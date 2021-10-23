«Витебск»
«Витебску» выше 6 места уже ничего не светит. К слову, именно эту позицию сейчас занимает команда.
Интересно, что у команды нулевая разница забитых и пропущенных мячей (33:33). Да и результаты четко говорят о том, что витебляне остаются середняком белорусского футбола.
В минувшем туре «Витебск» сенсационно уступил. Поражение от аутсайдера «Сморгони» (2:0) явно не входило в планы витеблян.
С «горняками» витебляне играют традиционно неудачно. Из пяти последних очных встреч «Витебск» лишь в одной добился ничьей при четырех поражениях.
«Шахтер» Солигорск
Команда Алексея Баги мчится ко второму подряд чемпионскому титулу. «Горнякам» остается совсем чуть-чуть, и они станут недосягаемыми для конкурентов.
В минувшем туре «Шахтер» Солигорск переиграл «Торпедо-БелАЗ» (3:1). Та победа стала для команды четвертой подряд.
Разумеется, в этой встрече солигорцы постараются максимально приблизиться к золотым медалям. Тем паче, команда явно смотрится выгоднее конкурентов.
Лучший бомбардир лиги Дембо Дарбо наколотил уже 18 мячей. Форвард наверняка постарается улучшить свои показатели в оставшихся поединках.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Шахтер» Солигорск за 1.55, на ничью за 4.20, а на «Витебск» — за 5.80.
Витебляне уже фактически потеряли мотивацию на остаток сезона.
Гости
Атака гостей во главе с Дарбо наверняка обеспечит голевое зрелище. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.75 с коэффициентом 2.14.