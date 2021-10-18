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    «Фиалки» разделаются с «Венецией»?

    «Венеция» — «Фиорентина». Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, Серия А, 18 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Венеция» — «Фиорентина»
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    Душан Влахович
    «Венеция» сыграет на своем поле с «Фиорентиной» в рамках 8-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 18 октября, начало — в 21:45 мск. «Венеция» — «Фиорентина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 18 Октября 2021 года
    Венеция
  • Италия. Серия А
    •  Венеция 21:45 Фиорентина Фиорентина
  • Флоренция
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.00
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 1.90
  • Ставка!
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    «Венеция»

    «Венеция» наверняка сразу понимала, что бороться придется исключительно за выживание. Так и происходит на деле.

    Команда из города каналов сейчас занимает 18 место в турнирной таблице Серии А. В 7 встречах «Венеция» набрала только 5 очков.

    В минувшем туре «Венеция» сумела разжиться очками. Выезд на Сардинию завершился ничьей с «Кальяри» (1:1).

    Все прогнозы на Серию А

    «Фиорентина» для «Венеция» — не самый удобный оппонент. Из пяти последних поединков команда добыла две виктории при двух поражениях.

    «Фиорентина»

    Флорентийцы смотрятся довольно прилично. Что говорить, если «фиалки» поднялись уже на 5 место, а отставание от четвертой строчки составляет только три пункта.

    В минувшем туре «Фиорентина» уступила. В родных стенах команда Александра Кокорина, вышедшего на поле в концовке, проиграла в драматичной встрече «Наполи» (1:2).

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    • Атака флорентийцев держится на Душане Влаховиче. Сербский форвард уже отличился 4 голами в 7 поединках.

    Быть может, свой шанс в этот раз получит Кокорин. Россиянин постепенно набирает форму, да и отрабатывать авансы форварду уже пора.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Фиорентину» за 1.83, на ничью за 3.75, а на «Венецию» — за 4.20.

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    Хозяева испытывают трудности с реализацией голевых моментов.

    «Фиорентина», несмотря на последнее поражение, смотрится куда интереснее оппонента.

    Класс гостей повыше, что «фиалки» быстро продемонстрируют на поле. Наши прогноз и ставка — Фора «Фиорентины» -0.75 с коэффициентом 2.15.

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    «Венеция» — «Фиорентина»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 18.10.2021. Прогнозы на футбол. «Фиалки» разделаются с «Венецией»?
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