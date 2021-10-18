«Венеция» сыграет на своем поле с «Фиорентиной» в рамках 8-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 18 октября, начало — в 21:45 мск. «Венеция» — «Фиорентина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Венеция»

«Венеция» наверняка сразу понимала, что бороться придется исключительно за выживание. Так и происходит на деле.

Команда из города каналов сейчас занимает 18 место в турнирной таблице Серии А. В 7 встречах «Венеция» набрала только 5 очков.

В минувшем туре «Венеция» сумела разжиться очками. Выезд на Сардинию завершился ничьей с «Кальяри» (1:1).

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«Фиорентина» для «Венеция» — не самый удобный оппонент. Из пяти последних поединков команда добыла две виктории при двух поражениях.

«Фиорентина»

Флорентийцы смотрятся довольно прилично. Что говорить, если «фиалки» поднялись уже на 5 место, а отставание от четвертой строчки составляет только три пункта.

В минувшем туре «Фиорентина» уступила. В родных стенах команда Александра Кокорина, вышедшего на поле в концовке, проиграла в драматичной встрече «Наполи» (1:2).

Атака флорентийцев держится на Душане Влаховиче. Сербский форвард уже отличился 4 голами в 7 поединках.

Быть может, свой шанс в этот раз получит Кокорин. Россиянин постепенно набирает форму, да и отрабатывать авансы форварду уже пора.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Фиорентину» за 1.83, на ничью за 3.75, а на «Венецию» — за 4.20.

Хозяева испытывают трудности с реализацией голевых моментов .

«Фиорентина», несмотря на последнее поражение, смотрится куда интереснее оппонента.

Класс гостей повыше, что «фиалки» быстро продемонстрируют на поле. Наши прогноз и ставка — Фора «Фиорентины» -0.75 с коэффициентом 2.15.