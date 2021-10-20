«Янг Бойз» сыграет на своем поле с «Вильярреалом» в рамках 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч пройдет 20 октября, начало — в 22:00 мск. «Янг Бойз» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Янг Бойз»

«Янг Бойз» неожиданно возглавил свою группу в Лиге чемпионов после того, как обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1. Швейцарцы забили оба мяча, играя в большинстве.

Во втором туре еврокубка клуб потерпел минимальное поражение «Аталанте» (0:1) на выезде. По итогам двух туров он занимает второе место в группе с отставанием в один балл от итальянского коллектива.

Для «Янг Бойз» Лига чемпионов началась еще с квалификации. Коллектив поочередно прошел братиславский «Слован», «ЧФР» и «Ференцварош», не проиграв ни разу.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В турнирной таблице чемпионата Швейцарии «Янг Бойз» занимает третье, отставая от лидера «Базеля» на четыре очка и имея матч в запасе.

«Вильярреал»

В первом туре Лиги чемпионов «Вильярреал» сыграл вничью с итальянской «Аталантой» (0:0).

Во втором поединке главного еврокубка «Желтая субмарина» проиграла на выезде «Манчестер Юнайтед» (1:2). По итогам двух туров она занимает четвертое место в группе.

В чемпионате Испании левантийцы занимают лишь 12-ю позицию. Их отставание от лидера «Реал Сосьедада» составляет девять очков при матче в запасе.

В четырех предыдущих поединках «Вильярреал» одержал одну победу при двух поражениях. Одно из них произошло в последнем матче против «Осасуны» (1:2).

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,20.

Успех хозяев поля оценивается в 3,20, тогда как ничья — в 3,60.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,37.