета 0:2.

В пяти предыдущих матчах «Лестер» забил 14 мячей . Но и пропустил при этом немало — десять раз.

«Арсенал»

У «Арсенала» на данный момент тоже 14 очков, но в таблице он находится позади «Лестера», уступая по дополнительным показателям.

«Арсенал» в последнее время только радует своих болельщиков. После ужасного старта команда с каждым разом играет все лучше и лучше. «Канониры» ни разу не проиграли в восьми предыдущих матчах : на этом отрезке у них шесть побед и две ничьи.

В прошлом туре АПЛ «Арсенал» выиграл на своем поле у «Астон Виллы», а перед этим были ничьи с «Брайтоном» и «Кристал Пэлас».

Все прогнозы на АПЛ

Во вторник «Арсенал» одержал победу над «Лидсом» в Кубке лиги со счетом 2:0, забив оба гола после перерыва.

В текущем сезоне АПЛ «Арсенал» пока что выиграл лишь один гостевой матч.

Прогноз и ставка

Букмекеры не видят фаворита в этой игре. На «Лестер» можно поставить за 2.59, на победу «Арсенала» за 2.99, а ничью предлагают за 3.55.

В прошлом сезоне «Арсенал» дважды выиграл на поле «Лестера» — сначала в Кубке лиги, а потом в рамках АПЛ. И, похоже, команда Микеля Артеты готова продлить эту серию.

«Лестеру» будет тяжело рассчитывать на положительный результат в предстоящей игре из-за проблем в обороне.

Ставка — победа «Арсенала» с форой (0) за 2.13.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Арсенала» больше 1,5 за 2.40.