«Славия» сыграет на своем поле с БАТЭ в рамках 26-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 16 октября, начало — в 17:00 мск. «Славия» — БАТЭ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Славия»

«Славия» бодается за то, чтобы не оказаться в зоне стыков. Пока команда из Мозыря находится именно там, на 14 месте.

Имя в своем активе 21 пункт, команда отстает от «Слуцка» на 4 очка. При этом у «Славии» имеется игра в запасе.

В минувшем туре «Славия» была разгромлена. «Гомель» оказался сильнее по всем показателям (3:0).

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Матчи с БАТЭ у команды редко получаются. Из пяти последних поединков «Славия» выиграла лишь в одном при трех поражениях.

БАТЭ

В чемпионской гонке для БАТЭ потеряно еще не все, но уже многое. Все-таки гандикап в 4 очка при двух матчах в запасе у «горняков» многовато.

В минувшем туре БАТЭ отдыхал. Правда, без трех очков не остался, ведь должен был играть против снявшегося с турнира «Спутника».

Вероятнее всего, в этом матче гости сыграют с позиции силы. И состав у них намного сильнее, и цель побороться за титул еще актуальна.

Пора бы активнее начать забивать Николаю Сигневичу. От опытного форварда ждут куда большего, чем нынешние три забитых мяча.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на БАТЭ за 1.39, на ничью за 4.54, а на «Славию» — за 7.30.

Хозяева борются за выживание, но тягаться с одним из лидеров не смогут.

БАТЭ еще не утратил шансов на чемпионство, и наверняка пойдет вперед с первых минут матча .

Класс мотивированных гостей должен сказаться с первых минут. Наши прогноз и ставка — Фора БАТЭ в 1 тайме -0.75 с коэффициентом 2.28.