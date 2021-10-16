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    БАТЭ осуществит блицкриг?

    «Славия» — БАТЭ. Прогноз, ставка (к. 2.28) на футбол, чемпионат Белоруссии, 16 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Славия» — БАТЭ
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    БАТЭ
    «Славия» сыграет на своем поле с БАТЭ в рамках 26-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 16 октября, начало — в 17:00 мск. «Славия» — БАТЭ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Славия»

    «Славия» бодается за то, чтобы не оказаться в зоне стыков. Пока команда из Мозыря находится именно там, на 14 месте.

    Имя в своем активе 21 пункт, команда отстает от «Слуцка» на 4 очка. При этом у «Славии» имеется игра в запасе.

    В минувшем туре «Славия» была разгромлена. «Гомель» оказался сильнее по всем показателям (3:0).

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    Матчи с БАТЭ у команды редко получаются. Из пяти последних поединков «Славия» выиграла лишь в одном при трех поражениях.

    БАТЭ

    В чемпионской гонке для БАТЭ потеряно еще не все, но уже многое. Все-таки гандикап в 4 очка при двух матчах в запасе у «горняков» многовато.

    В минувшем туре БАТЭ отдыхал. Правда, без трех очков не остался, ведь должен был играть против снявшегося с турнира «Спутника».

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    • Вероятнее всего, в этом матче гости сыграют с позиции силы. И состав у них намного сильнее, и цель побороться за титул еще актуальна.

    Пора бы активнее начать забивать Николаю Сигневичу. От опытного форварда ждут куда большего, чем нынешние три забитых мяча.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на БАТЭ за 1.39, на ничью за 4.54, а на «Славию» — за 7.30.

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    Хозяева борются за выживание, но тягаться с одним из лидеров не смогут.

    БАТЭ еще не утратил шансов на чемпионство, и наверняка пойдет вперед с первых минут матча.

    Класс мотивированных гостей должен сказаться с первых минут. Наши прогноз и ставка — Фора БАТЭ в 1 тайме -0.75 с коэффициентом 2.28.

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    «Славия» — БАТЭ: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 16.10.2021. Прогнозы на футбол. БАТЭ осуществит блицкриг?
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