ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберт ЛевандовскиТрансферный дайджест. 12 — 18 октября «Реал Сосьедад»Примера. «Реал Сосьедад» вышел в лидеры, «Барселона» обыграла «Валенсию» Садио МанеАПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Уотфорд», «Лестер» победил «МЮ», «Ман Сити» справился с «Бернли»
  • 00:11
    • «Эспаньол» дома обыграл «Кадис»
  • 23:59
    • Гол Ляказетта спас «Арсенал» от поражения
  • 22:14
    • «Спартак» в овертайме обыграл ЦСКА
  • 21:55
    • «Бетис» минимально выиграл у «Алавеса»
  • 20:52
    • В НХЛ выбрали звезд недели
  • 19:42
    • УЕФА наказал сборную Англии матчем без зрителей за беспорядки в финале Евро-2020
  • 18:51
    • Овечкин стал первой звездой недели в НХЛ среди российских игроков
    Все новости спорта

    Справится ли «Вильярреал» с «Янг Бойз»?

    «Янг Бойз» — «Вильярреал». Прогноз, ставка (к. 2.37) на футбол, Лига чемпионов, 20 октября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Янг Бойз Прогнозы на Вильярреал Прогнозы на футбол Испании Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Янг Бойз» — «Вильярреал»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Вильярреал» еще не выигрывал в Лиге чемпионов нового сезона
    «Янг Бойз» сыграет на своем поле с «Вильярреалом» в рамках 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч пройдет 20 октября, начало — в 22:00 мск. «Янг Бойз» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Группа F 20 Октября 2021 года
    Янг Бойз
  • Лига чемпионов. Группа F
    •  Янг Бойз 22:00 Вильярреал Вильярреал
  • Вильярреал
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.20
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 2.20
  • Ставка!
    •

    «Янг Бойз»

    «Янг Бойз» неожиданно возглавил свою группу в Лиге чемпионов после того, как обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1. Швейцарцы забили оба мяча, играя в большинстве.

    Во втором туре еврокубка клуб потерпел минимальное поражение «Аталанте» (0:1) на выезде. По итогам двух туров он занимает второе место в группе с отставанием в один балл от итальянского коллектива.

    Для «Янг Бойз» Лига чемпионов началась еще с квалификации. Коллектив поочередно прошел братиславский «Слован», «ЧФР» и «Ференцварош», не проиграв ни разу.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В турнирной таблице чемпионата Швейцарии «Янг Бойз» занимает третье, отставая от лидера «Базеля» на четыре очка и имея матч в запасе.

    «Вильярреал»

    В первом туре Лиги чемпионов «Вильярреал» сыграл вничью с итальянской «Аталантой» (0:0).

    Во втором поединке главного еврокубка «Желтая субмарина» проиграла на выезде «Манчестер Юнайтед» (1:2). По итогам двух туров она занимает четвертое место в группе.

  • Победа ПСЖ в Лиге чемпионов зависит от решения вопроса Месси
  • Адаптировался ли форвард к новой команде?
  • 30/09/2021

    • В чемпионате Испании левантийцы занимают лишь 12-ю позицию. Их отставание от лидера «Реал Сосьедада» составляет девять очков при матче в запасе.

    В четырех предыдущих поединках «Вильярреал» одержал одну победу при двух поражениях. Одно из них произошло в последнем матче против «Осасуны» (1:2).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,20.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Успех хозяев поля оценивается в 3,20, тогда как ничья — в 3,60.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,37.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Маннарино
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Александрова — Жабер
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Рыбакина — Вондроушова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Потапова — Халеп
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Остапенко — Петкович
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Контавейт — Синякова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Бублик — Марченко
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Трактор — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Селтик — Ференцварош
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  2.80
  • Прогноз на матч СКА — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ак Барс — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Брюгге — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.79
  • Прогноз на матч Бешикташ — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Янг Бойз» — «Вильярреал»: прогноз, ставка (2.37), статистика, коэффициенты матча 20.10.2021. Прогнозы на футбол. Справится ли «Вильярреал» с «Янг Бойз»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры