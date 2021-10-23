«Витебск» сыграет на своем поле с «Шахтером» Солигорск в рамках 27-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 23 октября, начало — в 15:00 мск. «Витебск» — «Шахтер» Солигорск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Витебск»

«Витебску» выше 6 места уже ничего не светит. К слову, именно эту позицию сейчас занимает команда.

Интересно, что у команды нулевая разница забитых и пропущенных мячей (33:33). Да и результаты четко говорят о том, что витебляне остаются середняком белорусского футбола.

В минувшем туре «Витебск» сенсационно уступил. Поражение от аутсайдера «Сморгони» (2:0) явно не входило в планы витеблян.

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С «горняками» витебляне играют традиционно неудачно. Из пяти последних очных встреч «Витебск» лишь в одной добился ничьей при четырех поражениях.

«Шахтер» Солигорск

Команда Алексея Баги мчится ко второму подряд чемпионскому титулу. «Горнякам» остается совсем чуть-чуть, и они станут недосягаемыми для конкурентов.

В минувшем туре «Шахтер» Солигорск переиграл «Торпедо-БелАЗ» (3:1). Та победа стала для команды четвертой подряд.

Разумеется, в этой встрече солигорцы постараются максимально приблизиться к золотым медалям. Тем паче, команда явно смотрится выгоднее конкурентов.

Лучший бомбардир лиги Дембо Дарбо наколотил уже 18 мячей. Форвард наверняка постарается улучшить свои показатели в оставшихся поединках.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Шахтер» Солигорск за 1.55, на ничью за 4.20, а на «Витебск» — за 5.80.

Витебляне уже фактически потеряли мотивацию на остаток сезона.

Гости намереваются приблизиться к чемпионскому титулу .

Атака гостей во главе с Дарбо наверняка обеспечит голевое зрелище. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.75 с коэффициентом 2.14.